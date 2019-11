Doppelter Knall in der Würm: Magnetfischer findet Splittergranate

Einen Fund aus dem Zweiten Weltkrieg machte ein Magnetfischer in der Würm. Das Sprengkommando musste anrücken.

Mühltal –Kolja Lechtenfeld ist Schatzsucher und Umweltschützer zugleich. Der 25-jährige Münchner, aufgewachsen in Planegg, ist seit etwa zwei Monaten Metallfischer. Mit seinem Magnet, der an einer Schnur hängt, war er am vergangenen Sonntagmittag im Mühltal unterwegs. Dass er nahe des Forsthauses in der Würm ein paar Werkzeugteile, Eisenrohre und Nägel finden würde, hatte er erwartet. Dass er mit seinem Kumpel knapp vier Stunden ausharren und Bekanntschaft mit dem Kampfmittelräumdienst machen würde, definitiv nicht. An Lechtenfelds Magnet war eine Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg hängen geblieben. Sie musste von Spezialkräften gesprengt werden.

Lechtenfeld war wohl der ideale Finder des gefährlichen Gegenstands, der im etwa 50 Zentimeter tiefen Würm-Wasser lag. „Ich habe die Granate abgelegt und mich entfernt. Die hat schließlich einen Streuradius von 50 Metern“, erzählt er nüchtern und sachkundig. Und: „Ich war nicht geschockt. Das kommt wohl durch den Job.“ Der 25-Jährige ist Polizist. Wie es sich gehört, habe er erst geschaut, ob noch andere Leute oder Fahrzeuge in der Nähe sind und den Notruf gewählt. Seine Kollegen aus Starnberg sperrten den Bereich schließlich großräumig ab, auch die Feuerwehr kam hinzu. Dann begann das Warten.

+ Am Magnet des Fischers war eine amerikanische MK-II-Splittergranate aus dem zweiten Weltkrieg hängen geblieben. © Kolja Lechtenfeld

Das Sprengkommando hatte eine lange Anfahrt aus dem Raum Regensburg. Die Explosion hat der Metallfischer per Video festgehalten. Ein spitzer Knall der Sprengladung, ein dumpfer der Granate und schließlich eine baumhohe Wasserfontäne. Weitere Infos besorgte sich Lechtenfeld vom Sprengmeister persönlich: „Es war eine MK II-Splittergranate von den Amerikanern“, berichtet er.

In Gefahr fühlte sich der Münchner nicht wirklich. „Aber ich war froh, dass ich meinen schwächeren Magneten dabei hatte.“ Schwach ist relativ: Unter besten Bedingungen sauge der Magnet Gegenstände mit einer Kraft von 100 Kilo an. Lechtenfeld hat aber auch noch einen mit 400 Kilo Haftkraft. „In diesem Fall wäre die Granate fester aufgeschlagen“, sagt der Polizist. Dann hätte es knallen können, wie ihm der Sprengmeister versichert habe.

Seine Werkzeuge sind bei der Aktion übrigens heil geblieben. Doch sein spannendster Fund fiel Lechtenfeld „in dem ganzen Tohuwabohu“ wieder ins Wasser: „Ein Hammerkopf, der definitiv nicht in den letzten 20 Jahren hergestellt wurde.“ Doch der junge Mann ist ja nicht nur Schatzsucher, sondern auch Umweltschützer. Immerhin hat er zuletzt die Badestelle am Grubmühler Feld gereinigt. „Da hab’ ich 30 bis 40 Nägel aus dem Wasser gezogen. Sowas muss da nicht rumliegen.“

