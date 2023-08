Differenzen bei FOS-Neubau ausgeräumt

Von: Peter Schiebel

Teilen

Der Bauplatz der neuen FOS in Starnberg: Differenzen zwischen Stadt und Landkreis sind inzwischen ausgeräumt. Dabei ging es um das städtische Grundstück (mit Wohnblock). © A. jaksch

Zwischen Seilerweg und Gautinger Straße dürfte sich in den kommenden Jahren einiges tun: Der Landkreis plant den Bau der Fachoberschule (FOS), für den Rewe-Markt gibt es Neubau-Überlegungen und das städtische Wohngrundstück hat Potenzial.

Starnberg – Die Differenzen zwischen der Stadt und dem Landkreis Starnberg bezüglich der Planung der neuen Fachoberschule (FOS) am Seilerweg scheinen ausgeräumt zu sein. Der Bauausschuss des Stadtrats hat sich in seiner jüngsten Sitzung einstimmig dafür ausgesprochen, das städtische Grundstück Seilerweg 8 künftig separat zu betrachten und nicht im Zusammenhang mit dem Schulneubau auf dem alten Bauhof. Auch eine gemeinsame Nutzung der FOS-Tiefgarage ist vom Tisch. „Auf dieser Basis können wir weiterarbeiten“, sagte Landrat Stefan Frey im Anschluss gegenüber dem Starnberger Merkur.

Wie berichtet, hatte ein Beschluss des Ausschusses vom November vergangenen Jahres die FOS-Planungen auf Eis gelegt. Die Stadträte wollten nämlich unter anderem wissen, inwieweit sich durch den Schulneubau auch Entwicklungsmöglichkeiten für den Seilerweg 8 eröffnen, auf dem sich ein viergeschossiges Haus mit 16 Wohnungen befindet. Dafür hat die Verwaltung inzwischen eine Machbarkeitsstudie erstellen lassen, die dem Bauausschuss nun vorgestellt wurde. Auch Überlegungen für einen Neubau anstelle des Rewe-Marktes an der Gautinger Straße gibt es.

Seilerweg 8

Das beauftragte Architekturbüro hat für das knapp 1600 Quadratmeter große städtische Grundstück mehrere Varianten skizziert, die Stadtbaumeister Stephan Weinl zum jetzigen Zeitpunkt jedoch als „rein theoretische Untersuchung“ bezeichnete. Schließlich sei die Bausubstanz des Gebäudes gut, eine Notwendigkeit für einen Neubau derzeit nicht erkennbar. „Es würde sich nicht lohnen, das Gebäude jetzt abzubrechen.“ Nach Weinls Ansicht soll zunächst die weitere Entwicklung in dem Bereich abgewartet werden. Auch vor diesem Hintergrund stelle ein autarker Betrieb der Tiefgaragen die sinnvollere Variante dar. Im vergangenen Jahr hatte es im Ausschuss noch Überlegungen gegeben, die Tiefgarage der FOS mit einer perspektivisch zu bauenden städtischen Garage in welcher Art auch immer zu verknüpfen.

Rewe-Grundstück

Konkreter sind die Planungsabsichten für das Rewe-Grundstück. „Der Eigentümer des Grundstücks trägt sich mit dem Gedanken, nach Abbruch des bestehenden Marktes einen Neubau zu errichten, den auch der Betreiber wünscht“, hieß es dazu in der Sitzungsvorlage. Bislang beträgt die Verkaufsfläche etwa 1100 Quadratmeter, angestrebt werden 1700 Quadratmeter zuzüglich 90 Quadratmeter für einen Backshop mit Café. Statt der bisher 75 oberirdischen Stellplätze wären rund 90 Plätze in einer Tiefgarage geplant.

Die Stadt sieht bei dem Vorhaben allerdings noch einigen Gesprächsbedarf. So sehen die Überlegungen des Eigentümers bisher einen eingeschossigen, circa 8,30 Meter hohen Neubau vor. Die Stadt favorisiert gemäß dem Rahmenplan für das Gewerbegebiet (siehe Kasten) an der Stelle jedoch „kompaktere Baustrukturen mit zwei bis vier Vollgeschossen“. Auch vor diesem Hintergrund empfahl Weinl, die Planungen für das Rewe-Grundstück und die FOS rechtlich zu trennen. Inhaltlich würde eine Verständigung beider Seiten jedoch Sinn ergeben, um Abwägungen und Begutachtungen möglichst parallel vornehmen zu können.

Fachoberschule

Am weitesten sind zum jetzigen Zeitpunkt die Planungen für die FOS. Zwar hatte Landrat Frey bereits im vergangenen Jahr die Realisierung aus finanziellen Gründen auf die Zeit nach 2026 verschoben, allerdings will der Landkreis das Projekt bereits vorher bis zur Genehmigungsreife planen. UWG-Stadtrat Prof. Otto Gaßner, auf dessen Initiative im November 2022 hin die Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben worden war, will nun diesbezüglich keine Zeit mehr verlieren. „Wir sollten unser Grundstück liegen lassen und die FOS so schnell vorantreiben wie möglich“, sagte er.