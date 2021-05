Einbruchserie geklärt - 20-Jähriger in U-Haft

Polizei ermittelt fünf Verdächtige

Die Starnberger Polizei ist sich sicher, eine Serie von insgesamt 16 Einbrüchen aufgeklärt zu haben. Ein 20 jahre alter Verdächtiger sitzt in Untersuchungshaft.

Starnberg - Die Starnberger Polizei hat eine Serie von insgesamt 16 Einbrüchen geklärt. Dabei ging es um Einbrüche in Kioske an den Bahnhöfen und auf der Seepromenade, in Imbissstände, Tabakläden und Gastronomiebetriebe. Die Taten ereigneten sich zwischen Oktober vergangenen Jahres und Ende März diesen Jahres. Dabei richteten die Einbrecher Sachschäden von etwa 13 000 Euro an, der Wert der Beute betrug rund 4000 Euro.Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sind fünf junge Leute dringend tatverdächtig. Die beiden Haupttäter sind 20 und 16 Jahre alt und stammen aus Starnberg. Über ihre Komplizen machte die Polizei keine Angaben.

Nach dem bisherigen Kenntnisstand verübten die Haupttäter in wechselseitiger Zusammensetzung mit den anderen Beschuldigten die Einbrüche. Der 20-Jährige ist kein unbeschriebenes Blatt. Er sei bereits einschlägig wegen Eigentumsdelikten straffällig geworden, sagte ein Polizeisprecher. Das Gericht habe auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl erlassen. Der 20-Jährige sitzt bereits seit zwei Wochen im Untersuchungsgefängnis.

Auf die Schliche waren die Beamten dem jungen Mann durch eine Videoaufzeichnung gekommen. Darauf war ein Mann zu sehen, der einen Automaten am Bahnhof Nord aufbrach. Ein Ermittler erkannte den 20-Jährigen. „Durch die Sicherstellung und Auswertung tatrelevanter Mittel kam es zur Ermittlung der Mittäter.“ Die Vernehmungen hätten dann „zur Aufklärung immer weiterer Taten“ geführt, erklärte der Sprecher. Diese Gespräche seien ausschließlich im Beisein der Erziehungsberechtigten der Jugendlichen geführt worden. Es sei auch gelungen, „umfangreiche Tatbeute“ sicherzustellen, die die Jugendlichen zum Teil zwischengelagert hätten. An den Ermittlungen beteiligt waren neben Beamten der Inspektion Starnberg auch Kollegen der Bundespolizei. ps