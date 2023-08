Ein Abend für alle Sinne beim „Food Festival“

Feierten mit ihren Gästen ein rauschendes Food-Festival im Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg: Hoteleigentümer Dr. Detlef Graessner (l.) und seine Frau Uta Graessner, die Hoteldirektoren Tobias Baumann (3.v.l.) und Nils Friedrich (5.v.l.), Sternekoch Maximilian Moser (2.v.r.) sowie Stefan Hierse (4.v.l.), Olaf Bergmann (3.v.r.) und Michael Schlotter vom Lieferanten Transgourmet Deutschland mit einem 27-Kilo-Thunfisch. © Andrea Jaksch

Das Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg feierte am Wochenende sein „Food Festival“ mit 400 Gästen, Musik und Feuerwerk.

Starnberg – Zandermaultaschen mit Rieslingschaum, cremigem Sauerkraut und Gartenkresse hier, Sashimi vom Thunfisch dort, zwischendrin erlesene Tropfen in Weiß und Rot, dazu erst Livemusik von den „Walking Voices“ und dann wummernder Disco-Sound von DJane Lady Chan und über allem ein Feuerwerk mitten in der Stadt: Das „Food Festival“ im Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg am Samstag war ein Abend für alle Sinne.

Rund 400 Gäste ließen sich vom Team um Sternekoch Maximilian Moser sowie von Partnern des Hotels wie der Starnberger Eiswerkstatt, der Pralinen-Manufaktur Clement Chococult aus Bernried oder dem Starnberger Brauhaus an mehr als 20 Stellen auf der Terrasse, in den Restaurants und der Bar des Hotels verwöhnen. Etwa 80 Prozent der Besucher seien Stammpublikum, sagte Moser im Gespräch mit dem Starnberger Merkur

„Food Festival“ auch Forum für neue Kreationen

Das „Food Festival“ sei immer ein ganz besonderer Abend, erklärte der Koch, der zusammen mit seinem Team für das Gourmetrestaurant Aubergine heuer zum neunten Mal in Folge mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet worden ist. „Es macht allen einfach superviel Spaß“, betonte der 37-Jährige – auch wenn in der Küche tagelange Vorbereitung hinter den einzelnen Köstlichkeiten stecke, beispielsweise bei den Ravioli vom Iberico-Schwein in Buttermilchsud. Das Festival biete auch die Gelegenheit, Neues auszuprobieren. So werde das Mango-Kokos-Ei im September auch den Weg auf die Speisekarte des Gourmetrestaurants schaffen, erklärte Moser. Bis dahin befindet sich das „Aubergine“ in einer vierwöchigen Sommerpause, der Betrieb im Hotel, im Restaurant „Oliv’s“ und in der Hemingway-Bar läuft weiter.

Alles in allem 60 bis 70 Mitarbeiter des Hotels waren am Samstag damit beschäftigt, den Gästen einen unvergesslichen Abend zu bereiten. Auch der eine oder andere Autofahrer wird sich möglicherweise noch länger daran erinnern. Schließlich schoss das Vier Jahreszeiten das Feuerwerk nur ein paar Meter von der B 2 entfernt aus in den Starnberger Nachthimmel. (ps)