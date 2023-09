Doge, Marco Polo und die ersten Starnberger

Standort mit Geschichte: Wo der heutige Bucentaur-Stadl steht, war vor 400 Jahren das Prunkschiff „Bucentaur“ untergebracht. Der heutige Bau stammt von 1803. © Bestand Schober, Stadtarchiv Starnberg

Die Stadt Starnberg beteiligt sich auch heuer am Tag des offenen Denkmals, der sein 30. Jubiläum feiert. Neben Einblicken in sonst geschlossene Denkmäler steht heuer eine besondere Stadtführung auf dem Programm am Sonntag, 10. September.

Starnberg/Söcking – Bekannte und unbekannte Baudenkmäler für eine breite Öffentlichkeit zu öffnen, das ist das Ziel des Tags des offenen Denkmals. Bundesweit begann er vor 30 Jahren mit einigen Einzelveranstaltungen, heuer sind es rund 5500 Denkmäler, die Interessierte besuchen können. Einige davon stehen in Starnberg. Das Programm umfasst drei Denkmäler. Als Besonderheit zum Jubiläum offeriere die Stadt Starnberg zusätzlich eine Führung unter dem Motto „Licht aus, Spot an! Denkmal-Talente auf Starnbergs großer Bühne“ und ,,Gehölze, Gulden, Grünanlage – Parkpflegerische Einblicke am Mausoleum”, kündigte Rathaussprecherin Lena Choi in einer Übersicht an.

Mausoleum Söcking: Traditionell geöffnet ist das Prinz-Karl-Mausoleum oberhalb der Söckinger Kirche St. Ulrich, das normalerweise für Besucher geschlossen ist. Prinz Karl von Bayern (1795-1875) hatte die Rotunde im Stil des romantischen Klassizismus für seine verstorbene Gemahlin errichten lassen, und das um das Jahr 1830/40. Es ist am Sonntag, 10. September, von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Besonderheit heuer ist eine 30-minütige Führung mit der Landschaftsarchitektin Almuth Boedecker ab 14 Uhr, die parkpflegerische Einblicke gewährt und der Frage nachgeht, welche Gehölze Hofgärtner Bischoff 1838 nach Söcking lieferte. Es geht aber auch um Fragen wie „Welchen klimatischen Herausforderungen muss die Gartenanlage zukünftig trotzen?“ oder „Durch welche Maßnahmen kann der historisch dokumentierte Blick in die Erhabenheit der Alpenkette bewahrt werden?“. Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldungen sind nicht erforderlich.

Museum Starnberg See/Lochmannhaus: Ebenfalls ein Klassiker des Tags des offenen Denkmals ist das Museum Starnberger See, genauer: das Lochmannhaus, das mindestens 523 Jahre alt ist und den Siedlungsursprung Starnbergs darstellt. Es sei einzigartig in seiner historischen Doppelfunktion als Hofmarksitz sowie Bauern- und Fischerhaus, heißt es in der Übersicht der Stadtverwaltung. „Zum Tag des offenen Denkmals werden Expertinnen und Experten aus dem Museumsteam das Lochmannhaus vermitteln und die Besonderheiten dieses einzigartigen Denkmals erläutern. In kleinen Gruppen werden Bereiche zugänglich sein und Türen geöffnet, die sonst verschlossen sind, etwa die obere Küche des Hauses – eine Besonderheit, die die Doppelfunktion des Gebäudes als Herrschaftsanwesen und Bauernhaus zugleich belegt“, so Lena Choi. Ebenfalls zu besichtigen sein solle die Altane (balkonartiger Anbau) des Gebäudes, über die der ehemalige Zugang in die Herrschaftsräume führte, bevor 1848 eine innen liegende Treppe hinzugefügt worden sei. Geöffnet 11 bis 18 Uhr, keine Anmeldung erforderlich.

Villa rustica bei Leutstetten: Ebenfalls beim Tag des offenen Denkmals dabei ist die Ausgrabungsstätte eines römischen Gutshofs südlich von Leutstetten, die Villa rustica. Der Grundriss der Villa wurde nach den Ausgrabungen vor 21 Jahren so rekonstruiert, dass die Gesamtform des antiken Baus ablesbar ist – und gut unter dem Glasbau zu sehen. Betreut wird die Anlage von der Gesellschaft für Archäologie und Geschichte Oberes Würmtal in Gauting, die dort zwei Führungen anbietet (10 und 15 Uhr, je etwa 45 Minuten). Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldungen sind nicht erforderlich.

Führung ,,Licht aus, Spot an! Denkmal-Talente auf Starnbergs großer Bühne”: Die Kunsthistorikerin Dr. Claudia Wagner, bekannt für unterhaltsame Führungen, hat sich diesmal neben den Stars auch mit den eher unbekannten Protagonisten der Architektur in Starnberg befasst und die rund zweistündige Führung zusammengestellt. Start ist um 14 Uhr am Eingang zum Bayerischen Yacht Club (Nepomukweg 10-12). Einige Punkte: Der Italiener Francesco Santurini baute im Bucentaur-Stadl eine Kopie der Prunkgaleere des Dogen von Venedig, während Leibschiffmeister Heinrich Zimmermann, der mit Marco Polo zur See fuhr, im benachbarten Bach-Häusl gewohnt haben soll. Der Bucentaur-Stadl in heutiger Form stammt von 1803, davor stand dort der wohl ebenso große Stadl für das Prunkschiff „Bucentaur“, das ab 1665 gebaut worden war. Wagner beleuchtet laut Übersicht auch die Frage, was Friedrich Bürklein, Erbauer des Bahnhofs See, in den Wahnsinn getrieben haben soll – und Geschichten zahlreicher weiterer Baudenkmäler in der Stadt. Teilnahme kostenlos, keine Anmeldung erforderlich.

Nicht auf Stadtgebiet, aber auch selten ist die Möglichkeit, die Votivkapelle in Berg zu besichtigen. Sie ist am Sonntag von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Claudia Wagner hält auch dort eine Führung von rund 45 Minuten ab, Beginn ist um 11 Uhr.