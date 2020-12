Testaktion für Weihnachtsbesuch im Pflegeheim: 130 Menschen im Landkreis Starnberg machen mit

An Weihnachten allein zu sein – für viele Menschen eine Horrorvorstellung. Mit einer großen Testaktion haben BRK und DLRG knapp 130 Angehörigen von Pflege- und Seniorenheimbewohnern einen Besuch ermöglicht.

Starnberg – 4000 verfügbare Antigen-Schnelltests, 60 Ehrenamtliche im Einsatz und eine Kapazität von 30 Tests pro Stunde – es war eine der größten Testaktionen, die im Landkreis an den Feiertagen stattgefunden hat. Ehrenamtliche von BRK und DLRG testeten auf dem Gelände des BRK Starnberg Angehörige von Pflege- und Seniorenheimbewohnern, um diesen einen Besuch an Weihnachten zu ermöglichen. Der Andrang war jedoch geringer als erwartet.

„Es ist eine Aktion der Menschlichkeit“, sagte BRK-Kreisbereitschaftsleiter Matthias Finke beim Pressetermin an Heiligabend. „Durch die Tests können wir den alten Menschen und ihren Angehörigen zumindest ein bisschen Normalität an Weihnachten ermöglichen.“ Deshalb begann Finke bereits vor zehn Tagen mit der Vorbereitung. „Die Organisation der Helfer war kein Problem“, sagte er. Bis zu 40 Freiwillige pro Tag hätten sich gemeldet, von denen letztlich für alle drei Weihnachtstage 60 zur Verfügung standen.

Anschließend kümmerten sie sich um das benötigte Material. Das Staatsministerium stellte 4000 Antigen-Schnelltests sowie Schutzmaterial zur Verfügung. „Wir müssen eine FFP2-Maske, einen Schutzoverall, eine Brille und Handschuhe tragen“, sagte Finke. „Außerdem müssen alle Helfer jeden Tag getestet werden, und wir wurden von einem Arzt geschult.“

+ Einmal ruhig halten, bitte: Testerin Melissa Ahlgrimund nimmt einen Abstrich aus Jürgen Römmlers Nase. © Andrea Jaksch

Die Schulung leitete der betreuende Arzt Dr. Richard Aulehner (wir berichteten). „Es war nicht schwer zu lernen, wie man den Test durchführt“, erzählte Finke. „Es ist Übungssache, in welchem Winkel man das Stäbchen richtig in die Nase einführt.“ Eine Markierung am Stäbchen helfe bei der Einführungstiefe. Trotz aller Vorbereitungen war der Andrang an den Feiertagen geringer als erwartet. Knapp 130 Leute ließen sich testen. Finke zieht dennoch ein durchweg positives Fazit zu der Aktion. „Wenn wir damit 130 Menschen ermöglicht haben, dass sie zu Weihnachten Besuch von ihren Lieben bekommen, ist doch alles bestens.“

Alex Bode und seine Frau Susanne Lorenz ließen sich gleich an Heiligabend testen. „Wir möchten so gerne meine Mutter im Malteserstift in Percha besuchen“, sagte Bode. Die beiden vereinbarten einen Besuchstermin und registrierten sich online für den Test, der Voraussetzung für einen kurzen Besuch ist. Lorenz und Bode füllten den Aufklärungsbogen aus und folgten dem Einbahnsystem zu den zwei verfügbaren Teststühlen, wo die Helfer einen Nasenabstrich nahmen. 20 Minuten dauerte es, bis der Schnelltest ein Ergebnis zeigte. „Die machen das ganz toll“, sagte Susanne Lorenz, als sie draußen auf ihr Ergebnis wartete. „Es ist großartig, was die Ehrenamtlichen an Weihnachten leisten. Sie ermöglichen uns den Besuch.“

+ Glücklich und zufrieden zeigen sich Susanne Lorenz und Alex Bode nach ihrem Schnelltest. © Andrea Jaksch

Diese Dankbarkeit bekam auch Finke zu spüren. Viel positive Rückmeldung habe er bekommen. „Dann macht man das auch wirklich gerne“, sagte er. „Ich bin definitiv stolz, dass ich helfen kann.“ Auch Landrat Stefan Frey besuchte mit einem kleinen Präsent für die Ehrenamtlichen das Testzentrum. Bei dieser Gelegenheit ließ er sich spontan testen. „Ich habe es nicht als unangenehm empfunden“, sagte er anschließend. „Es ist gut, dass es geschultes Personal macht, dann muss man sich auch keine Sorgen machen.“

Für den Landrat ging es nach dem Test beruhigt nach Hause zu seiner Familie. „Eine tolle Aktion“, lobte er. „Alte Leute trifft es mitunter am schlimmsten. Sie sind abgeschottet. Da ist es mir wichtig, Anerkennung zu zeigen.“ Frey half bei der Planung der Aktion mit, vermittelte die verfügbaren Tests an das BRK und unterstützte bei der Rückgabe der übrig gebliebenen ans Gesundheitsministerium.

Von Vanessa Lange