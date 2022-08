DWD warnt vor viel Regen im Landkreis Starnberg

Von: Michael Stürzer

Warnungen für Freitag, 19. August 2022 © dwd/screenshot

Für den Landkreis Starnberg werden am Freitag und in der Nacht auf Samstag starke Niederschläge erwartet. Der DWD hat eine Unwetterwarnung herausgegeben.

Landkreis/Starnberg - Am Freitag soll es im Landkreis lange und ausgiebig regnen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab am Donnerstagabend eine Unwetterwarnung heraus: „Es tritt ergiebiger Dauerregen auf. Dabei werden Niederschlagsmengen zwischen 50 l/m² und 80 l/m² erwartet.“ Das könne zu Überflutungen führen. Mit den Niederschlägen kommen auch einige Gewitter. Die Fachleute des Dienstes DTN (unwetterzentrale.de) kommen zum selben Ergebnis. Es gilt jeweils die zweithöchste Stufe.

Am Donnerstagabend gab es bereist die ersten Gewitter, die allerdings im westlichen Landkreis Starnberg blieben. In Rothenfeld bei Andechs wurden an einer Messstation bis Freitagfrüh 55 Liter Niederschlag je Quadratmeter verzeichnet - nur selten fällt so viel Regen in kurzer Zeit. Im östlichen Landkreis hingegen war es ein kurzer Schauer.

Ob es stellenweise Überflutungen gibt, lässt sich nicht absehen. Das Wasserwirtschaftsamt Weilheim gab eine Vorwarnung für den Landkreis heraus. Darin heißt es: „Durch die ab Freitag vorhergesagten anhaltenden Niederschläge kann es ab Freitagmittag bis Samstag zu deutlichen Anstiegen an den Pegeln kommen.“ Genau lasse sich das nicht vorhersagen. Am Alpenrand regnet es noch mehr, dort werden bis zu 140 Liter erwartet. Über Ammer, Isar und Loisach kommt das Wasser auch weiter nördlich an.