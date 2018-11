Eine Rampe für St. Stephan

Söcking

Stadtverwaltung und Stadtrat in Starnberg wollen den Zugang zur Kirche St. Stephan in Söcking barrierefrei umbauen. Das erforderliche Geld – gut eine Viertelmillion Euro – ist in den Haushaltsentwurf für 2019 bereits eingeplant. Beschlossen ist der Etat aber noch nicht.