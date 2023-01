Einwohner-Prognose im Kreis Starnberg hat sich schnell überholt

Von: Tobias Gmach

Die Bevölkerung im Landkreis wächst weiter, aber nicht mehr so stark wie zuletzt. © dpa

Wie schnell sich Prognosen überholen können, zeigt ein Blick auf die Einwohner-Vorausberechnungen im Landkreis Starnberg. Während Gilching weniger stark wächst als noch 2019 vermutet, schrumpft Pöcking allen Voraussagen zum Trotz einfach nicht.

Landkreis – 7200 Menschen mehr als heute sollen im Jahr 2041 laut der Bevölkerungsvorausberechnung des Landesamts für Statistik im Landkreis Starnberg leben. Die Einwohnerzahl soll von rund 136 700 auf 143 900 steigen. Der Landkreis wächst aber langsamer als etwa zwischen 2001 und 2021. Soweit die Zahlen. Aber es sind eben nur Zahlen. Anlässlich der aktuellen Statistik zu Bayerns Landkreisen, lohnt es sich, jene für die Gemeinden genauer anzuschauen. Dabei zeigt sich: Die aktuellsten, verfügbaren Erhebungen aus dem 2019 veröffentlichten „Demographie-Spiegel“ haben sich zumindest teilweise schon wieder überholt. Am eindrücklichsten beweisen das die Entwicklungen von Gilching und Pöcking.

Die Bevölkerungsvorausberechnung des Landesamtes für Statistik wird für Freistaat, Bezirke, Regionen und Landkreise jährlich aktualisiert. Die aktuelle Prognose umfasst die Jahre 2021 bis 2041. Auf Gemeindeebene werden die Zahlen alle drei Jahre auf den neuesten Stand gebracht, hier geht es eben um den Zeitraum 2019 bis 2039. Karin Tesching, Demografin beim Landesamt, erklärt auf Nachfrage: „Das Wachstum im Großraum München ist stark vom Zuzug aus dem Ausland abhängig.“ Und dieser sei im ersten Corona-Jahr zum Erliegen gekommen. Auch den Krieg in der Ukraine hätten die Demografen nicht vorhersehen können.

Die Statistiker erwartete 2019 in den Ammersee-Gemeinden Andechs, Herrsching und Inning ein stärkeres Einwohner-Wachstum als in den meisten anderen Kommunen im Fünfseenland in den kommenden zwei Jahrzehnten. Am schnellsten soll es demnach in Gilching gehen. Im Jahr 2037 soll der Ort sogar Gauting als zweitgrößte Kommune im Landkreis ablösen: mit 21 000 Bewohnern. Nur: In der Realität zeichnet sich das bisher keineswegs ab. „Seit etwa drei Jahren wächst Gilching nicht mehr“, sagte Bürgermeister Manfred Walter dem Starnberger Merkur im Sommer 2022. Die Ergebnisse des Zensus bestätigten diese Aussage. Gilching stagniert bei rund 19 200 Menschen.

Die Gemeinden haben die Planungshoheit – nicht die Statistiker.

Pöcking stagniert seit rund 20 Jahren, was die Einwohnerzahl angeht. Mitte 2022 waren es laut Landratsamt 5638, während die Statistiker 5500 prophezeiten. Im Jahr 2035 sollen ihren Berechnungen nach sogar nur noch 5200 Menschen in Pöcking leben. Bürgermeister Rainer Schnitzler sagt dem Starnberger Merkur dazu: „Die Gemeinden haben die Planungshoheit – nicht die Statistiker.“ Die Kommune habe die Einwohnerentwicklung in der attraktiven und „zukunftsfähigen Region“ selbst in der Hand – indem sie Baugebiete ausweise, möglichst für bezahlbaren Wohnraum. „Wir haben noch Reserven an gemeindlichen Grundstücken“, sagt Schnitzler.

Schon in den 1970er-Jahren lebten mehr als 5000 Menschen in Pöcking – laut Bürgermeister allerdings auf etwa 25 Quadratmetern pro Person. Mittlerweile hat sich der Bedarf verdoppelt. „Der Wohnraum pro Person kann eigentlich nicht mehr wachsen“, vermutet Schnitzler – und er hofft das auch.

Noch ein interessantes Detail: Im Landkreis wird die Zahl der über 65-Jährigen laut Landesamt bis 2041 um fast ein Viertel ansteigen. In Herrsching gingen die Statistiker 2019 sogar von 37,5 Prozent bis 2039 aus. In Gilching sind es immerhin 30 Prozent, in Pöcking soll die „Rentner-Gruppe“ dagegen nur um etwa acht Prozent wachsen.