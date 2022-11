Ein Kraut und seine Nebenwirkungen

Von: Volker Ufertinger, Stefan Reich

Teilen

Cannabis-Pflanzen in einem Versuchslabor. © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Die Berliner Ampelregierung will Cannabis legalisieren, die Rede ist von 20 bis 30 Gramm zum Eigenkonsum. Der „Königsweg“, wie Gesundheitsminister Lauterbach meint? Im Landkreis ist man da nicht so sicher.

Landkreis – Zur Frage, ob man Cannabis legalisieren solle oder nicht, hält Dr. Sandro Danner sich zurück. „Das ist eine politische Entscheidung“, sagt er. Aus rein medizinischer Sicht sei jeder Suchtmittelkonsum abzulehnen, auch der von Alkohol. Auf seine tägliche Arbeit werde es aber nur geringen Einfluss haben, ob auch Cannabis demnächst legal werde, schätzt der Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Danner leitet die Station für junge Erwachsene im auf psychische Erkrankungen spezialisierten Klinikum Fünfseenland in Gauting. Er bekommt viele Patienten mit einem Suchtproblem zu sehen.

So gut wie immer gehört Cannabis zu den Substanzen, die die Betroffenen konsumiert haben. Aber kaum eine Person, die er behandelt, hat ein Problem nur mit oder nur wegen Cannabis. „Eine Sucht tritt nie nur einzeln auf“, sagt er. Die Frage der Legalität von Cannabis spiele für Sucht-Karrieren kaum eine Rolle, sagt er. „Cannabis ist dafür heute schon viel zu weit verbreitet. Das ist ein Alltagsding.“ Jeder zweite unter 25 Jahren hierzulande habe es schon mal ausprobiert.

Eine Einstiegsdroge sei Cannabis aus seiner Sicht nicht unbedingt. Auch wenn Danner nicht vehement Stellung nimmt gegen eine Legalisierung, weist er doch sehr konkret auf die möglichen Gefahren hin. „Das Psychose-Risiko geht bei entsprechender Veranlagung, das betrifft weltweit immerhin ein Prozent der Menschen, durch Cannabis-Konsum durch die Decke“, sagt er. Er kenne selbst einige Fälle, in denen „der eine einzige Joint“ als Auslöser gereicht habe. „In Ländern, in denen Cannabis legalisiert wurde, ging der Konsum hoch, soweit das überhaupt wirklich messbar ist“, sagt Danner. „Vielleicht werden in der Folge auch Psychosen leicht hochgehen. Aber ein Anstieg von Fallzahlen durch eine Legalisierung ist in Fachkreisen kein großes Thema.“

Eines sei aber recht eindeutig: Je jünger Konsumenten seien, umso höher das Risiko gesundheitlicher Schäden. Dazu gebe es zahlreiche Hinweise aus Studien. Ein Konsum erst mit 21 Jahren sei besser als mit 18 Jahren. Aber die Gehirnentwicklung sei erst mit Mitte 30 abgeschlossen. Bei Konsum einmal in der Woche träten messbare Schäden auf. Je früher der Einstieg, umso deutlicher. Intelligenzquotient, Arbeitsgeschwindigkeit des Gehirns, Gedächtnisleistung können beeinträchtigt sein, Gleichgültigkeit, Ängste und Depressionen können verstärkt werden, schildert Danner.

Stefan Wenger ist Abteilungsleiter Sucht für Starnberg, Landsberg und Augsburg bei Condrobs, einem Verein, der Suchtgefährdeten hilft, auszusteigen und ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Wenger verweist auf ein Positionspapier, das der Verein zum Thema Cannabis-Legalisierung verfasst hat. Darin wird gefordert, Cannabis reguliert abzugeben – genau so, wie es der aktuelle Gesetzentwurf fordert. Der bisherige Zustand, wonach auch Eigenkonsum mit kleinen Mengen kriminalisiert wurde, war für Condrobs nicht mehr haltbar. „Das hat völlig unnötig Brüche in die Lebensläufe vor allem von jungen Menschen gebracht, Schulverweis, Haft und anderes mehr“, so Wenger.

Kleinreden will er das Problem deswegen nicht. „Cannabis ist und bleibt eine Droge, einer von acht Konsumenten wird abhängig“, sagt er. Genau das ist auch der Grund, warum analog zu Alkohol und Tabak Möglichkeiten geschaffen werden sollen, Cannabis an Erwachsene kontrolliert abzugeben. „Wenn jemand Cannabis an Minderjährige abgibt, sollte das streng geahndet werden.“ Und noch etwas ist ihm wichtig: Der Zugang zu Behandlungen muss erhalten bleiben.

Eine klar ablehnende Haltung bei dem Thema hat Andreas Ruch von der Gautinger Polizeiinspektion. „Ich bin wenig begeistert“, sagt er. „Das ist das völlig falsche Signal für Jugendliche.“ Durch eine Legalisierung werde die Hemmschwelle gesenkt, und das mit fatalen Folgen. „Es entsteht ja der Eindruck, dass die Droge gar nicht so schlimm ist“, sagt er. Dabei ist sie es, erwiesenermaßen. Von Herzkreislaufproblemen über kognitive Störungen bis hin zu psychischen Beschwerden reichen die Wirkungen des Krauts.

Schon jetzt ist es so, dass immer mehr Unfälle im Autoverkehr unter dem Einfluss von Cannabis passieren – wohingegen der Anteil von Alkohol sinkt. Dieses Problem, fürchtet Ruch, wird sich verstärken. Gerade die 30 Gramm für den Eigenkonsum, von denen aktuell die Rede ist, hält er für problematisch. „Wenn wir jemanden mit der Menge erwischen, ist für uns klar, dass damit gehandelt wird.“