Dieser Pfarrer ist ein Glücksfall

Von: Peter Schiebel

Die Pfarrer Dr. Andreas Jall (l.) und Dr. Bruno Kasongo vor dem katholischen Pfarrhaus in Starnberg. Der 59-Jährige unterstützt den Stadtpfarrer und sein Team bis auf Weiteres. © Dagmar Rutt

Die katholische Pfarreiengemeinschaft Starnberg hat seit Anfang des Monats einen weiteren Pfarrer. Dr. Bruno Kasongo verstärkt das Team um Stadtpfarrer Dr. Andreas Jall. Der 59-Jährige stammt aus der Demokratischen Republik Kongo und lebt seit 20 Jahren in Deutschland

Starnberg – Manchmal braucht es nicht viel, um sich heimisch zu fühlen. Für Dr. Bruno Kasongo (59) war es ein Schriftzug auf einer Sitzbank im Garten des Starnberger Pfarrhauses, der ihm ein wohliges Gefühl bescherte. „Hakuna Matata“ ist dort auf einem Schildchen eingraviert. „Hakuna Matata“ ist ein Spruch aus der afrikanischen Sprache Swahili, heißt so viel wie „Alles gut, es gibt kein Problem“ und passt ziemlich oft im Leben eines zufriedenen Menschen. Und Bruno Kasongo ist zufrieden. Seit Anfang des Monats ist er Pfarrer in der katholischen Pfarreiengemeinschaft Starnberg.

Damit verstärkt der 59-Jährige das Team um Stadtpfarrer Dr. Andreas Jall und Pfarrer Dr. Tamas Czopf, der weiterhin die Hälfte seiner Arbeitszeit in Starnberg verbringt, um Pater Alfons Blüml und Pfarrer im Ruhestand Roland Bise zu unterstützen. Ein Zuwachs an Pfarrern also in Zeiten des Priestermangels. Jall spricht von einem „glücklichen Zufall“. Ursprünglich habe Czopf sich mehr um seine Lehrtätigkeiten kümmern wollen, weswegen das Bistum Augsburg eine Stelle in Starnberg ausgeschrieben habe, erklärt er. Gleichzeitig lief Kasongos Vertrag als Pfarrer im Bistum Regensburg aus. Er las die Ausschreibung, bewarb sich auf die Stelle in Starnberg und wurde genommen. Gleichzeitig zerschlugen sich Czopfs Zukunftspläne für den Moment.

Bruno Kasongo ist in dem Dorf Kabamba im Süden der Demokratischen Republik Kongo geboren. Aufgewachsen ist er in Lubumbashi, der zweitgrößten Stadt des Landes – zusammen mit vier Brüdern und fünf Schwestern. Er studierte Philosophie und Theologie, wurde 2000 zum Priester geweiht und kam 2002 nach Deutschland. In der Folge setzte er an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München sein Studium fort, war unter anderem als Kaplan in Stockdorf eingesetzt. 2009 promovierte er und nahm die deutsche Staatsbürgerschaft an. Von 2011 an war er für mehr als zehn Jahre im Bistum Regensburg tätig.

„Bayern ist meine Heimat“, sagt Kasongo im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Er mag Volksmusik („das ist lebendige Musik“) und Trachten („auch im Kongo tragen die Menschen Hüte mit Federn“). Er liebt den Starnberger See („zu meiner Stockdorfer Zeit war ich oft hier“). Und er fühlt sich jetzt schon in Starnberg angekommen („die Leute sind sehr freundlich und haben mich gut aufgenommen“).

Für Andreas Jall ist Bruno Kasongo auch deswegen ein Glücksfall, weil Gemeindereferent Richard Ferg und Gemeindeassistentin Magdalena Görtler die Pfarrei im August verlassen haben. Hinzu kommt, dass die Stelle der Verwaltungsleitung seit drei Jahren nicht besetzt sei. Die gesamte Verwaltungsarbeit, Vorbereitungen auf Firmung und Erstkommunion, Planung von Sternsinger- und anderen Aktionen und vieles mehr verteilen sich deshalb neben den seelsorgerischen Tätigkeiten, den Gottesdiensten und dem Spenden der Sakramente auf weniger Schultern. Nun kann auch Kasongo Aufgaben übernehmen. „Das ist ein Geschenk“, sagt Jall. „Wir werden sehen, auf welchen Gebieten er sich einbringt.“ Ihm sei es wichtig, dass sich jeder auch dort entfalte, wo es ihm Spaß mache und er seine Stärken habe.

Dass Kasongo afrikanische Wurzeln hat, empfindet Jall im Übrigen auch als Stärke. „Es gibt in Afrika eine große Glaubensfreude“, sagt der Stadtpfarrer, der selbst eineinhalb Jahre lang in Kenia gelebt hat. Die Weltkirche stehe zwar auf einem Fundament, entwickle in den jeweiligen Kulturen aber eigene Identitäten. In der Kathedrale von Nairobi sei die Heilige Familie natürlich als afrikanische Familie dargestellt, nennt er ein Beispiel.

Dass die Christen in Starnberg neugierig auf ihn sind und viel über ihn und seine Heimat erfahren wollen, hat Bruno Kasongo schon mitbekommen – zweimal hat er sich nach dem Gottesdienst in St. Maria unter die Kirchgänger gemischt. „Kirche in Afrika ist sehr arm, aber sehr lebendig“, sagt Kasongo. „Die Menschen halten zusammen, zum Beispiel bei einem Todesfall oder einer Krankheit.“ Diese Gemeinschaft will er nun auch in Starnberg vorleben und erleben.

Empfänge zum gegenseitigen Kennenlernen gibt es an diesem Sonntag, 2. Oktober, nach dem 10-Uhr-Gottesdienst in Söcking, am Sonntag, 9. Oktober, nach dem 9-Uhr-Gottesdienst in Perchting und am Sonntag, 16. Oktober, nach dem 10.15-Uhr-Gottesdienst in St. Maria. Übrigens: „Jambo“ heißt auf Swahili so viel wie „Grüß Gott“.