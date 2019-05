Dieb dringt in Rohbau ein: Den Schlüssel fand er auf der Baustelle

Ein bislang unbekannter Täter hat sich am Mittwoch auf einer Starnberger Baustelle am Jahnweg zu schaffen gemacht und dabei mehrere Gegenstände gestohlen.

Starnberg - Wie die Starnberger Polizei am Freitag berichtete, sind in den Rohbau bereits Fenster und Türen eingebaut, sodass er nur mit einem Schlüssel betreten werden kann. Dieser Schlüssel war im Außenbereich der Baustelle deponiert, damit alle Baufirmen darauf Zugriff haben. Diesen Umstand machte sich ganz offenbar ein Unbekannter zunutze, um in das Haus zu gelangen.

In der Zeit zwischen Mittwochnachmittag, 15 Uhr, und Donnerstag, 8.30 Uhr, betrat dieser Unbekannte die Baustelle und entwendete verschiedene elektronische Geräte, die in dem Haus verbaut werden sollten. Darunter befanden sich eine Türklingel, ein Klingel-Trafo und verschiedene Leuchten. Die Polizeiinspektion Starnberg bittet um Hinweise auf den Täter unter (0 81 51) 36 40.

