Super-Sommer macht Corona wett

Von: Stephan Müller-Wendlandt

Viel Arbeit mit Eis: Antonia Mark von der Eiswerkstatt in Starnberg. Alle Eisdielen machen in diesem Jahr ein sehr gutes Geschäft. © Dagmar Rutt

Das Wochenende hat es den vom Wetter abhängigen Gastronomen erlaubt, Kraft zu tanken. Denn mit der neuen Woche will der Hochsommer zurückkommen mit Temperaturen von 30 Grad und mehr. Eisdielen-Betreiber freut’s. Es gibt einiges wettzumachen nach den Corona-Lockdowns.

Starnberg – Jan Thunig hat es genossen, ein Wochenende lang etwas durchschnaufen und die vergangenen Wochen und Monate reflektieren zu können. „Wettermäßig ging es nicht besser, von daher war die bisherige Saison gut“, sagt der Geschäftsführer der Starnberger Eiswerkstatt im Gespräch mit dem Starnberger Merkur.

Die Zeit sei aber auch herausfordernd gewesen. Das habe zum einen mit der Sicherstellung des Eisnachschubs zu tun gehabt und vor allem mit der Personalsituation, „die ist nach wie vor sehr schwierig“. Auch wenn er es noch nicht Spitz auf Knopf durchgerechnet hat, steht für Thunig fest: Die laufende Saison hat wirtschaftlich alles übertroffen, was seit 2020 wegen der coronabedingten Einschränkungen auf der Habenseite eingebrochen war. Die Gäste seien aktuell dankbar, dass sie wieder uneingeschränkt die gastronomischen Angebote nutzen dürfen. Der Andrang vor seinem Eiscafé am Starnberger Kirchplatz sei zeitweise so stark gewesen, dass sich längere Schlangen gebildet hätten.

Das Geschmacksverhalten habe sich in der Corona-Zeit nicht verändert, sagt Thunig. Vanille, Erdbeere und Schokolade stehen auf der Beliebtheitsskala weiterhin an der Spitze. „Rot und weiß, also Erdbeere und Vanille, liegen besonders bei den Kindern vorne“, erzählt der Eiswerkstatt-Betreiber, „bei uns werden zudem Mango und Zitrone-Basilikum gerne gewählt.“ Es gebe auch experimentierfreudige Gäste, die auch mal andere Geschmacksrichtungen ausprobieren.

Die Eiswerkstatt ist für ihre innovativen Kreationen bekannt. „Seit einigen Wochen bieten wir das Veilcheneis an, das in Zusammenarbeit mit der gwt (Gesellschaft für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung, Anm.d.Red.) entstanden ist“, sagt Thunig. Die siebenjährige Tochter seines Bruders habe „Erdville“, ein Erdbeer-Vanille-Eis, erdacht, „das garnieren wir mit weißen Schokoraspeln“. Die neuen Angebote würden von den Gästen generell gut angenommen, „manches mehr und manches weniger“, räumt Thunig ein. Die Leute seien froh, mal etwas Neues ausprobieren zu können. Aber nicht jede neue Kreation bleibe dauerhaft im Angebot. Dazu gehöre zum Beispiel ein Gurke-Dill-Eis, „das war dann doch zu speziell und verschwand sehr schnell wieder von der Liste“, gibt Thunig zu und fügt an: „Manche Neuschöpfung schafft es erst gar nicht in die Eiskübel, wenn wir im Vorfeld merken, das ist nichts geworden.“

Neue Eissorten präsentiert auch das Eiscafé Gelatok auf dem Wittelsbacher Platz. „Paradies“ nennt Inhaber Terenzio Piccin ein Creme-Eis auf Zitronenbasis mit Keksstückchen. „Traum“ ist auch neu unter den insgesamt 28 Eiskreationen des Gelatok. Dabei handelt es sich um eine Himbeerzubereitung mit weißer Schokolade. Piccin ist mit dem Verlauf der Saison sehr zufrieden. Er ist froh, dass sich der Sommer nach der feuchten Abkühlung am Wochenende zurückmeldet. Im Gelatok sind heuer neben den Klassikern vor allem fruchtige Eissorten gefragt, „besonders Waldbeeren sind beliebt“, berichtet der Italiener.

Ein Brasilianer mit italienischem Vater betreibt das „Gelatino“ auf dem Undosa-Gelände an der Seepromenade. Samuel Nolla steht mit der deutschen Sprache noch etwas auf Kriegsfuß. Dieses Manko macht er über die Zunge wett. Denn die ist nicht nur für das Sprechvermögen nötig, sondern auch für das Geschmacksempfinden. Zwei neue Eissorten hat er heuer in sein Programm aufgenommen: gesalzenen Karamell sowie ein Sommereis, komponiert aus Orange, Ananas und Pfirsich. Hinzu kommt noch die Sorte „Kaffee Crunch“, die Nolla schon im vorigen Jahr im Programm hatte. Neben den allseits bekannten Klassikern haben zudem „Cookies“, Amarena- und Zitroneneis mit dazu beigetragen, dass das Geschäft heuer „sehr, sehr gut“ läuft. Und das dürfe bis zum Ende der Saison anhalten, meint der Brasilianer schmunzelnd.