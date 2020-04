Einwegmasken: Nähen für die Mülltonne?

800 Meter Stoff für Einweg-Masken sind an die Landkreisgemeinden verteilt worden. Die Resonanz ist sehr unterschiedlich.

Landkreis – Um dem Masken-Engpass in der Corona-Krise entgegenzuwirken, hat Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger jedem Landkreis 800 Meter Stoff zur Verfügung gestellt, aus dem Einwegmasken für Altenheime und Nachbarschaftshilfen entstehen sollen. Am Sonntag wurden 400 Meter auf die Gemeinden verteilt: 28 Meter Vlies für jede Landkreiskommune. Das Echo ist geteilt. Während Gilching vorgestern nachorderte, sehen die Näherinnen in Feldafing und Berg Probleme mit der Verarbeitung des rutschigen Stoffs. Und mit der Tatsache, dass es sich um Einwegmasken handelt.

Im Tutzinger Kloster werden zwar seit eineinhalb Wochen Stoffmasken wie am Fließband produziert – das Vlies für die Einwegmasken haben die Ordensschwestern der Gemeinde aber gleich wieder zurückgegeben. „Unsere Baumwollmasken sind wiederverwendbar und sind vom Schutz ähnlich wie die Vliesmasken“, sagt Schwester Renate Basler. „Es ist sinnvoller, die zu nähen, als Einwegmasken. Es ist nicht so toll, wenn wir für die Mülltonne produzieren.“

Als in Feldafing klar wurde, dass die Masken nur für den einmaligen Gebrauch sind, schwand die Bereitschaft zu nähen. „Der Stoff lässt sich nicht waschen und ist furchtbar zu verarbeiten“, hat Bürgermeister Bernhard Sontheim von den Ehrenamtlichen gehört. Zum Beispiel ließen sich die notwendigen Falten gar nicht einbügeln. Sontheim wird deutlich: „Es ist traurig – so viele Leute sind bereit zu helfen, und dann kriegt man so einen Müllhaufen geliefert.“ Bergs Rathauschef Rupert Monn sieht es ähnlich. Er moniert, dass notwendiges Zubehör wie Draht und Gummibänder fehlten. Die hatte der Landkreis am Wochenende teilweise noch organisieren können.

Diese Probleme haben die Herrschinger Näherinnen anders gelöst. „Kennen Sie diese Drahtdinger, die bei den Gefrierbeuteln dabei sind? Die haben wir eingearbeitet“, berichtet Therese Birner. Sie ist Handarbeitslehrerin und hat in eineinhalb Tagen zusammen mit fünf Kolleginnen 150 Masken genäht. Gummis hätten sie nicht gebraucht, sondern aus dem Stoff Bänder ausgeschnitten. Die Herrschingerinnen waren unter relativ professionellen Bedingungen in der Schule zugange. Dort gab es eine Gummimatte, die beim Zuschneiden hilfreich war. „Ich kann mir vorstellen, dass es schwierig ist, wenn jemand unerfahren ist“, sagt Therese Birner.

In Gilching nähen zwei Gruppen. Die ersten 28 Meter sind schon verarbeitet, Nachschub ist laut Bürgermeister Manfred Walter da. Eine Gruppe arbeite in Geisenbrunn unter der Regie von Vizebürgermeister Martin Fink, die andere unter Leitung von Anja Zimmermann. Die Inhaberin des Woll- und Nähladens in Gilching habe den Stoff für ihre Gruppe zentral zugeschnitten, so Walter. „Sie hat auch Draht besorgt. Und die Befestigungsbänder wurden, soweit möglich, aus Gummiband gemacht oder aus dem Stoff selbst.“

Auch in Machtlfing wird fleißig genäht. „Unsere Näherinnen wussten von vornherein, dass die Masken nur für den einmaligen Gebrauch sind“, sagt die Andechser Bürgermeisterin Anna Neppel. Rund 20 Frauen sind in der Gemeinde im Einsatz, den Michaela Grötsch organisiert. Sie sieht viel Sinn in der Aktion. „Die Pflegedienste haben sonst keine Masken, und das ist keine Alternative.“ Improvisieren musste auch sie: Der Draht, der die Andechser Masken auf der Nase hält, ist dünner Blumendraht, der mehrfach gefaltet wird.

„Wir finden das ehrenamtliche Engagement der Freiwilligen ganz toll“, sagt Landratsamtssprecherin Barbara Beck. Sie weiß um die Skepsis gegenüber der Nähaktion. „Aber es ist nun mal so, dass ein sehr großer Mangel an Schutzmasken besteht, weltweit. In dieser Situation muss man sich mit ungewöhnlichen Methoden behelfen.“ Angeblich könne man die Masken einmal waschen.