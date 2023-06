„Ein enormes Alter für ein Ehrenamt“

Geehrte beim Jubiläum: (vo. v.l.) Josef Fischer, Peter Obermeier, Andreas Moser, Damjan Plahuta, Benjamin Bauer, Thomas Meininger, Franz Moser, Sebastian Witzan und Gerhard Moser, (o. v.l.) Fritz Obermeier, Michael Polednik, Hans Obermeier, Herbert Obermeier, Ludwig Mayr, Elfriede Obermeier, Thomas Obermeier, Veronika Püschl, Christian Hauptmann, Daniel Pascher, Bernhard Dersch und Kreisbrandrat Helmut Schweickart. © Andrea Jaksch

150 Jahre Geschichte, 20 Ehrungen, lobende Worte: Die Feuerwehr Söcking feierte ihr 150-jähriges Bestehen mit einem Festabend, Gottesdienst und Umzug. „Die Feuerwehr steht Söcking gut“, sagte Landrat Stefan Frey, selbst Mitglied der Feuerwehr.

Söcking – 150 Jahre Kameradschaft, 150 Jahre Einsätze, 150 Jahre gute Feste – so auch Freitagabend in der Franz-Dietrich-Halle in Söcking, in der die Freiwillige Feuerwehr Söcking anlässlich ihres 150. Jubiläums einen Festabend veranstaltete. Landrat Stefan Frey, die Landtagsabgeordnete Dr. Ute Eiling-Hütig und Starnbergs zweite Bürgermeisterin Angelika Kammerl überreichten zahlreichen Feuerwehrmitgliedern Auszeichnungen. „Es freut mich besonders, dass so viele der Einladung gefolgt sind“, sagte Vorsitzender Fritz Obermeier. Fast 200 Gäste hatten sich versammelt, um gemeinsam mit der Blaskapelle „Die Würmsee Böhmischen“ in das Festwochenende zu starten. Am Sonntag folgten Gottesdienst und Festumzug.

Im August 1873 gründeten der damalige Bürgermeister Lorenz Pettinger und Peter Bader gemeinsam mit 23 Söckinger Bürgern die Freiwillige Feuerwehr Söcking. „Wer hätte gedacht, dass diese auch 150 Jahre später noch existiert und auf gesunden Füßen steht?“, fragte Obermeier in die Runde. Heute sind es sogar 112 Mitglieder, davon weitgehend unverändert zwischen 40 und 50 Aktive, und auch mit der Jugendfeuerwehr sehe es gut aus, wie Eiling-Hütig in ihrer Rede lobte. „150 Jahre“, sagte sie, „ist ein enormes Alter für ein Ehrenamt. Damals war das Auto noch nicht erfunden und Ludwig II. hat noch regiert.“ Für die Feuerwehr waren es also große Schritte, als sie 1874 ihre erste Handdruckspritze und 1880 das erste Gerätehaus bekam. Erst 16 Jahre später wurde in Söcking das Wasserversorgungsnetz in Betrieb genommen und Hydranten erleichterten die Arbeit.

„Hier werden Gemeinschaft und Ehrenamt hochgehalten“, findet der Landrat

Beim Festumzug am Sonntag waren alle Altergsgruppen in Söcking dabei. © Andrea Jaksch

Damals hatte Söcking 299 Einwohner. „Mittlerweile sind es 7000“, sagte Stefan Frey. „Die Feuerwehr steht Söcking gut.“ Frey selbst ist Mitglied bei der Söckinger Feuerwehr. „Hier werden Gemeinschaft und Ehrenamt hochgehalten“, sagte er. „Ihr könnt stolz auf euch sein, und wir sind stolz auf euch.“ 45 Feuerwehren gebe es im Landkreis. Einige davon waren beim Festabend dabei, um den Söckingern zu gratulieren. So unter anderem die Wehren aus Starnberg, Perchting und Leutstetten. Auch Michael Polednik, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes, sprach ein paar Worte: „Söcking macht nicht Halt an der Ortsgrenze. Sie sind da, wo sie gebraucht werden.“ Über einen Piepser in der Tasche werden die Aktiven informiert, sobald es einen Einsatz gibt. „Die ersten Taschenfunkwecker wurden 1990 angeschafft“, so Obermeier, der einen Überblick über die Geschichte gab.

Seit 2018 ist die Feuerwehr Söcking auch ein eingetragener Verein. In Söcking ist ein Tanklöschfahrzeug stationiert, das für Großbrände im ganzen Fünfseenland eingesetzt wird. Der Jugendarbeit gehe es gut und an Einsätzen mangele es nicht. 13-mal rückten die Söckinger allein im Juni aus. „Aber die Feuerwehr ist auch beim Maibaumaufstellen, bei der Fronleichnamsprozession oder anderen Festen wichtig“, würdigte Polednik. „Die Feuerwehr prägt Ortschaften und ist eine Stütze der Gesellschaft.“

Disziplin und Engagement hoch bei der Söckinger Wehr

Vorsitzender Fritz Obermeier ist stolz auf seine Kameraden. „Die große Beteiligung an Übungen, Prüfungen und Einsätzen zeigt, dass es auch noch heute Menschen gibt, die freiwillig und selbstlos im Dienst des Nächsten stehen“, sagte er und zitierte damit die Rede seines Vorgänger Josef Fischer zum 125. Jubiläum. Mit einem „Gott zur Ehr – dem Nächsten zur Wehr“ eröffnete Obermeier das Buffet der Metzgerei Scholler.

Anschließend wurden 20 Kameradinnen und Kameraden für besondere Dienste ausgezeichnet. Frey, Kammerl und Eiling-Hütig steckten den Geehrten die Abzeichen an die Uniform. Es waren:

Zivilabzeichen der Feuerwehr in Silber: Christian Hauptmann, Sebastian Witzan, Benjamin Bauer, Franz Moser, Ludwig Mayr, Veronika Püschel, Gerhard Moser und Andreas Moser.



Zivilabzeichen der Feuerwehr in Gold: Thomas Obermeier, Peter Rami und Thomas Otto.



Des Weiteren wurde Thomas Meininger, der sich seit 2015 als Jugendwart engagiert, mit der silbernen Jugend-Ehrennadel ausgezeichnet. Herbert Obermeier, Peter Obermeier, Daniel Pascher, Damjan Plahuta, Bernhard Dersch und Fritz Obermeier erhielten für ihre teilweise 40 Jahre langen Dienste bei der Freiwilligen Feuerwehr Söcking die Feuerwehr-Ehrenmedaille in Silber. Und: Elfriede Obermeier und Josef Fischer wurden zu Ehrenmitgliedern der Wehr ernannt. (val)

Auftakt des Festsonntags war ein Gottesdienst im Hanau-Park. © Andrea Jaksch