Aus Eifersucht: Wirt attackiert Theater-Regisseur hinter den Kulissen

Während der Theateraufführung in seiner Gastwirtschaft ließ ein Wirt aus dem Landkreis Starnberg seinen Emotionen freien Lauf. Aus Eifersucht attackierte der 48-Jährige Mitte März 2019 den Regisseur der Laientruppe. Dieser Tage musste sich der Gastronom wegen vorsätzlicher Körperverletzung verantworten.

Landkreis – Eigentlich Profischauspieler, leitete der 52-jährige Nebenkläger damals die örtliche Theatertruppe und war mit dem angeklagten Gastronomen gut bekannt. Im Zeugenstand schilderte der Geschädigte, was während des zweiten Akts hinter den Kulissen passierte: „Der Angeklagte fragte: Was machst Du mit meiner Frau?“ Auf das „gar nichts“ des Regisseurs habe der Angeklagte brachial gekontert. „Er hat mir mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Meine Brille ist geflogen, ich ging zu Boden.“ Anschließend habe der Gastronom ihn von oben bis unten mit Tritten traktiert.

An den Folgen der Misshandlung leide er bis heute. Neben vielen Prellungen und einem Veilchen verlor er auch einen großen Teil seines Zahnes. Die anschließende dreimonatige Ärzte-Odyssee wurde flankiert von Angstzuständen. „Seit dem Tag bin ich nicht mehr in der Region gewesen“, so der Geschädigte, der in Folge der Tat auch einen Psychologen aufsuchte.

Geschädigter lehnt außergerichtliche Einigung ab

Einen im Vorfeld des Prozesses anberaumten Täter-Opfer-Ausgleich hatte das Opfer ablehnt. Die angebotenen 1000 Euro seien schlichtweg zu wenig, so der Geschädigte, der als Folge der Verletzungen auch seinen Job verloren hatte. Der Nebenklageverteidiger stellte die erwünschte Abgeltungssumme von 3500 Euro in den Raum. Letztlich kamen beide Verteidiger überein, sich außergerichtlich zu einigen. Als Teilleistung im Vorfeld des nun doch anstehenden Ausgleichs erhielt der Nebenkläger im Sitzungssaal 700 Euro Bargeld.

Der Angeklagte war weitestgehend geständig, berief sich jedoch auf seine mangelnde Erinnerung und verneinte Tritte auf den Kopf. Zum Motiv sagte der Staatsanwalt, der Wirt habe sein familiäres Leben in Gefahr gesehen: „Der Angeklagte ging davon aus, dass der Geschädigte seiner Frau Avancen macht.“ Zu Gute kam dem Familienvater sein leeres Vorstrafenregister. Um eine spürbare Ahndung kam der derzeit Arbeitslose nicht herum. Richterin Christine Conrad setzte die Geldstrafe bei 90 Tagessätzen à 30, also 2700 Euro, fest und merkte an: „Die Tat war emotional bedingt. Der Zahn wird niemals wieder.“

Nilda Höhlein

