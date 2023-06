Die vielen Facetten der Farbe Rot

Rot dominierte auch bei der Ausstellungseröffnung die Kleidung und Accessoires der anwesenden Künstler der © wilden

Die Starnberger Fotowilde stellen im Sparkassenfoyer aus. Im Mittelpunkt steht die Farbe Rot.

Starnberg – Wer derzeit das Foyer der Kreissparkasse an der Wittelsbacherstraße in Starnberg betritt, sieht Rot. Und das im wahrsten Wortsinn und mit voller Absicht: „Rot sehen“, ist nämlich der Titel der aktuellen Ausstellung der Starnberger Fotowilden, die dort zu sehen ist. 21 Mitglieder des Vereins zeigen 44 Bilder, die von der Farbe der Liebe und Leidenschaft und von der Signal- und Warnfarbe dominiert werden. Dazu gehören Landschaftsaufnahmen genauso wie Nahaufnahmen, Stillleben ebenso wie Abstraktes. Und so spannt sich in dem ansonsten so kühl und distanziert wirkenden Foyer ein eindrucksvoller Bogen von Mohnblumen bei Raisting über Langzeitbelichtungen von Personen bis zu roten Ampeln an Schwarz-Weiß-Kreuzungen.

„Jedes Mitglied konnte selbst entscheiden, welches Motiv es zeigt und welche Technik es anwendet“, erklärt die Vorsitzende der Fotowilden, Marlen Peix, im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Bei einem Mitgliedertreffen sei das Thema festgelegt worden. „Irgendjemand hat gesagt, ob wir nicht mal Farbe bekennen wollen.“ Nach längerer Diskussion habe sich die Mehrheit schließlich für die Farbe Rot entschieden.

Bilder sind bis 15. Juli zu sehen

Es ist das erste Mal, dass sich der seit 13 Jahren existierende Verein in einer Ausstellung mit einer Farbe auseinandersetzt. „Ich bin begeistert, wie vielseitig die Arbeiten geworden sind“, sagt Marlen Peix. Und sie ist nicht die einzige, die das so sieht. Eine Künstlerkollegin habe sie schon angerufen und sich sehr lobend über die Ausstellung geäußert. „Das hat mich sehr gefreut“, sagt die Vorsitzende. „Rot sehen“ ist noch bis einschließlich 15. Juli im Foyer der Kreissparkasse zu sehen.