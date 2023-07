Eberhofer, Indiana Jones und Kino-Perlen

Von: Peter Schiebel

Bereit fürs Open-Air-Kino: Festivalleiter Matthias Helwig (stehend, 3.v.r.) und Filmproduzent Dieter Horres (stehend 4.v.l.) mit dem Festivalteam (stehend v.l.) Nicolas Drägert, Nancy Dlusztus, Max Speitel, Vanessa Meyer, Dominik Petzold und Martin Baranowski sowie (sitzend v.l.) Katharina Neuner und Veronika Osterauer. © Andrea Jaksch

Am Freitag, 28. Juli, beginnt das Open-Air-Kino im Starnberger Strandbad. Dabei kann sich das Publikum auf den neuen Eberhofer-Film freuen, auf Kinoperlen des Jahres, einen Klassiker und – erstmals – brandaktuelle Hollywood-Blockbuster.

Starnberg – Fans der Filme über den niederbayerischen Dorfpolizisten Franz Eberhofer kommen beim Kino-Open-Air im Starnberger Strandbad heuer wieder voll auf ihre Kosten. Gleich sechsmal hat Matthias Helwig, der Leiter des Fünf-Seen-Filmfestivals (FSFF), die neue Komödie „Rehragout Rendezvous“ im Programm – darunter eine Vorstellung bereits am Freitag, 4. August, und damit fünf Tage vor dem offiziellen Kinostart. Die Filme mit Sebastian Bezzel, Simon Schwarz und Lisa Maria Potthoff in den Hauptrollen sind seit Jahren ein absoluter Publikumsrenner des Kino-Open-Airs auf einem „der schönsten Open-Air-Plätze in ganz Deutschland“, wie Helwig bei der Präsentation des Programms schwärmte.

Nur lustig soll es aber natürlich nicht zugehen. 19 Filme sind beim Kino-Open-Air zwischen Freitag, 28. Juli, und Sonntag, 20. August, zu sehen. Einlass ist jeweils um 20 Uhr, Filmstart nach Einbruch der Dunkelheit. Mit den Action-Filmen „Mission: Impossible – Dead Rockening, Teil eins“ und „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ sowie dem Drama „Oppenheimer“ laufen erstmals auch brandaktuelle Hollywood-Blockbuster beim Open-Air. In früheren Jahren sei das nicht möglich gewesen, erklärte Helwig. Da es den Kinos aktuell „nicht so gut gehe“, würden Filmverleihfirmen aber verstärkt auch auf solche „Events mit relevantem Publikum“ setzen, erklärte er. Ihn freue das natürlich, denn: „Open Air ist immer ein Risiko.“

Dazu kommen Arthouse-Perlen wie der Eröffnungsfilm „Roter Himmel“ von Christian Petzold, der bei der Berlinale mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet wurde, oder „Im Taxi mit Madeleine“. Mit „Im Rausch der Tiefe – The Big Blue“ von Regisseur“ Luc Besson aus dem Jahr 1988 hat Helwig auch wieder einen Klassiker im Angebot. „Dieser Film gehört auf eine große Leinwand und er gehört nach draußen“, sagte der Kinoenthusiast.

Filme laufen auch bei Regen

Als Highlight kündigte Helwig zudem den preisgekrönten Spielfilm „Adios Buenos Aires“ von Regisseur German Kral und dem in Stegen lebenden Produzent Dieter Horres an. Es sei trotz des schwierigen Hintergrundes der Wirtschaftskrise im Argentinien der 2000er-Jahre ein „sehr berührender Film, der einem ein schönes, warmes Gefühl“ vermittele, schwärmte Veronika Osterauer aus dem FSFF-Team. Horres selbst freut sich, den Film „in einem so tollen Ambiente zeigen zu dürfen“, sagte er. Ob in Miami, in Peking oder auch in Oberaudorf – er habe bislang noch niemanden erlebt, der nicht ergriffen gewesen sei, sagte er. Für Helwig zeigt der Film, was Kino ausmache: „Man erlebt Filme oft anders, wenn man sie nicht alleine sieht“, sagte er. „Das ist das eigentliche Kinogefühl: die Energie von anderen Menschen spüren, die sich selbst auf einen überträgt.“

Am Sonntag, 20. August, endet das Open-Air-Kino, dessen Vorführungen auch bei Regen stattfinden, wie Helwig noch einmal extra betonte. Zwei Tage darauf ist die Eröffnung des Fünf-Seen-Filmfestivals im Strandbad geplant, die Freiluft-Aufführungen sind damit beendet – im Gegensatz zu früheren Jahren, als Helwig das Strandbad fünf Wochen lang bespielte.

An ihn sei von Seiten der Stadt und des Seebades der Wunsch herangetragen worden, das Open Air heuer früher zu beenden, erklärte er. „Und dieser Wunsch ist nicht auf taube Ohren gestoßen“, sagte Helwig. Je länger das Open Air in den August hinein dauere, desto schwieriger seien die Organisation und das ganze Drumherum. Es werde früher dunkel, es werde vom Boden her feucht und kalt. „Das ist okay so“, sagte Helwig über die Neuerung.

Eintrittspreise stabil

Ansonsten bleibt vieles beim Alten. Die Preise für die Eintrittskarten sind stabil: zehn Euro pro Person, ermäßigt acht Euro. Bei Filmlängen ab 150 Minuten kommen zwei Euro Zuschlag drauf. Der Fünf-Filme-Pass kostet 40 Euro. Tickets gibt’s im Internet auf fsff.de. Für das leibliche Wohl sorgt die Firma Delta Events von Friedrich Federsel. Und die Kulisse mit Blick über den See zur Zugspitze bei Abendrot und leichter Briese ist eh einmalig.