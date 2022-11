Eine Liebeserklärung an die Weiblichkeit

Indi Herbst mit einem Teil der ganz besonderen Porträts, die sie geschaffen und für die Ausstellung „Busen“ ausgewählt hat. Die Schau in den Räumen am Kirchplatz ist eine Ode an die weiblichen Rundungen.

Ausstellung in Starnberg

Die Porträtkünstlerin Indi Herbst hat am Donnerstag in ihrer Galerie am Starnberger Kirchplatz ihre neue Ausstellung eröffnet. Der Titel lautet: „Busen“.

Starnberg – Der Titel und das Thema mögen auf den ersten Blick provokant klingen. „Busen“ heißt die neue Ausstellung der Porträtkünstlerin Indi Herbst, die sie am Donnerstagabend in ihrer Galerie am Starnberger Kirchplatz eröffnet hat. Und in der Tat sind 20 Nahaufnahmen von weiblichen Brüsten zu sehen – allerdings äußerst ästhetisch fotografiert und weit weg von jeder Provokation. Ganz im Gegenteil: Die Fotografien feiern die Weiblichkeit und Sinnlichkeit.

Zur Vernissage fanden sich zahlreiche Frauen ein, die an dem Projekt mitgewirkt haben, aber auch unzählige Besucherinnen und Besucher, die ganz angetan vor den feinsinnig fotografierten Busen-Porträts standen. Die Idee zu dieser Ausstellung war Indie Herbst gekommen, als sie mit ihren Zwillingstöchtern Bikinis kaufen wollte und feststellte, wie schwierig es war, ein Modell zu finden, in dem sich die Teenager rundum wohlfühlten. Daraufhin fragte sie Freundinnen und Bekannte, wie sie zu ihrem Busen stünden – und heraus kam, dass nicht wenige ihre Probleme damit hatten.

Nach dieser Erfahrung fing Herbst an, sich Gedanken über ein fotografisches Projekt zu machen, in dem sie den Busen in den Vordergrund stellen und herausfinden wollte, welche Geschichten und Emotionen hinter dem schönsten weiblichen Körperteil stecken. Im Januar startete sie über die Sozialen Medien einen Aufruf an Frauen, an dem Projekt „Busen“ teilzunehmen. Es bewarben sich mehr als 300 Frauen, berichtet die Porträtkünstlerin, die 20 von ihnen aus der näheren Umgebung aussuchte. Für Herbst war das Foto-Shooting nach eigenem Bekunden eines der emotionalsten, das sie jemals produziert hat, denn die Geschichten jeder einzelnen Frau in Bezug auf dieses Körperteil seien ganz besonders gewesen, erzählt sie enthusiastisch. Für die Busen-Porträts hat Indi Herbst ein spezielles sanftes Licht und eine Einstellung gewählt, um diese auf künstlerische Weise zu fotografieren.

Sie bezeichnet das als „eine Liebeserklärung an die Weiblichkeit“. Die gezeigten Fotografien spiegeln die Schönheit der unterschiedlichen Busen auf ästhetische Weise wider. Einige Frauen hatten beim Foto-Shooting Perlenketten angelegt, eine andere einen perlenbesetzten Netz-Body, die nächste eine Blume, aber viele der Aufnahmen zeigen ausnahmslos die unterschiedlichen Formen der schönen weiblichen Rundungen, die die Natur ihnen geschenkt hat.

Indi Herbst möchte mit ihrer Ausstellung zeigen, dass alle Frauen, egal mit welcher Körperform sie von der Natur ausgestattet wurden, schön sind. Zur Bestätigung hierfür hat sie auf sinnliche und ästhetische Weise das sensible Körperteil gekonnt in Szene gesetzt, ohne das die gezeigten Busen erotikbehaftet oder effektheischend wirken. Kein Wunder, dass die international ausgezeichnete Porträtkünstlerin nach eigenen Angaben bereits 71 Preise gewonnen hat. Indi Herbst hat es hervorragend verstanden, mit ihrer kunstvollen und faszinierenden Fotografie-Technik eine Ode an die schönen weiblichen Rundungen zu inszenieren. Die Ausstellung in der Galerie am Kirchplatz ist die nächsten zwei Wochen zu sehen.

Miriam Pietrangeli-Ankermann