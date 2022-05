Ein Schmuckstück ist wieder zu Hause

Von: Peter Schiebel

Der Segen für die Fahne: Mitglieder und Freunde der Feuerwehren Leutstetten und Starnberg feierten in dieser Woche eine ökumenische Andacht in der Kirche St. Alto. © Photographer: Andrea Jaksch

Die Freiwillige Feuerwehr Leutstetten besitzt nach eigenen Angaben eine der ältesten Fahnen im Landkreis Starnberg. Das Schmuckstück aus dem Jahr 1901 wurde nun restauriert und diese Woche im Rahmen einer ökumenischen Andacht gesegnet.

Leutstetten – Von der Vorderseite schaut der Heilige Alto gütig, auf der Rückseite ist der Schriftzug „Gott zur Ehr, dem nächsten zur Wehr“ zu lesen: Die erste Fahne der Freiwilligen Feuerwehr Leutstetten ist ein ganz besonders schönes Schmuckstück – und ein altes noch dazu. 1901 wurde sie hergestellt und ist damit nach Angaben von Doris Baur, der Vorsitzenden des Feuerwehrvereins, eine der ältesten Fahnen im Landkreis. Seit dieser Woche ist die Fahne wieder zurück in Leutstetten, also sozusagen wieder zu Hause, nachdem sie bei der Kunststickerei Eibl in Olching restauriert wurde.

„Die defekte Stickerei wurde soweit wie möglich nachgestickt und die losen Stellen wieder befestigt“, erklärt Baur im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. „Die Stangenseite wurde mit einem besonders stabilen Hakenband versehen, die restlichen drei Seiten wurden mit neuen Golddrallfransen in alter Optik versehen.“ Darüber hinaus reinigten die Fachleute den Seidenuntergrund – „soweit dies möglich war“, sagt Doris Baur. Einige Ölflecken, die zum Beispiel durch Transporte entstanden sind, hätten sich nicht entfernen lassen. Auch das auf Samt gemalte Mittelbild des Heiligen Alto ziert weiterhin Patina. „Es konnte im Rahmen der Restaurierung lediglich neu aufgebracht werden“, erklärt Baur. Eine Restaurierung zum Beispiel der abgescheuerten Stellen sei nicht möglich gewesen, da es dafür keinen Restaurator mehr gebe. „Die Technik an sich war zur Zeit der Entstehung der Fahne schon selten.“

Fünf Monate war die Fahne in der Werkstatt, 6000 Euro haben die Arbeiten gekostet, die der Feuerwehrverein bezahlt. In dieser Woche wurde die Fahne im Rahmen einer ökumenischen Andacht in der Kirche St. Alto in Leutstetten gesegnet, organisiert von Hans Pestenhofer. Der katholische Pfarrer Georg Lindl und der evangelische Diakon Harald Reizner waren dabei, dazu Organist Bernard Texier sowie Mitglieder und Freunde der Feuerwehren Leutstetten und Starnberg. Anschließend trafen sich rund 40 Gäste zu Schweinebraten, Kartoffel- und Krautsalat im Gemeindesaal, zubereitet von Alfred Klingler.

„Wir gehören zu denen, die auf Tradition setzen“, sagt Kommandant Michael Rattelmüller. „Deswegen versuchen wir, alte Sachen zu erhalten.“ So befinden sich im Fahnenschrank des Gerätehauses nicht nur die neue Fahne aus dem Jahr 1982 und das restaurierte Stück vom 1901, sondern auch die Standarte aus den 1870er-Jahren hat dort ihren Platz. „Sie war das Zeichen des Einsatzleiters“, erklärt Rattelmüller. „Da wusste man genau, wo der Chef ist.“ Die alte Pumpe aus dem Jahr 1875 haben die Leutstettener vor vielen Jahren schon restaurieren lassen, federführend war damals Reinhard Mücke.

„Zur Weihnachtsfeier oder zu besonderen Anlässen holen wir die restaurierte Fahne raus“, sagt Rattelmüller, der das Schmuckstück in dem Fahnenschrank gut aufgehoben sieht. „Da ist sie auch vor Licht geschützt.“ Auf dass der Heilige Alto noch viele Jahrzehnte gütig von der Vorderseite herabblicken möge.