Diese Anlage hat 240 Mütter und Väter

Von: Peter Schiebel

So funktioniert’s: Gesundheitsminister Klaus Holetschek (2.v.l.) lässt sich vom Chefarzt der Kinderklinik, Prof. Thomas Lang (2.v.r.), die neue Monitoranlage erklären. Mit dabei sind Landrat Stefan Frey (l.), Altlandrat Karl Roth als Vorsitzender des Freundeskreises Klinikum Starnberg (3.v.l.) und Freundeskreis-Geschäftsführer Wernher Weigert. © Rutt

Die Kinderklinik am Klinikum Starnberg verfügt seit Kurzem über eine zentrale Monitoranlage. Sie soll die Arbeit von Pflegekräften und Ärzten erleichtern und gleichzeitig Eltern und Kindern mehr Sicherheit geben. Zur offiziellen Vorstellung am Donnerstagnachmittag kam extra Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek.

Starnberg – Als Prof. Thomas Lang, Ärztlicher Direktor des Klinikums Starnberg und Chefarzt der Kinderklinik, am Donnerstagnachmittag an den vergangenen Herbst dachte, wurde ihm kurzfristig noch einmal ganz anders. „Ich habe es damals richtig mit der Angst bekommen, dass wir es nicht schaffen“, sagte Lang. Das RS-Virus überrollte seinerzeit in ungeahnter Wucht deutschlandweit die Kliniken, auch das Starnberger Haus war am Anschlag. „Die Situation war extrem schwierig.“

Gleichzeitig war diese Situation aber auch der Ausgangspunkt einer Erfolgsgeschichte. Denn aus der Not und der Angst heraus entstand am Klinikum die Idee, für die Anschaffung einer zentralen Monitoranlage mithilfe des Freundeskreises Klinikum Starnberg Spenden zu sammeln. Diese Anlage ist seit Kurzem im Einsatz – und entlastet Pflegekräfte wie Eltern gleichermaßen.

Herzfrequenz, Atemfrequenz, Sauerstoffsättigung – auf einen Blick können die Mitarbeiter der Kinderklinik am Klinikum Starnberg nun beobachten, wie es ihren kleinen Patienten geht. Es ist nicht mehr erforderlich, bei jedem Hinweis sofort ins Patientenzimmer zu gehen. Das ist gerade bei hochansteckenden Krankheiten immer mit einem immensen Aufwand verbunden. Dann müssen die Pflegekräfte sterile Schutzkittel, Masken und Kopfbedeckung anlegen. Das kostet Zeit und Geld – und kann ärgerlich sein, wenn zum Beispiel nur ein abgestreifter Fingerclip wieder richtig positioniert werden muss, was auch Eltern problemlos erledigen können, oder wenn es „nur“ um ein Glas Wasser für die Patienten geht.

Ausrüstung schafft Kapazitäten in der Pflege

Durch diese Entlastung werden Kapazitäten im Pflegebereich frei. „Wir können auf echte Notfälle adäquat und schnell reagieren“, sagte Pflegeleiterin Petra Schwaiger. Hinzu komme, dass über die zentrale Erfassung der Daten sich auch die Dokumentation massiv erleichtere. Gemessene Temperaturen zum Beispiel müssten nicht mehr händisch in Protokolle eingetragen werden. Mit wenigen Mausklicks lassen sich alle Daten darstellen. Auch die Eltern profitierten: „Sie können sich wieder aufs Eltern-Sein konzentrieren“, betonte Schwaiger.

Aus der Pflege heraus sei im vergangenen Herbst auch der Wunsch nach der Monitoranlage gekommen, erklärte Klinik-Chef Dr. Thomas Weiler. Der Freundeskreis Klinikum Starnberg war damals gleich mit im Boot – und dann ging alles ganz schnell. Am 13. Dezember erläuterten die Verantwortlichen bei einer Pressekonferenz das Vorhaben und baten um Spenden für die 150 000 Euro teure Anlage. „Nach zehn Tagen waren bereits 75 000 Euro da“, berichtete Altlandrat Karl Roth als Vorsitzender des Freundeskreises am Donnerstag.

Insgesamt hätten 240 Einzelspender 133 000 Euro überwiesen, wofür sich nicht nur Roth, sondern alle Beteiligten herzlich bedankten. Die fehlenden 17 000 Euro legte der Freundeskreis drauf. „Das ist wirklich eine tolle Geschichte“, sagte Roth. Klinikchef Weiler sprach von einer „großartigen Sache“. Aus den regulären Haushaltsmitteln sei die Anlage nicht zu finanzieren gewesen.

Freistaat unterstützte weitere Anschaffungen

„Das ist ein Beispiel dafür, was man erreichen kann, wenn man gewisse Dinge angeht“, betonte Gesundheitsminister Holetschek. Er sei froh, dass die Anlage den Beteiligten Entlastung bringe. Aus einem Fünf-Millionen-Euro-Fonds stellt der Freistaat heuer 46 000 Euro für die weiteren Monitore bereit.

Auch Dank der Anlage blickt Chefarzt Lang auf den nahenden Herbst mit weit weniger Sorgen als vor einem Jahr. Zwar erwarte er wieder zahlreiche vor allem kleine Kinder, die mit dem RS-Virus infiziert sind, aber: „Ich kann jetzt deutlich besser schlafen als vor einem Jahr.“ Die Monitoranlage sei „eine großartige Sache“, sagte er. Als er rund um den Jahreswechsel den Spendenfluss gesehen habe, habe er innerlich „mehrere Luftsprünge“ gemacht.