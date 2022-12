Eislaufen: Ein tückisches Vergnügen

Von: Tobias Gmach

Das hält noch nicht: Spaziergänger am Maisinger See. © Photographer: Andrea Jaksch

Der Frost hält an, auf den Seen bildet sich dünnes Eis. Die Kreiswasserwacht warnt vor Unfällen und gibt Tipps für Helfer und Eingebrochene.

Landkreis – Wörthsee, Pilsensee, Weßlinger See, Maisinger See, Deixlfurter Weiher, Seachtn: Im Landkreis gibt es einige Möglichkeiten, im Winter Schlittschuh zu laufen oder einfach so aufs Eis zu gehen, weil es eben Spaß macht. Auf manchen Gewässern haben sich bereits dünne Eisschichten gebildet. Bleibt es kalt, werden sie dicker – aber selbst dann lauern Gefahren. Die Kreiswasserwacht weist in einer aktuellen Pressemitteilung auf sie hin. Sie wolle „zu einem ungetrübten Vergnügen beitragen“ schreibt Sprecher Oliver Jauch. Die Ehrenamtlichen halten teilweise Eiswache, etwa am Wörth- und Pilsensee, um im Notfall schneller vor Ort zu sein. Allerdings nur an Wochenenden und Feiertagen. Deshalb geben sie Verhaltenstipps – sowohl für Helfer als auch für Menschen, die im Eis eingebrochen sind.

Eine feste Regel, ab wann das Eis stabil genug ist, gibt es nicht – aber einen Anhaltspunkt. Die Wasserwacht spricht von 15 Zentimetern. „Die Eisstärke sowie deren Beschaffenheit – und somit die Tragfähigkeit – können stark schwanken und in nur kleinem Umkreis variieren“, betont Jauch. Das Eis sei neben Luft- und Wassertemperatur von vielen Faktoren abhängig: Wind, Strömung, vor allem bei einmündenden Bächen oder Quellen, Wassertiefe und Wasserstand, Unterwasserbewuchs oder Schnee auf dem Eis. Letzterer könne isolierend wirken und potenzielle Schwachstellen verdecken. Auch die Erwärmung des Eises durch Sonneneinstrahlung müsse berücksichtigt werden. Und es sei trügerisch, zu glauben, man könne das Eis bedenkenlos betreten, nur weil dort schon andere Leute sind. Denn im schlimmsten Fall ist ein weiterer Schlittschuhläufer eben einer zu viel.

Trotzdem gilt: Wenn man sich auf das glatte, zugefrorene Gewässer wagt, dann am besten nicht alleine. „Eine Begleitperson kann zeitnah wertvolle Hilfe leisten.“ Die meisten Unfälle passieren nicht beim Einbrechen, sondern bei Stürzen aufs harte Eis. Die Wasserwacht Pilsensee registriere bei ihren Eiswachen im Schnitt zwei bis drei Verletzte pro Tag. Kopfverletzungen seien häufig, so Jauch.

Auch auf eigentlich Selbstverständliches geht die Wasserwacht ein – damit Schlittschuhläufer Warnhinweise und Sperrungen genauso ernst nehmen wie Knackgeräusche und den Abstand zu Löchern. Nicht selbstverständlich ist es, eine Trillerpfeife aufs Eis mitzunehmen – im Notfall kann das aber hilfreich sein. Für die Selbstrettung nennt Jauch einen Eispicker: zwei Griffe mit Metallspitze, verbunden durch eine Schnur, die man sich um den Hals hängen kann. Aber auch mithilfe eines Kugelschreibers oder anderer spitzen Gegenstände könne man sich notfalls auf das Eis ziehen. Essenziell: Denn schon nach zehn Minuten im eiskalten Wasser lassen die Kräfte deutlich nach.

Tipps für Helfer aufund neben dem Eis

Sofort den Notruf 112 absetzen und um Hilfe rufen.

Für die Rettungskräfte an geeigneter Stelle eine Person abstellen, die zum Unfallort weisen kann. Dies erspart wertvolle Zeit.

Sorgfältig und in Ruhe die Vorgehensweise überdenken. Ein Rettungsversuch birgt für die eigene Sicherheit oft Risiken. Eigenschutz beachten, niemals ungesichert und nur aus ausreichender Distanz handeln.

Dem Eingebrochenen Mut zusprechen und Tipps geben.

Beim Rettungsversuch Gewicht verteilen. Flach hinlegen, am besten auf einen geeigneten Gegenstand wie Leiter, Biertisch, Schlitten und Abstand zueinander halten.

Nicht die Hand reichen, sondern Hilfsmittel wie einen Schal nutzen.

Nach der Rettung nasse Kleidungsstücke erst in warmer Umgebung entfernen.

Tipps für im Eis Eingebrochene

Sofort laut um Hilfe rufen, Trillerpfeife benutzen.

Sich flach (um das Gewicht zu verteilen) in die Richtung, aus der man gekommen ist, auf das Eis ziehen.

Sich robbend mehrere Meter vom Loch entfernen, um ein erneutes Einbrechen zu verhindern.

Wenn das Eis nicht trägt, sich bis zum Ufer durch das Eis durchbrechen.

Bei erfolglosem Selbstrettungsversuch erst mal ruhig bleiben. So verliert der Körper weniger Wärme.