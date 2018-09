Einbrecher nutzen Urlaub aus

Den Urlaub der Bewohner haben unbekannte Einbrecher genutzt, um in ein Wohnhaus in Starnberg einzudringen. Wie viel sie erbeuteten, ist noch unklar.

Starnberg - Während die Bewohner im Urlaub waren, nutzten unbekannte Einbrecher die Gelegenheit, um in ein Einfamilienhaus an der Josef-Fischhaber-Straße in Starnberg einzusteigen.

Zwischen Montag, 13 Uhr, und Mittwoch, 12.30 Uhr, drangen die Täter durch ein Fenster in das Haus ein und durchsuchten es, gestohlen wurden nach Polizeiangaben Schmuck und Bargeld in noch unbekanntem Wert. Der Sachschaden liegt bei rund 500 Euro. Der Einbruch wurde von den Eltern des Eigentümers festgestellt, die sich um das Haus kümmern.

Die Polizei baut auf Zeugen. Wer in der genannten Zeit verdächtige Beobachtungen im Bereich der Josef-Fischhaber-Straße gemacht hat, soll sich unter (0 81 51) 36 40 bei der Polizei melden.

