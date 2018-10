Einbruchszeit: Polizei hofft auf aufmerksame Starnberger

Mit der Umstellung auf die Winterzeit beginnt die klassische Einbruchssaison. Wie viele Einbrecher in den kommenden Monaten unterwegs sein werden, weiß niemand. Die Polizei hat an alle Landkreisbürger eine besondere Bitte – und Tipps, wie man sich schützen kann.

Landkreis – Rein statistisch ist die Zahl der Einbrüche im Landkreis Starnberg zuletzt deutlich gesunken. Was besagt das? Nichts, denn die zumeist aus anderen Teilen Europas anreisenden Einbrecherbanden suchen sich mal dieses, mal jenes Gebiet aus. Es kann also wieder zu einer Häufung kommen, wenn es nach der Zeitumstellung an diesem Wochenende wieder nachmittags früher dunkel ist. Die Täter kommen jedoch nicht aus dem Nichts, sie spähen die Ziele vorher aus. Das ist die Chance für die Polizei, Einbrecher zu fangen – wenn Bürger verdächtige Beobachtungen sofort melden. „Man sollte das Wahrgenommene mit gesundem Menschenverstand bewerten und auch im Zweifelsfall immer sofort die Polizei rufen“, erklärt Kai Motschmann von der Starnberger Inspektion. Und sofort heißt sofort, nicht in zwei Tagen.

Die ersten Einbrüche hat es bereits gegeben, nicht nur in Starnberg, sondern auch in Inning und Herrsching. Zwar prüfen viele Einbrecher schon im Vorfeld im Internet Lage und Einsehbarkeit von Häusern, zumeist spähen sie aber die Lage vor Ort aus. Das fällt in vielen Fällen auf – durch Unbekannte im Wohngebiet, die sich auffallend Häuser anschauen, oder durch Fremde im Garten. Solche Beobachtungen, auch von auffälligen Fahrzeugen, sollten Bürger sofort per Polizeinotruf 110 melden. Motschmann: „Eine Mitteilung an die Polizei kann niemals falsch sein. Sie schildern ja lediglich einen wahrgenommenen Sachverhalt. Die Entscheidung, welche Maßnahmen daraus resultieren, trifft die Polizei. Ausgenommen davon sind natürlich bewusst falsche Angaben oder der Missbrauch von Notrufen.“ Nur bei einer sofortigen Meldung hat die Polizei die Chance, Verdächtige vor Ort zu stellen. Kommt die Meldung einen Tag später, ist die Spur kalt.

„Lieber einmal zu viel anrufen“

Weniger dringende Meldungen sind über die regulären Nummern der Polizei möglich. „Lieber einmal zu viel anrufen“, empfiehlt auch Herrschings Polizeichef Erich Schilling. Eine konkrete Handlungsanleitung, was verdächtig ist, kann die Polizei nicht geben – dafür gibt es zu viele Möglichkeiten, und die Täter kommen auch auf immer neue Ideen.

Was die Polizei geben kann, sind Hinweise zum Schutz. „Absicherung kann man jedem empfehlen“, sagt Schilling. Denn: Einbrecher haben keine Zeit. Drei Minuten, weiß Josef Heggmeier von der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle, geben sich die meisten Täter – sind sie dann nicht im Gebäude, geben sie auf, weil das Entdeckungsrisiko zu groß wird. „Es wird denen zu brenzlig“, meint Schilling. Auffällig sei, dass häufig in Häuser eingebrochen wird, deren Bewohner im Urlaub sind – die Häuser sind dunkel, der Briefkasten quillt über. Deswegen rät Schilling, Nachbarn oder Bekannte um das Leeren des Briefkastens zu bitten.

Kripo hilft jedem Hauseigentümer

Heggmeier und sein Kollege in der Beratungsstelle in Fürstenfeldbruck prüfen auf Wunsch jedes Haus. Rund zwei Wochen warte man derzeit auf einen Termin. Dann kommt ein Beamter, untersucht Lage, Fenster und Türen und gibt Tipps, wie man sein Haus absichern sollte – Prioritätenliste inklusive. Es gebe heute zertifizierte Einbauten, die kaum sichtbar sind und einen Einbrecher zehn Minuten aufhalten – würden, denn nach drei Minuten gibt er ja zumeist auf. Die Absicherung wirkt: Jeder zweite Einbruch hierzulande scheitert inzwischen. Kontakt zur Beratungsstelle ist über (0 81 41) 61 23 97 oder 61 23 98 möglich.

Die Polizei wird auch heuer wieder in Starnberg und Umgebung präventiv tätig. Voraussichtlich ab 5. November werden Bereitschaftspolizisten in Wohngebieten von Haus zu Haus gehen und Informationsmaterial verteilen, kündigte Motschmann an.

