Einbrecher am Werk - doch die Polizei erfährt erst Stunden später davon

Stundenlang erfuhr die Starnberger Polizei am Donnerstag nichts von einem Einbruch - obwohl die Täter sogar die Alarmanlage ausgelöst hatten.

Söcking - Die Einbruchszeit endet langsam, aber einige Täter sind weiter unterwegs: Am Donnerstagmorgen versuchten Unbekannte offenbar, in ein Wohnhaus an der Fichtenstraße im Starnberger Stadtteil Söcking einzusteigen. Eine Anwohnerin bemerkte gegen 6 Uhr, dass beim Nachbarn der optische Alarm am Haus läuft. „Entgegen den so oft geäußerten Bitten der Polizei, solche Wahrnehmungen oder verdächtigen Beobachtungen sofort zu melden, verständigte die Dame erst viele Stunden später am Abend die Polizei“, erklärte Kai Motschmann von der Starnberger Inspektion.

So wurde erst spät festgestellt, dass die Täter eine Überwachsungskamera an der Gartentür herausgerissen und einen Sensor an der Haustüre beschädigt hatten. Ins Haus sind die Täter offensichtlich nicht gelangt - wohl, weil sie vom Alarm gestört wurden. Den Sachschaden gibt die Polizei mit rund 1000 Euro an.