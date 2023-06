Ein mysteriöser Mord

Von Sabine Hermsdorf-Hiss schließen

Ulrike Claudia Hofmann arbeitet einen Fall von 1951 in Starnberg in ihrem aktuellem Buch auf.

Starnberg – Der 12. Dezember 1951: Sonja Bletschacher (47) wird in ihrer Mietwohnung im Starnberger „Haus Adlon“, auch Villa Adlon genannt, bestialisch ermordet. Doch wer war diese Frau eigentlich? Welche Rolle spielt die Vermieterin Ottilie Adlon? Stimmt der Schein mit der Wahrheit überein? Plötzlich werden Gerüchte laut, bringen „die Bletschacher“ sogar mit der Abwehr in Verbindung. Die beiden mit dem Fall betrauten Kriminaloberkommissare der Kriminalaußenstelle Fürstenfeldbruck der Landpolizei von Oberbayern können trotz weitreichender Vernehmungen kein Licht ins Dunkel bringen. Im Gegenteil – je tiefer sie im Umfeld der Toten graben, desto mehr Ungereimtheiten kommen zutage. Bis heute ist der Fall Sonja Bletschacher nicht aufgeklärt. Die letzten Ermittlungen endeten im März 1971, die Akte wurde geschlossen. Dr. Ulrike Claudia Hofmann, Zeithistorikerin und Archivarin in München, machte sich mit Originalakten auf Spurensuche und veröffentlichte ihre Recherchen in dem soeben erschienenen Buch „True Crime Starnberger See – Mord im Hause Adlon“.

Wie sie auf den Fall Bletschacher gestoßen ist, kann Hofmann gar nicht mehr sagen. „Er fiel mir irgendwann in die Hände.“ Und: „Es war mir schon immer ein Anliegen, Verborgenes ans Licht zu bringen, was natürlich auch zu meiner Ausbildung als Historikerin passt. Und Krimis haben mich seit meiner Jugend fasziniert.“ Ob aktuelle Kriminalfälle oder sogenannte „Cold Cases“, lange ungeklärte Fälle, spielt dabei keine Rolle. „Auch wenn ein historischer ,Cold Case‘ natürlich Spielraum für spannende Spekulationen bietet.“

Bletschacher sei eine faszinierende Frau gewesen, die sich nicht in die Karten hat schauen lassen. „Sie versuchte nach außen ein Leben nach den zeitgenössischen Werte- und Moralvorstellungen zu führen – durchbrach diese aber bewusst immer wieder.“ Ebenso sei es für die Historikerin interessant gewesen, Einblicke in die Lebensläufe der Menschen in Bletschachers Umfeld zu bekommen.

Leicht war die Recherche nicht. „Eine Herausforderung war, keine Persönlichkeitsrechte zu verletzen, auch wenn der Fall über 70 Jahre zurückliegt.“ Denn: Auch Zeitzeugen leben oder können noch heute leben. „Wie beispielsweise die Nichte des Opfers, eine zentrale Zeugin.“ Zu dem Urenkel von Ottilie Adlon und einem Stiefsohn von Sonja Bletschacher hat Hofmann sogar Kontakt aufgenommen. „Sie haben mir noch weitere Informationen gegeben.“ Ebenso waren der Aufbau und die Führung der Ermittlungsakten nicht unbedingt überschaubar. „In einem Fall mit einem ermittelten Täter findet sich in einer solchen Akte normalerweise eine Anklageschrift und meist ein Urteil mit ausführlicher Begründung“, so Hofmann. Beides liefere Grundinformationen und einen ersten Überblick. „Das fehlt bei den ,Cold Cases‘. Man findet sich im Dickicht aller möglichen Spuren wieder und es dauert, bis man diese einschätzen kann.“

Manche Fragen werden auch weiterhin nicht zu hundert Prozent beantwortet werden können. So hatte Bletschacher einst eine Beziehung zu Dr. Otto Praun. Es heißt, dass er in Waffen- und Geldgeschäfte verwickelt war. Auch er wurde – zusammen mit seiner Haushälterin Elfriede Kloo – später ermordet. Für diese Taten verurteilte man in einem Indizienprozess 1962 Vera Brühne und Johann Ferbach zu lebenslanger Haft. Beide bestritten ihre Schuld. Brühne wiederum steckte in Bemühung um ein Wiederaufnahmeverfahren ihres Falls dem Rechtsanwalt Dr. Maximilian Girth, der zu den Verteidigern Ferbachs gehörte, einen Zettel zu. Dieser leitete ihn 1969 an die Staatsanwaltschaft München II weiter. Sein Inhalt: Sie behauptete, dass Praun ihr gegenüber geäußert hatte, dass Kloo Sonja Bletschacher mit einem Stilett umgebracht hätte. Als Motiv gab sie Eifersucht an. „Der Anwalt wollte damit eine Erklärung gefunden haben, dass Elfriede Kloo von Dr. Praun erschossen worden sein könnte“, so Hofmann. Allerdings wurde Brühne zu diesen Angaben nie befragt.

„In der Rückschau sind manche Personen, die im Verlauf der Ermittlungen auftauchten, als Täterin oder Täter denkbar“, so Hofmanns Fazit. Was bleibt, sind viele Unklarheiten.

True Crime Starnberger See – Mord im Hause Adlon

von Dr. Ulrike Claudia Hofmann ist im Allitera Verlag (ISBN 978-3-96233-380-5) erschienen. Am Freitag, 30. Juni, liest die Autorin im Lesecafé der der Starnberger Stadtbücherei (19 Uhr). Der Kriminalbeamte Ludwig Waldinger übernimmt die Einordnung aus Polizei-Sicht.