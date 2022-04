Ehepaar feiert 180. Geburtstag

Seit 65 Jahren vereint: das Ehepaar Dr.Hans-Jochen und Ingeborg Diesfeld © Michael Schönwälder

Beim Ehepaar Diesfeld stehen heuer gleich zwei Festivitäten an: Die beiden feiern ihren 90. Geburtstag und die eiserne Hochzeit. In Starnberg geboren, zog es Dr. Hans-Jochen und Ingeborg Diesfeld mehrere Jahre ins Ausland – seit 1998 leben sie wieder in der Kreisstadt.

Starnberg – Dr. Hans-Jochen Diesfeld forschte über Pocken, arbeitete als Arzt drei Jahre in Äthiopien, engagierte sich in den 1980er Jahren im Chinesischen Wuhan an der Parasitenforschung und wird am Ostermontag 90 Jahre alt. Ingeborg Diesfeld feierte bereits im Dezember ihr vollendetes 90. Lebensjahr, als Hebamme und Säuglingsschwester half sie zahlreichen Babys nicht nur in Deutschland auf die Welt. Gemeinsam feiern die Starnberger heuer ihren 180. Geburtstag und nach 65 Jahren Ehe die eiserne Hochzeit.

„Wir können mit 90 zufrieden sein, so wie es jetzt ist“, sagt Diesfeld. Einen speziellen Geburtstagswunsch anlässlich seines Geburtstages am Ostermontag habe er nicht, für die kommende Zeit wünsche er sich aber, dass es ihm und seiner Frau Ingeborg weiterhin so gut gehe wie heute. Die beiden sind ein eingespieltes Team. „Meine Frau und ich schätzen die gegenseitige absolute Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit“, so Hans-Jochen Diesfeld. „Wir kennen uns aus unserer Schulzeit.“ Diese verbrachten beide in der damaligen Starnberger Oberschule, wo er 1951 sein Abitur machte. Seine Schulzeit in der Kriegs- und Nachkriegszeit in Starnberg bezeichnet er als „ziemlich chaotisch und wenig beeindruckend“.

Weitaus beeindruckender gestaltete sich jedoch das gemeinsame Leben der beiden nach dem Abitur. Hans-Jochen Diesfeld entschied sich für ein Medizinstudium in München, Ingeborg für einen Werdegang als Hebamme und Säuglingsschwester. Diesfeld forschte, arbeitete in Entwicklungsländern, war ab 1976 als ärztlicher Direktor am Institut für Tropenhygiene an der Universität Heidelberg und veröffentlichte zahlreiche Publikationen. „Alles begann in meiner Assistenzarztzeit in Ansbach“, erinnert er sich. Es war der Karrierestart im Ausland. „Ich behandelte eine Patientin, die an Pocken erkrankt war, und steckte mich selbst dabei an. Wegen meines hohen Antikörpertiters bekam ich das Angebot, an der Bayerischen Landesimpfanstalt in München über Pocken zu forschen.“ Es folgten nach Addis Abeba in Äthiopien weitere Forschungs- und Arbeitsaufenthalte in Ost- und Westafrika, London und Asien. Ingeborg begleitete ihn oft. „Wir sind einfach so von Starnberg nach Indien gefahren“, erinnert diese sich. „Das ginge mit dem Auto heute nicht mehr so einfach.“

Zwischen ihrer Arbeit in Afrika und der in Deutschland gab es große Unterschiede. „In Afrika gibt es vor allem Hausgeburten“, so Diesfeld. „Bei Komplikationen geht es in die Klinik. Die Wege sind länger, Mangelernährung und Blutarmut sind schwierigere Voraussetzungen für den Beginn eines Lebens.“ Es war eines von Diesfelds Hauptanliegen, zu fragen, warum die westliche Medizin in nicht westlichen Ländern nicht ankommt. Zwischen seinen Auslandsaufenthalten arbeitete Hans-Jochen Diesfeld an der Universität Heidelberg, verhalf zahlreichen Doktoranden zu ihrem Titel und bildete hunderte Postgraduate aus. Nach seiner Emeritierung kehrte er 1998 nach Starnberg zurück und arbeitete von dort noch zehn Jahre online weiter.

In seiner Freizeit geht das Ehepaar wandern und Skifahren. „Zumindest bis Corona kam. Ich arbeite jetzt gern im Garten, wenn das Wetter schön ist.“ Außerdem engagierte er sich bis 2014 politisch als Vorsitzender der Bürgerinitiative pro Umfahrung und gegen den Amtstunnel. Für ihren eisernen Hochzeitstag im Dezember haben die beiden noch keine Planung. Die beiden 90. Geburtstage sollen im kleinsten Kreis gefeiert werden.

Vanessa Lange