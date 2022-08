Ein Lauf wie ein neues Leben - drei Jahre nach der Krebsdiagnose

Nur noch ein paar Meter, dann ist das Ziel erreicht: Angela Dylakiewicz aus Starnberg auf dem Weg zum Odeonsplatz in München beim Zehn-Kilometer-Hobbylauf während der European Championships.

Eine Starnbergerin bei den European Championships

Von Peter Schiebel schließen

Die zu Ende gegangenen European Championships in München haben viele glänzende und goldene Geschichten geschrieben. Ein ganz besonderes Erlebnis waren die Meisterschaften für Angela Dylakiewicz aus Starnberg. Die 57-Jährige absolvierte einen Zehn-Kilometer-Lauf – und das drei Jahre nach ihrer Krebsdiagnose.

Starnberg – Startnummer 146 hat es geschafft. Nach zehn Kilometern über die Marathonstrecke bei den Europameisterschaften in München läuft Angela Dylakiewicz winkend und mit einem Lächeln im Gesicht über die Ziellinie am Odeonsplatz in München. 1 Stunde, 26 Minuten und 28 Sekunden bedeuten Platz 746 bei den Frauen des Hobbylaufs mit insgesamt mehr als 2000 Startern. Aber wirkliche Bedeutung haben weder Zeit noch die Platzierung. Bedeutung hat für Startnummer 146 etwas ganz Anderes. Denn drei Jahre nach ihrer Krebsdiagnose hat die 57-Jährige aus Starnberg sich und der ganzen Welt gezeigt: Ich bin noch da.

„Wenn man drei Jahre überlebt hat, ist man relativ gut dabei“, sagt Angela Dylakiewicz im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. „Deswegen habe ich mir dieses Rennen geschenkt.“ Und sie will mit ihrer Geschichte anderen Menschen Mut machen, die ebenfalls schwer erkranken.

Bereits kurz nach der Diagnose und dem unmittelbar folgenden Schock habe sie für sich einen Projektplan erstellt, erzählt Angela Dylakiewicz. Darin kamen zum Beispiel ihre Ärzte und Therapeuten vor, aber auch Zielvorgaben machte sie. „Das war sehr strukturiert und Schritt für Schritt aufgebaut“, berichtet die 57-Jährige, die 2013 von Leipzig nach Starnberg gezogen und seit 2017 Mitglied des TSV Starnberg ist. „Ich wollte es schaffen, wieder eine Stunde zu laufen.“

Dass es Phasen während der Krankheit gab, in denen sie kaum zehn Meter am Stück schaffte, dass sie stellenweise „eine richtig harte Zeit“ durchmachte, konnte sie davon nicht abbringen. „Ich war immer aktiv. Wenn Laufen nicht ging, bin ich wenigstens gewalkt. Der Sport hat mir sehr viel Kraft gegeben.“ Deswegen ist Angela Dylakiewicz auch überzeugt: „Das Ergebnis ist kein Zufall.“ Was ihr immer geholfen habe, sei zudem ihre grundsätzlich positive Lebenseinstellung.

„Der Sport hat mir sehr viel Kraft gegeben“

Gewiss: Eine Blaupause für andere Menschen ist ihr Umgang mit der Krebserkrankung nicht. „Mir ist klar, dass das nicht zu allen passt“, sagt sie. Aber ohne ein persönliches Projekt, ohne ein eigenes Ziel – „ich weiß nicht, ob ich das dann geschafft hätte“. So aber wurde der Zehn-Kilometer-Lauf am Montag vor einer Woche für Angela Dylakiewicz wie das Spiegelbild der zurückliegenden drei Jahre: „Man startet, mal geht es sehr gut voran, dann kämpft man sich Schritt für Schritt weiter, und am Ende kommt man ins Ziel.“

„Es war unbeschreiblich“, schildert sie ihre Eindrücke. Wahnsinnig motivierend sei der Jubel des Publikums gewesen, das zuvor noch die Marathonläufer entlang der Strecke angefeuert hatte. Nach Erreichen der Ziellinie habe sie unfassbar viele Glücksgefühle gespürt, Adrenalin ohne Ende, sei ganz weit oben gewesen. Dieser Moment sei mit einer Woche Abstand dem Gefühl gewichen, „etwas ganz Großes“ geschafft zu haben. „Das geht jetzt richtig tief rein“, sagt sie. „Und das wird mich noch Monate tragen, wenn nicht sogar Jahre.“

Nächstes Projekt: Laufgruppe für behinderte Menschen

Mit dem Lauf selbst war die Geschichte zwischen Angela Dylakiewicz und den European Championships übrigens noch nicht beendet. Weil sie noch Zeit hatte, bewarb sich die 57-Jährige nämlich kurzerhand noch als sogenannter Volunteer, also als freiwillige Helferin, und half drei Tage lang an der Ruderregattastrecke in Oberschleißheim in der Organisation mit. „Ich wollte etwas zurückgeben und die Veranstaltung unterstützen“, sagt sie.

Das nächste Projekt hat die Starnbergerin bereits gestartet. Seit ihrem Umzug vor neun Jahren arbeitet Angela Dylakiewicz als Gruppenleiterin in einem Wohnheim der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung in Starnberg, für deren Unterstützung während ihrer Krankheit sie sehr dankbar ist. Und da ist sie gerade dabei, mit den Bewohnern eine Behindertensportgruppe aufzubauen. „Bunte Haxen“ nennt sich die – natürlich – Laufgruppe. „Mal schauen, wie wir da voran kommen.“

Es könnte die nächste Kraft und Glück bringende Aktion werden. Für Startnummer 146 steht jetzt schon fest: „Das ist ein wunderbarer Sommer für mich.“