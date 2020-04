„Dort wurde man immer am besten unterhalten“

Ihre Mutter und Traudl Hölch bügelten die Hemden der Amerikaner, damit sie etwas zu Essen bekamen. Denn Lebensmittel waren rar. Ihre schönste Erinnerung an die einstigen Besatzer spielt jedoch 30 Jahre nach Kriegsende.

Starnberg – Als sie wummernde Geräusche aus der Ferne hörte, wusste Traudl Hölch sofort, dass es die Panzer der Amerikaner waren – die 14-Jährige hatte zuvor aufgeschnappt, dass die Befreier von Garmisch-Partenkirchen aus Kurs auf Starnberg nehmen wollten. Ihrer tauben Mutter verriet sie von den Geräuschen nichts: „Die hätte mich wahrscheinlich eingesperrt“, sagt die heute 89-Jährige lachend und erzählt weiter von ihren Erlebnissen am 30. April 1945: „Ich lief ganz schnell zum Tutzinger Hof, wo ein paar Männer versammelt waren. Da habe ich auch Gespräche über die gesprengte Würmbrücke gehört. Manche hofften wohl weiterhin, dass die Sprengung den Einmarsch aufhalten würde.“

Schokolade, Zigaretten, Kaugummi und eine Fahrt auf dem Panzer

Traudl Hölch weiß nicht mehr genau, wie viel Zeit verging, bis sie die Panzer auch sah. Als die Kolonne dann vorbei fuhr, standen junge Männer in Uniformen auf den Panzern und riefen ihr zu: „Come here girl“ – komm her, Mädchen. Hölch wollte erst nicht, bis ihr ein Fußsoldat keine Wahl ließ: Prompt hob er die Jugendliche auf einen der Panzer, wo ein Offizier sie mit einem „Hello“ empfing. Hölch grüßte zurück, denn Hemmungen, auf Englisch zu sprechen, habe sie nie gehabt, sagt sie.

Der Soldat auf dem Panzer schenkte ihr Schokolade, Zigaretten und Kaugummi. Sie bedankte sich und versteckte die Habseligkeiten unter ihrem Kleid: „Damit sie mir keiner wegnehmen konnte“, erinnert sich die 89-Jährige.

Wieder in ihrem Haus an der Von-der-Tann-Straße erschrak Traudl Hölchs Mutter beim Anblick der neuen Lebensmittel. Aber der Schreck über die Ankunft der Amerikaner verflog, die Schokolade wurde gegessen, der Kaugummi mit gemischten Gefühlen gekaut – die Familie kannte so etwas nicht – und die Zigaretten gegen Lebensmittel getauscht.

Lebensmittelrationierungen: Wer zu spät kam, bekam nichts

Denn Lebensmittel waren rar. Es gab Marken, die in der Stadtverwaltung ausgegeben wurden und für jede Familie Lebensmittel wie Öl, Milch und Mehl rationierten: „Ich stand morgens um vier abwechselnd vor dem Metzger, der Milchausgabe und dem Bäcker an, um bei der ersten Austeilung dabei zu sein“, sagt Traudl Hölch. Wer zu spät kam, bekam trotz Marken nichts.

+ Traudl Hölch als Jugendliche

Die Starnberger mussten sich anders behelfen. Dabei war – besonders unter jungen Mädchen – bekannt, dass die Besatzungstruppen, die auf der Ludwigshöhe kampierten, Lebensmittel hatten. Einmal begleitete Hölch eine Schulfreundin in das Camp: „Sie meinte zu mir, ich solle einfach nur mit denen reden, um Lebensmittel zu bekommen“, erinnert sich Hölch. Eine Stunde lang trennten sich die Mädchen, und Hölch grüßte alle Soldaten. Essen bekam sie aber keines. Als sie ihre Freundin wieder traf, hatte diese einen vollen Sack: „Traudl, sagte meine Freundin, du hättest denen ein Bussi geben müssen“, erzählt Hölch und lacht herzlich. Aber das wollte sie nicht.

Kaffee, Kakao und Kekse als Zahlungsmittel

Stattdessen behalfen sie und ihre Mutter sich damit, die Hemden der Offiziere zu bügeln. Gezahlt wurde mit Kaffee, Kakao, Keksen und Zigaretten. „Die Offiziere waren sehr eitel und duldeten keine Falte – auch nicht in den Unterhemden.“

Als der Vater, Hans Denk, 1947 nach Krieg und Krankheit zurückkehrte, änderte sich ihr Alltag. Denk war gelernter Friseurmeister und wollte seinem Handwerk wieder nachgehen. Er eröffnete im Hansa-Haus einen Salon. „Ich sollte aushelfen, weil ich Englisch sprach“, sagt Traudl Hölch, die mittlerweile 17 Jahre alt war. „Ich machte den Offizieren die Maniküre und bekam sehr viele Anträge.“

Die Amerikaner sind Hölch in guter Erinnerung geblieben. Eine Geschichte aber hat sie noch: Sie spielt gut 30 Jahre nach Kriegsende. Inzwischen hatte Traudl Hölch geheiratet, zwei Kinder bekommen und angefangen, mit ihrer älteren Schwester und ihrem Vater den Salon Denk am Bahnhofplatz 16 zu leiten. An einem Sommertag kam ein jugendlicher Amerikaner herein, der nach einer Unterkunft fragte. Er war auf Reisen und kannte in Starnberg niemanden.

Hölch schickte ihn weg, doch er kam zwei weitere Male in den Salon, woraufhin sie ihm ein Zimmer bei sich anbot. Tom, so hieß der junge Mann aus Boston, blieb drei Wochen bei den Hölchs. Gegen Ende seines Aufenthalts telefonierte er mit seinem Vater in den USA. Hölch war dabei, und als Toms Vater von Starnberg hörte, fragte er auf Englisch: „Ist das nahe München?“, und Tom bejahte. „Gibt es dort einen See?“, fragte der Vater weiter, was Tom wieder bejahte. „Dann schau doch, ob es dort einen Salon von Herrn Denk gibt. In der Zeit, in der ich mit der Armee dort war, wurde man in diesem Salon immer am besten unterhalten.“

Traudl Hölch schmunzelt: „Als ich das hörte habe ich es nicht glauben können“, sagt sie, „aber die Amerikaner sind uns in Erinnerung geblieben und wir ihnen auch.“

Alice Beckmann-Petey





