Eis-Lieferung an die Starnberger Hütte 1

Teilen

In den Bergen ist es auch bei Regen schön: Trotz Regen wurde die Delegation rund um Landrat Stefan Frey von den Kindern und dem ehrenamtlichen Betreuerteam in der Dr.-Max-Irlinger-Hütte begrüßt. © Landratsamt Starnberg

Zwei Landräte und jede Menge Eis: Stefan Frey und Anton Speer haben Ferienkinder auf der Dr.-Max-Irlinger-Hütte besucht. Die hat eine neue Adresse.

Landkreis – Mit Eis im Gepäck machten sich Landrat Stefan Frey, Claus Piesch als Vorsitzender des Kreisjugendrings sowie Vertreterinnen des Fachbereichs Jugendarbeit, Erziehungsberatung und Sport des Landratsamtes Starnberg dieser Tage auf den Weg nach Unterammergau – um dort in der kreiseigenen Dr.-Max-Irlinger-Hütte Kinder in deren Ferien zu besuchten. Mit dabei waren auch Landrat Anton Speer aus Garmisch-Partenkirchen, Michael Buchwieser als Vizebürgermeister von Unterammergau), Christian Vidovic (Jugendbeauftragter Unterammergau). Arbeiten mussten die Besucher gewissermaßen auch.

Die Besucher mussten gegen die Sieben- bis Neunjährigen in mehreren Disziplinen antreten, wie das Landratsamt mitteilte. Beim Leitergolf hatten die Erwachsenen noch die Nase vorn, beim Hindernis-Eierlauf mussten sie sich geschlagen geben. Da Wettkämpfe hungrig machen, verteilten das Eisverkäuferduo Frey/Speer Eis von der Oberammergauer Eisdiele. „Eine landkreiseigene Hütte in den Bergen für die Jugendarbeit ist wirklich eine tolle Sache. Da kann sich der Landkreis Starnberg glücklich schätzen. Die Eltern können sich darauf verlassen, dass ihre Kinder hier gut aufgehoben sind. Man sieht den Kindern an, wie sie das Hüttenleben genießen“, erklärte Melanie Rigorth, die den Fachbereich seit Mai leitet und das Treiben in der Hütte damit zum ersten Mal erlebte.

Bei dem Treffen tauschen sich die Vertreter beider Kreise stets aus, auch über die Jugendarbeit – und dabei erfuhr Frey auch von der neuen Adresse des Jugendheims: Starnberger Hütte 1. Besprochen wurde auch, wie man das 70-jährige Bestehen 2024 feiern will. Die Hütte gehört seit Ende der 1980er-Jahre dem Landkreis und ist seit August 1989 in der heutigen Form im Betrieb. Zuvor hatte er sie gepachtet.