„Dieses Festival ist eine wunderbare Idee“

Von: Astrid Amelungse-Kurth

Willkommen beim Fünf-Seen-Filmfestival: Iris Berben zusammen mit Festivalleiter Matthias Helwig. © Joerg Reuther

Das erste Wochenende beim Fünf-Seen-Filmfestival (FSFF) gehörte ganz dem Ehrengast. Iris Berben war aus ihrem Wohnort Berlin angereist, um in voll besetzten Kinosälen gleich drei ihrer Filme zu präsentieren – dem Starnberger Merkur stand sie zudem für ein Interview zur Verfügung.

Starnberg – Iris Berben bezauberte das Publikum von der ersten bis zur letzte Minute. Die 72-Jährige ist nicht nur eine charmante und sehr schöne Frau, die in der Königsdisziplin der Schauspielkunst, der Komödie, punkten kann. Sie besticht vor allem auch durch ihren scharfen Verstand, ihren wachen, dem Menschen zugewandten Geist, durch ihr politisches und gesellschaftskritisches Bewusstsein und durch ihre Natürlichkeit, mit der sie das Gespräch mit dem Publikum sucht. Ihr größtes Lob aber galt dem Festivalmacher Matthias Helwig. „Was hier an Filmen ausgesucht wurde, ist so klug“, sagte die Schauspielerin, der es wichtig ist, das Kino als Kulturgut und als Ort des Austauschs zu erhalten.

„Bitte, bitte, bitte geht ins Kino“, flehte sie das Publikum am Samstag und am Sonntag an. „Lasst es nicht aussterben.“ Und sie bekannte: „Ich habe das große Glück, das zu tun, was ich möchte. Die Grundmelodie meines Tuns ist, dass ich gerne lebe und das mache, was ich möchte.“ Gefallen hat ihr auch, dass Matthias Helwig den Film „Frau Rettich, die Czerny und ich“ von 1998 gezeigt hat, in dem, wie Berben es formulierte, „so wunderbare Kollegen“ wie Martina Gedeck, Jeanette Hain und die ganze Comedy-Garde um Dirk Bach mitwirken. „Was für Frechheiten man sich erlauben durfte. Da sind wir heute ein bisschen anders aufgestellt.“

Was man in dem Film nicht sieht und merkt: Iris Berben hatte sich bei den Dreharbeiten am Fuß verletzt und musste eine Schiene tragen, wollte aber unbedingt weiter spielen. Einmal mehr also bewahrheitete sich, dass Komödien reine Knochenarbeit sind.

Hinreißend kraus ist der Film „Miss Sixty“, der im Anschluss gezeigt wurde. Hier spielt Iris Berben eine 60-Jährige, die im Rentenalter ihren Kinderwunsch mit eingefrorenen Eizellen erfüllen will und dafür einen Samenspender sucht. Zusammen mit Edgar Selge läuft sie zur Hochform auf. Ein Film mit spritzigen Dialogen, trockenem Humor und herrlich bitteren Mienen, der einmal mehr zeigt, dass die Schauspielschule von Iris Berben das Beobachten der Menschen ist.

Das anschließende Filmgespräch nach dem begeisterten Applaus im Kino Breitwand in Starnberg, der bewies, dass „Kunst eine große verbindende Kraft hat“ (Berben), nutzte der Ehrengast erneut als politische Plattform. „Es ist unfassbar, was gerade passiert“, sagte sie mit Blick auf den Rechtsruck in unserer Gesellschaft. „Wir sind alle gefordert. Wir müssen lauter werden. Die Gefahr ist, dass Menschenfänger einfache Antworten auf komplexe Fragen geben.“

Zum Frühschoppen am Sonntag lief dann der Film „Es kommt der Tag“ in Seefeld. „Freudentränen, Tränen, Selbstzweifel. Du kannst nicht lügen auf der Leinwand (...) Ich mag auch Regisseure, die mich quälen (...) Wir müssen uns wieder mehr trauen, mutiger sein (...) Es gibt nichts Schöneres, als wenn ein Film zu Ende ist und man ins Gespräch kommt.“ Das waren so die Sätze, die Iris Berben beim Sonntags-Filmgespräch sagte. Ein Gespräch, das eine ganze Stunde dauerte, bevor der Film lief. Der macht sehr nachdenklich und betroffen. Es geht um die Schicksale von Alice (gespielt von Katharina Schüttler) und Judith (Iris Berben), wobei Iris Berben ein ehemaliges Mitglied der RAF spielt, deren Tochter Alice nach dreißig Jahren auf deren Vergangenheit stößt.

Frau Berben,Sie lebten ja in München und kennen das Fünfseenland. Was schätzen Sie besonders?

Ich bin ja jetzt schon seit fünfzehn Jahren nicht mehr in München, aber es ist eine der schönsten Ecken überhaupt. Hier steht die Welt so ein bisschen still. Es gibt keine Hektik. Hier ein Filmfestival zu etablieren, ist eine wunderbare Idee, denn es gibt keine Ablenkung wie in der Großstadt. Die schönste ist die Natur. Etwas Schönes zu machen in einer schönen Umgebung, verdoppelt doch den Eindruck.

Wie sind Ihre ersten Eindrücke vom Filmfestival?

Es ist ein Publikumsfestival. Das mag ich sehr. Ich will immer ganz nah am Publikum sein. Jeder meiner Kolleginnen und Kollegen schwärmt, dass die Zusammenkunft hier in der Region so wunderbare Voraussetzungen für das Fünf-Seen-Filmfestival schafft. Man muss den Menschen ja Lust aufs Kino machen. Hier gibt es keine Ablenkungen, die das Publikum rausreißen. Film ist doch ein kleines, feines Event und immer auch ein soziales Miteinander. Der Austausch ist wichtig. Wir brauchen den Austausch.

Welchen Unterschied können Sie zu den großen Filmfestivals in Berlin oder Cannes feststellen?

Jedes Festival hat seine eigene DNA. Die Berlinale ist ein politisches Festival, Cannes ist auch gut, aber dieses Festival hier hat einen starken Zugang zum Publikum. Das Open Air, die Filmgespräche und Diskussionen, die Dampferfahrt, die extreme Kulisse, das alles ist schon sehr besonders.

Sind sie mit der Auswahl der Filme einverstanden?

Ja. Die Auswahl beleuchtet sehr gut meinen Werdegang, und der neueste Film, der mit der Goldenen Palme ausgezeichnete „Triangle of sadness“, kommt ja dann im Oktober in die Kinos.

Viele Gäste und Ehrengäste schätzen besonders das Intime und die persönliche Betreuung, aber auch die Anonymität, die hier weitestgehend bewahrt bleibt. Können Sie das bestätigen?

Man kommt hier dem Zuschauer näher. Ich habe auch den Eindruck, dass die Zuschauer hier anders zuhören als sonst und dass es ein sehr interessiertes Publikum ist, wenn man über sich und seine Arbeit spricht.