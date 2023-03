Besondere Schutzheilige im Museum Starnberger See

Oben stehen die Schutzheiligen, unten lauern die Ungeheuer: Kunstwerke von Rosemarie Zacher sind in diesem Monat im Schaukasten 4 zu sehen, der ältesten Vitrine im Museum Starnberger See. © Andrea jaksch

„Das Museum ist eine Wunderkammer wie der Schaukasten 4, ein kleiner Schutzraum, der immer neu gefüllt wird.“ Benjamin Tillig, der Leiter des Museums Starnberger See, versteht sich als „Geburtshelfer für Menschen, die etwas entstehen lassen“ – und er freute sich über die Schutzheiligen von Rosemarie Zacher, die jetzt in die älteste Vitrine des Museums eingezogen sind.

Starnberg - „Die Schutzheiligen kann das Museum gut brauchen, denn wir befinden uns gerade in einer finanziellen Untiefe“, sagte er und dankte einmal mehr dem Freundeskreis, dessen Mitglieder das Museum mit 40 Euro Jahresbeitrag unterstützen und damit auch dieses wundervolle Projekt ermöglichen, das hoffentlich eine Fortsetzung über den Sommer hinaus erfährt.

In den Schaukasten 4 ziehen monatlich wechselnd Werke von Künstlern und Künstlerinnen aus der Region ein und locken immer wieder andere Kunstinteressierte in das Museum, das, wie Tillig betonte, „in Wirklichkeit für die Zukunft“ gemacht sei. Nun hat Rosemarie Zacher, Grafikerin, Illustratorin und Kunstpädagogin aus Gauting, diesen Wunderkasten bestückt, an dessen Scheiben sich die Gäste bei der Vernissage die Nase platt drückten.

„Ach, ist das schön“, begeisterte sich eine Dame. Eine andere stimmte ihr mit einem „Umwerfend“ zu. In der Tat sind die zwanzig bis dreißig Zentimeter großen „Schutzheiligen“, die Rosemarie Zacher aus Ton und Fundstücken gefertigt hat, ganz zauberhafte Wesen. Mit geheimnisvollen Namen wie Gorund, Monfred, Mira-Kerl, Kathshinto oder Simolon kommen sie auf dem direkten Weg aus der Welt der Fantasie.

Annette Kienzle, eine der vier Kuratorinnen der Ausstellungsreihe stellte die Künstlerin als eine Sammlerin vor, „für die Dinge ein Eigenleben haben, die Geschichten erzählen“. Und so stattet Rosemarie Zacher ihre grob modellierten Schutzheiligen zusätzlich mit Fundstücken aus. Petrus mit Schleifscheibe und Schlüssel, Silomon mit Trennscheibe, Nägel liegen keck als Dekor auf den eigenwilligen Kopfbedeckungen. Gemeinsam ist den Schutzheiligen das Besondere. In der untersten Etage des Schaukastens, die für die Vergangenheit steht, lauern Ungeheuer neben einem Globus. Der Alligator als Handpuppe erinnert an Zachers Vergangenheit als Puppenspielerin, ein Bügeleisen und eine Kakaokanne an Behaglichkeit und Zuhause. Sie aber täuschen Heimat nur vor. Denn Heimat, so im beigefügten Bloch-Zitat, ist „ein Ort, der allen in der Kindheit scheint und worin noch niemand war“.

„Auf jede komplexe Frage gibt es eine einfache Antwort … und das ist die falsche“, steht da noch, ein Zitat von Umberto Eco. Da bleibt doch nach dem Museumsbesuch genügend Stoff zum Nachdenken, erst recht, nachdem der Blick auf die fünf Schutzamulette gefallen ist, die neben der Vitrine hängen. Gefertigt aus Glas, das mit kostbaren Stoffen oder Papieren hinterlegt wurde, mag man sie in diesen beunruhigenden Zeiten doch gerne tragen. Und weil der Humor nicht auf der Strecke bleiben darf, gibt es noch zum Schmunzeln ein mittels Plattenspieler schnappendes Blechkrokodil.

Öffnungszeiten

Das Museum Starnberger See (Possenhofener Straße 5) in Starnberg ist mittwochs bis freitags von 14 bis 18 Uhr sowie samstags, sonntags und an Feiertagen von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Astrid Amelungse-Kurth