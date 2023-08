Sanieren oder abreißen? Die Zukunft der Brunnangerhalle

Starnberger Sporthalle marode, aber sicher

Von Peter Schiebel schließen

Die Brunnangerhalle in Starnberg weist einen erheblichen Sanierungsbedarf auf. Ein Büro beziffert ihn mit 12,4 Millionen Euro. Eine Entscheidung über die Frage Sanierung oder Neubau will der Bauausschuss nach den Sommerferien treffen.

Starnberg – Die Liste der baulichen Probleme ist lang: Stützen, Wände und Bodenplatte der Tiefgarage sind durch jahrelangen Chlorideintrag, also Streusalz, geschädigt. In die Gebäudehülle dringt bei Starkregen an unterschiedlichen Stellen Wasser ein, die Dachentwässerung funktioniert nicht ausreichend. Die Haustechnik hat ihre Lebensdauer überschritten, die Heizungsanlage muss erneuert, der Brandschutz ertüchtigt werden. So stellt sich die aktuelle Situation der Starnberger Brunnangerhalle in aller Kürze dar, über deren Zukunft der Bauausschuss des Stadtrats in seiner jüngsten Sitzung diskutiert hat. Eine Entscheidung über das weitere Vorgehen will der Ausschuss nach der Sommerpause im September treffen.

„Das Gebäude ist standsicher und kann sicher genutzt werden. Alle Fluchtwege sind gewährleistet.“ Das gleich zu Beginn der Beratung zu betonen, war Stadtbaumeister Stephan Weinl wichtig. Auch der Präsident des rund 2600 Mitglieder starken TSV Starnberg, Hans Michael Jungwirth, erklärte: „Der Betrieb war und ist zu keinem Zeitpunkt gefährdet.“

Sanierung kostet 12,44 Millionen, Neubau fast das Doppelte

Nachdem die Stadtverwaltung bereits im April vergangenen Jahres einen Sachstandsbericht zum Zustand der Brunnangerhalle abgegeben hatte, hat ein Fachbüro in der Zwischenzeit ein Gesamtsanierungskonzept vorgelegt. Darin haben die Fachleute auch die Kosten gegenübergestellt: 12,44 Millionen Euro für die Sanierung an Ort und Stelle, 23,14 Millionen Euro für einen Neubau an einem anderen Standort. „Die Frage Sanierung oder Neubau kann man sehr deutlich beantworten“, fand Stephan Weinl angesichts der Zahlen. Eine Sanierung lasse sich auch in Abschnitten erledigen, angefangen bei der Tiefgarage, erklärte er. TSV-Präsident Jungwirth favorisierte ebenfalls eine Sanierung. „Es ist fantastisch, wenn man so eine Anlage mitten in der Stadt hat“, betonte er. Es sein ein „Riesenpfund“ für den Verein, dass diese auch zu Fuß und per Fahrrad zu erreichen sei.

„Eine Sanierung ist die naheliegendste und wahrscheinlich beste Lösung“, sagte auch Prof. Otto Gaßner (UWG). Da der städtische Haushalt bis zum letzten strapaziert sei, seien aber alle Beteiligten aufgerufen, sich über Finanzierungsmodelle Gedanken zu machen. Eva Pfister (BMS) ging sogar noch einen Schritt weiter und bezeichnete die Sanierung als „alternativlos“.

Einige Stadträte bleiben skeptisch

Es gab jedoch auch andere Stimmen. Angelika Kammerl (CSU) sprach sich als einzige klar für einen Hallen-Neubau aus. Vielleich ließen sich bei einem gemeinsamen Projekt von TSV und FT 09 Synergien finden, überlegte sie. Durch den Verkauf von Grundstücken könnten nötige Gelder eingenommen werden. „Ob eine Sanierung die bessere Lösung ist als ein Neubau, weiß ich noch nicht“, sagte Marc Fiedler (FDP). Dr. Franz Sengl (Grüne) erinnerte an die Sanierung des Seebads, mutmaßte bereits die nächste Millionensteigerung und bat um Aufschub bis September. „Wir sollten einfach noch mal in uns gehen.“

Ähnlich äußerte sich Christiane Falk (SPD): „Es mutet fast ein bisschen an, als ob wir in ein zweites Seebad reinstolpern“, sagte sie. Angesichts der genannten Summen sei „der Berg eindeutig zu hoch, um sich mal eben für die eine oder andere Variante auszusprechen“.