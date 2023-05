Dunkle Wolken über der Naturkostinsel

Von: Peter Schiebel

„Werde Teil des Teams“: Auch diese Werbung direkt am Eingang zum Biomarkt hat bisher keinen Erfolg gebracht. Dass es sich so zuspitzt, das gab es noch nie. Maria Scheiblhuber, Gründerin und Inhaberin der Naturkostinsel, über die Personalsuche in Starnberg © Peter Schiebel

Der Fachkräftemangel macht der Naturkostinsel im Kreissparkassen-Gebäude an der Wittelsbacherstraße zusehends zu schaffen. Inhaberin Maria Scheiblhuber musste die Öffnungszeiten deswegen bereits verkürzen und denkt nun über einen Verkauf oder sogar eine Schließung nach, sollte sich die Situation nicht bessern.

Starnberg – Seit mittlerweile 22 Jahren gibt es die Naturkostinsel in dem Gebäude der Kreissparkasse an der Wittelsbacherstraße in Starnberg. Es war damals der erste Biomarkt in der Kreisstadt, der seinen Kunden ein umfangreiches Angebot an ökologisch produzierten Lebensmitteln und Naturkosmetik bereitstellte. Ob ein 23. Jahr dazu kommt, ist derzeit aber offener denn je. Und das hängt mit einer Entwicklung und einem Begriff zusammen, über den derzeit fast täglich in den Nachrichten zu hören und zu lesen ist: Fachkräftemangel.

„Ich finde keine Mitarbeiter mehr“, erklärt Maria Scheiblhuber. Die 56 Jahre alte Geschäftsfrau hat vor 33 Jahren in Dachau die erste Naturkostinsel gegründet. 2001 kam die Starnberger Filiale dazu, danach die in Olching im Landkreis Fürstenfeldbruck. Das Starnberger Geschäft umfasst mittlerweile knapp 300 Quadratmeter und zählte in besten Zeiten 13 Mitarbeiter. „Derzeit sind wir noch sieben“, sagt Scheiblhuber, deren Betrieb insgesamt rund 80 Beschäftigte hat – von Aushilfen über Auszubildende bis zum Führungspersonal. Ende vergangenen Jahres habe in Starnberg die Filialleiterin gekündigt, kurz darauf sei die Thekenleitung in Ruhestand gegangen, berichtet sie. Kollegen aus Dachau und Olching würden nun in Starnberg aushelfen, was jedoch keine Lösung auf Dauer sein könne. Dennoch hat der Personalmangel bereits zu deutlichen Einschnitten geführt.

Naturkostinsel Starnberg: Schwierige Suche nach neuem Personal

Seit Ostern hat die Naturkostinsel nur noch von mittwochs bis freitags (8 bis 19 Uhr) sowie samstags (8 bis 14 Uhr) geöffnet, montags und dienstags bleibt der Markt geschlossen. „Das ist natürlich eine Katastrophe“, sagt Maria Scheiblhuber. Auf der einen Seite erschweren die Schließtage ihre Logistik, weil bei den Lebensmitteln Frische ein hohes Gut und für die Geschäftsfrau auch der eigene Anspruch ist. Auf der anderen Seite machen sie sich natürlich beim Umsatz bemerkbar. „Die Entscheidung hat mir fast körperliche Schmerzen bereitet“, sagt die 56-Jährige. Aber sie habe keine Alternative dazu gesehen.

Aufrufe über soziale Medien, Aushänge im Laden, sogar Anzeigen in Tageszeitungen und Onlineportalen hätten bei der Personalsuche bislang keinen Erfolg gehabt. Was Scheiblhuber dabei aufgefallen ist: „In Starnberg ist die Entwicklung so krass wie nirgendwo sonst.“ Was Wunder in einer Stadt, deren Mietpreise zu den höchsten in ganz Deutschland gehören und für Verkäufer kaum zu bezahlen sind, auch wenn Scheiblhuber ihren Mitarbeitern, die im Zweischichtbetrieb arbeiten, Zulagen gewährt und für viele Beschäftigungsmodelle offen ist. „Ich bin echt verzweifelt“, gibt sie zu. Zwar sei es in den vergangenen Jahren schon immer schwieriger geworden, gutes Personal zu finden. „Dass es sich aber so zuspitzt, das gab es noch nie.“

Inhaberin der Naturkostinsel führt Gespräche über Verkauf

Ihre Verzweiflung führt mittlerweile zu weitreichenden Überlegungen. „Es ist definitiv so, dass ich nach einem Nachfolger suche“, sagt Maria Scheiblhuber. „Ich möchte die Filiale verkaufen.“ Sie sehe die einzige Chance mit einem Eigentümer, der selbst im Laden stehe, so wie sie es viele Jahre in Starnberg getan habe. Gespräche würden bereits geführt, ein Ergebnis gebe es aber noch nicht. „Ich muss den richtigen finden“, sagt sie. Und was ist, wenn der ausbleiben sollte? „Dann werde ich den Laden wohl schließen.“ Einen Zeithorizont nennt die 56-Jährige allerdings nicht. „Da möchte ich mich noch nicht festlegen. Ich hoffe aber, es wird sich schnell in eine Richtung lösen.“

Dass sie selbst die Naturkostinsel weiter betreibt, scheint derzeit ausgeschlossen. „Es sei denn, es kommen fünf neue Mitarbeiter um die Ecke“, sagt Scheiblhuber – wohlwissend, dass dieser Fall kaum eintreten dürfte.

Biobranche leidet unter Umsatzrückgang

Die personelle Entwicklung spitzt sich zu einem Zeitpunkt zu, an dem die Biobranche ohnehin Einbußen hinnehmen muss. „Wir sind jahrelang gewachsen“, erklärt Scheiblhuber. 2022 stoppte dann die hohe Inflation diese Entwicklung jäh. „Das war ein hartes Jahr für uns.“ Je nach Monat habe sie Umsatzrückgänge zwischen zehn und 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verbuchen müssen. „Die Leute sparen als Erstes beim Essen“, sagt sie – und das, obwohl sie bei der Naturkostinsel noch nicht einmal alle Preiserhöhungen der Hersteller weitergegeben habe. Immerhin: Was das anbelangt, hat sich die Lage etwas entspannt – ganz anders als beim Personal. Wer Interesse an einer Arbeit in der Naturkostinsel hat, kann sich im Laden melden oder per E-Mail an buero@naturkostinsel.com.