Ein Café für die ganze Welt

Von: Peter Schiebel

Das erste „Sprachcafé“ der VHS in den Räumen der Stadtbücherei: Die Dozentin Carolina D’Auria (4.v.r.) leitet das Treffen, mit dabei war auch Bildungskoordinatorin Barbara Huber (l.) vom Landratsamt. © VHS Starnberger See

Die Volkshochschule Starnberger See hat in Kooperation mit dem Landratsamt und der Stadtbücherei Starnberg ein „Sprachcafé“ gestartet. Das Angebot richtet sich an Menschen mit und ohne Migrationshintergrund und findet ab sofort jeden Donnerstag statt.

Starnberg – „Hello.“ „Pryvit.“ „Habari.“ „Salaam.“ „Privet.“ Oder einfach nur „Hallo“. Im „Sprachcafé“ der Volkshochschule Starnberger See sind jeder Gast und jede Sprache herzlich willkommen. Am vergangenen Donnerstag fand das Angebot zum ersten Mal in den Räumlichkeiten der Stadtbücherei statt. „Nach einer kurzen Vorstellungsrunde war schnell klar, alle hier haben ein gemeinsames Ziel: sprechen, sprechen, sprechen“, berichtet Lisa Aulinger, die bei der VHS für den Programmbereich Sprachen, Beruf, Grundbildung zuständig ist.

Die Pläne für ein solches Café habe es schon länger gegeben, sagt Aulinger. Nun endlich habe alles gepasst, von den Räumlichkeiten bis zur Kursleitung, die die Dozentin Carolina D’Auria übernommen hat. Mit dabei waren am Donnerstag auch Bildungskoordinatorin Barbara Huber vom Starnberger Landratsamt – und sieben Gäste aus Großbritannien („Hello“) und der Ukraine („Pryvit“), aus Kenia („Habari“), Afghanistan („Salaam“), Russland („Privet“) und Deutschland („Hallo“). So unterschiedlich die Herkunft der Teilnehmer war, so verschieden waren auch deren Biografien, wie Lisa Aulinger berichten kann. Die junge Frau aus Kenia beispielsweise ist gerade als Au-pair in Feldafing, der Russe ist Biologe und lebt bereits seit 14 Jahren in Starnberg, und bei dem Briten handelt es sich um einen Pensionär, der zuvor in Oberpfaffenhofen gearbeitet hat. Einige würden Deutsch-Kurse an der VHS machen und seien so auf das Angebot aufmerksam geworden, andere hätten auf einem Plakat davon gelesen.

Das Miteinander sei „überhaupt kein Problem“ gewesen, sagt die VHS-Managerin. Auch zwischen den Gästen aus der Ukraine und aus Russland habe es keinerlei Probleme gegeben. Geredet worden sei sprichwörtlich über Gott und die Welt, über Erfahrungen in Deutschland, über das Kochen, die Schule und viele andere Themen, die die Teilnehmer beschäftigten. Einzige Voraussetzung: Es wird Deutsch gesprochen, auch wenn die Café-Gäste unterschiedliche Niveaustufen haben. „Das ging von den Themen her querbeet“, berichtet Lisa Aulinger. „Es wurde viel gelacht, und am Ende stand fest: Wir sehen uns nächste Woche wieder.“

Das Sprachcafé ist nämlich mitnichten eine Eintagsfliege, sondern soll ein fester Termin werden – immer donnerstags von 17 bis 18 Uhr in den Räumen der Stadtbücherei Starnberg (Hauptstraße 10). Eine Anmeldung dazu ist nicht erforderlich, auch eine Teilnahmegebühr wird nicht erhoben. „Willkommen und eingeladen sind auch alle, die keinen Migrationshintergrund haben und sich gerne am lebendigen Austausch beteiligen möchten“, sagt Lisa Aulinger und betont: „Integration betrifft beide Seiten.“ Nähere Informationen zu dem Angebot erhalten Interessierte auf der Internetseite www.vhs-starnberger-see.de, per Mail an info@vhs-starnberger-see.de oder telefonisch unter der Nummer (0 81 51) 9 70 41 30.