Diese „Ökokids“ sind spitze

Evangelischer Kindergarten Starnberg

Von Peter Schiebel schließen

Der evangelische Kindergarten der Kirchengemeinde Starnberg erhält zum zweiten Mal hintereinander die Auszeichnung des LBV-Projekts „Ökokids“.

Starnberg – Sie sind natürlich rechtzeitig zu St. Martin fertig geworden, die Laternen im Kindergarten der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Starnberg. Was sich ganz gewöhnlich anhört, ist trotzdem etwas Besonderes: Die Laternen sind nämlich aus Holz, damit wiederverwertbar und Teil des Projekts „Nachhaltigkeit beginnt im Kindergarten“. Unter diesem Motto hat sich der Kindergarten am Projekt „Ökokids“ des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) beteiligt und wird dafür am Montag in München ausgezeichnet – und das im zweiten Jahr hintereinander, wie Kindergartenmutter Sina Leblanc stolz berichtet. Bayernweit erhalten insgesamt 230 Kitas von Umweltminister Thomas Glauber die Auszeichnung „Ökokids“.

„Damit werden Kindertageseinrichtungen hervorgehoben, die sich mit wichtigen Themen der Umwelt und Nachhaltigkeit auseinandersetzen“, heißt es in einer Presseinformation des LBV. „So sollen Werte und Schlüsselkompetenzen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung gefördert und diese in der Einrichtung verankert werden.“

Der evangelische Kindergarten gleich neben der Friedenskirche an der Kaiser-Wilhelm-Straße ist Feuer und Flamme für das Projekt. „Die Kinder lernen, Verantwortung zu übernehmen, zum Beispiel in Bezug auf den Kauf von Spielsachen“, erklärt Leiterin Sabine Seemann. „Auch haben sie im Projekt gelernt, anderen Kindern zuzuhören, sie ausreden zu lassen, sie sind offen und wertschätzend miteinander umgegangen.“

Die Idee zur nachhaltigen Anschaffung von Spielzeug sei aus dem monatlichen „Mitbringtag“ entstanden, erklärt Sina Leblanc. Jeden ersten Freitag im Monat dürfen die rund 25 Kinder zwischen drei und sechs Jahren nämlich ein Spielzeug von zu Hause mitbringen. Die Sachen sind natürlich bei allen Mädchen und Buben total begehrt. „Daraus entstand eine Diskussion unter den Kindern: Wer bestimmt eigentlich, welches Spielzeug für den Kindergarten beschafft wird? Und was sollte dabei beachtet werden?“, erklärt Leblanc.

Gemeinsam mit ihren Erzieherinnen Sabine Seemann und Christiane Schumann sowie FSJlerin Paula Tjong entwickelten die Kinder Bewertungskriterien für Spielsachen, schauten sich im Weltladen um, sprachen über Fair-Trade-Produkte und vieles mehr. Zudem standen 100 Euro zum Einkaufen zur Verfügung. Unter anderem wurden davon Fußbälle und ein Kreuz für den Gottesdienst gekauft, die jeweils unter fairen Bedingungen produziert wurden. Und es wurden die Laternen gebastelt.

Wer den evangelischen Kindergarten besser kennenlernen will: Am Sonntag, 20. November, 10.30 Uhr, verkaufen Eltern vor der Friedenskirche selbst gebundene Adventskränze. Der Erlös komme zu hundert Prozent den Kindergartenkindern zugute, verspricht Sina Leblanc. „Die Einnahmen werden zum Beispiel für ein Resilienztraining für die Kinder, einen Theaterbesuch sowie Verpflegung bei kommenden Festen verwendet.“