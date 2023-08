Diskussion um Gentechnik setzt sich fort

Nach einem Gentechnik-Beschluss im Starnberger Kreistag streiten die Parteien. Georg Zankl (CSU) findet das Risiko zu hoch, Dr. Wolfgang Weber-Guskar (FDP) die Entscheidung „unkritisch“.

Starnberg – Die Entscheidung des Kreistages zur Gentechnikfreiheit im Landkreis zieht Kreise. Nachdem die ÖDP in einer Pressemitteilung ihre Freude über den jüngsten Beschluss zum Ausdruck gebracht hatte, reagieren nun FDP-Kreisrat Dr. Wolfgang Weber-Guskar und CSU-Kreisrat Georg Zankl auf die Entscheidung, das 14 Jahre alte Bekenntnis zur Gentechnikfreiheit auf alle Methoden der künstlichen Erbgutveränderung von Pflanzen und Saatgut zu erweitern.

„Wir sind nicht gegen den Fortschritt, aber wir sind gegen das Risiko“, sagt Zankl, der auch Ehrenobmann des Kreisverbandes des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) ist, im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Bei neuen gentechnischen Verfahren wie CRISPR/Cas werden einzelne Gene in das Erbgut eingefügt, entfernt oder ausgeschaltet. „Wir wissen bis heute nicht, wie sich das auf die Pflanzen auswirkt“, sagt Zankl und betont: „Das Risiko für Natur und Verbraucher ist uns zu hoch.“

Zankl verweist auch auf eine Veranstaltung des BBV-Kreisverbandes im Frühjahr mit dem Geschäftsführer und wissenschaftlichen Direktor des Instituts Testbiotech, Dr. Christoph Then. Auch er sei zu dem Ergebnis gekommen, dass Forschung zwar betrieben werden müsse, die systematischen Risiken für Mensch und Umwelt aber in keinem vernünftigen Verhältnis stünden. So seien die genannten Vorteile wie zum Beispiel eine verbesserte Klimatoleranz von Pflanzen so nicht nachweisbar.

Bauern wollen an Gentechnik-Freiheit festhalten

Hinzu kämen Probleme durch die Patentierung. Viele Landwirte befürchten massive wirtschaftliche Belastungen, sollten sie auf den Einkauf solchen Saatguts angewiesen sein. Der BBV-Kreisverband hatte seinerzeit schriftlich erklärt: „Es soll an dem 2009 ausgerufenen agrotechnikfreien Landkreis festgehalten werden, und es wird keine Notwendigkeit gesehen, dies zu beenden. Das heißt, dass unsere Landwirte auch weiterhin kein gentechnisch verändertes Saatgut verwenden und so keine gentechnisch veränderten Pflanzen auf den Feldern im Landkreis angebaut werden.“

Genau das hatte auch der Kreistag auf Basis eines gemeinsamen Antrags von SPD, Freien Wählern, Grünen, CSU und ÖDP/Linken beschlossen. Die einzigen Gegenstimmen waren von der FDP gekommen, darunter die von Wolfgang Weber-Guskar. Er kritisiert in einem Schreiben an den Merkur nun die Entscheidung des Kreistages. Dieser habe „unkritisch die Fortschreibung des Gentechnikverbotes im Kreisgebiet ohne Berücksichtigung der ganz erheblichen, nobelpreiswürdigen Fortschritte auf diesem Gebiet“ verabschiedet. Weber-Guskar spricht von einer „unbegründeten Verunsicherung“, die Ängste schüre und Vorbehalte festige. Mit der Genschere CRISPR/Cas werde die DNA enzymgesteuert geschnitten, der Eingriff am Genom erfolge ohne Einbringung von Fremdstoffen, sagt er.

Während sich die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina und die Deutsche Forschungsgemeinschaft für eine Neufassung des Gentechnikrechts einsetzten, erweise sich der Starnberger Kreistag als „wenig aufgeschlossen und informiert und fortschritts- sowie wissenschaftskritisch“, so Weber-Guskar weiter. Die Folgen des weltweiten Klimawandels könnten nicht allein durch Verzicht kompensiert werden.

ÖDP hoch zufrieden

Der Kreistag hatte in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause sein bereits 14 Jahre altes Bekenntnis zur Gentechnikfreiheit in der Landwirtschaft bekräftigt und um einen weiteren Punkt ergänzt. Auf einen fraktionsübergreifenden Antrag von SPD, Freien Wählern, Grünen, CSU und ÖDP/Linke hin beschloss das Gremium, auch auf alle Methoden der künstlichen Erbgutveränderungen von Pflanzen und Saatgut, das sogenannte Genom-Editing, zu verzichten. Dagegen stimmte lediglich die FDP.

ÖDP-Kreisrätin Caroline Krug bezeichnet den Beschluss in einer aktuellen Pressemitteilung als „starkes Zeichen“ und „großen, wichtigen Erfolg“. Die EU-Kommission plane nämlich, neue gentechnische Verfahren, wie CRISPR/Cas von der Anwendung des Gentechnikrechts freizustellen. Bereits in diesem Sommer sei mit einem Verfahren zur Gesetzesänderung zu rechnen. „Eine große Mehrheit in der Bevölkerung lehnt die sogenannte Agro-Gentechnik ab“, so Krug.



Bei der CRISPIR/Cas-Methode wird die DNA, also das Erbgut von Pflanzen oder Tieren, dahingehend verändert, dass einzelne Gene eingefügt, entfernt oder ausgeschaltet werden können. Solange eine risikofreie Anwendung nicht garantiert werden könne, sei der Bevölkerung eine Herausnahme bestimmter Verfahren aus dem Gentechnikgesetz nicht zu vermitteln, erklärt Krug. Zudem sieht sie die Gefahr von Abhängigkeiten bei Landwirten, wenn diese Saatgut nicht mehr selbst vermehren dürften, sondern von Herstellern kaufen müssten. (ps)