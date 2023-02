Edeka schließt Express-Markt mitten in Starnberg

Erst Tengelmann, dann Edeka: Der Lebensmittelmarkt an der Maximilianstraße in Starnberg schließt am Samstag für immer. Über neue Nutzer ist noch nichts bekannt. © Andrea Jaksch

Edeka schließt den Express-Markt an der Maximilianstraße in Starnberg, und das schon am Samstag. Das Unternehmen macht eine Abwanderung zu anderen Edeka-Standorten in Starnberg dafür verantwortlich.

Starnberg – Die Starnberger Innenstadt verliert eine Einkaufsmöglichkeit: Edeka Südbayern schließt den Express-Markt an der Maximilianstraße, letztere Verkaufstag ist am kommenden Samstag. Die Metzgerei Boneberger bleibt wie bisher geöffnet, aber auch die Bäckereifiliale schließt. Über einen neuen Nutzer der Räume ist noch nichts bekannt.

„Wir haben die Entwicklung des Express-Marktes in Starnberg, Maximilianstraße, in den vergangenen Jahren intensiv beobachtet und mussten feststellen, dass sich in zunehmenden Maße die Kundenfrequenz zulasten des Marktes in die umliegenden Edeka-Standorte verlagert hat“, erklärte eine Sprecherin gegenüber dem Starnberger Merkur. Deswegen werde der Express geschlossen, die Mitarbeiter würden in umliegenden Märkten weiterbeschäftigt.

„Insgesamt ist und bleibt die Stadt Starnberg für uns von großer Bedeutung“, betont die Sprecherin. „Wir sind in Starnberg gut vertreten und prüfen auch zukünftig unser gesamtes Verkaufsstellennetz regelmäßig auf Optimierungspotenzial.“

Der vergleichsweise kleine Markt an der Maximilianstraße war zu einem Edeka-Express geworden, als Tengelmann insgesamt vom Markt verschwand. Schon damals gab es Befürchtungen, die Einkaufsmöglichkeit würde nicht lange Bestand haben, da Edeka in Starnberg noch drei weitere Märkte betreibt (Leutstettener Straße, Weilheimer Straße, Stadtmarkt). Der nächste größere Edeka, jener im Stadtmarkt (SMS), ist nur rund 250 Meter von dem an der Maximilianstraße entfernt. Darauf verweist auch Edeka Südbayern: „An der Josef-Jägerhuber-Straße finden unsere Kundinnen und Kunden zum Beispiel einen modernen, renovierten Edeka-Markt.“

Metzgerei bleibt

Viele Kunden – aus der näheren Umgebung, aber auch Arbeitnehmer und Besucher – und dem Vernehmen nach auch Beschäftigte der beiden Betriebe wurden von der Schließungsankündigung überrascht, und wohl auch Vermieter und Hausverwaltung. Daher gibt es derzeit keine Informationen zu einem möglichen neuen Nutzer der Räume.

Während die Bäckerei-Filiale ebenfalls schließt, bleibt die Metzgerei Boneberger wie bisher geöffnet. „Bei uns ändert sich nichts. Wir bleiben“, erklärte eine Sprecherin des Unternehmens aus dem Landkreis Weilheim-Schongau. Deswegen hängen dort entsprechende Plakate.

An der Maximilianstraße und der ganzen Innenstadt geht der Branchenwandel damit weiter. In den vergangenen Jahren sind schon zwei Drogerieketten weggezogen.