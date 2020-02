Eiszauber zu - Feuerwehr rückt 18-mal aus

Sturm und Regen machten vielen im Landkreis zu schaffen - der Eiszauber in Starnberg bleibt auch heute geschlossen.

Update, Dienstag, 11.15 Uhr: Das Wetter hat sich etwas beruhigt. Nach wie vor gilt eine Warnung vor Sturmböen und Schneefall in Lagen über 600 Meter. Die Feuerwehren im Landkreis, so die Bilanz von Kreisbrandinspektor Anton Graf, mussten 18-mal ausrücken am Montag und Dienstag. Am Dienstag ab 5.20 Uhr mussten mehrere umgestürzte Bäume beseitigt werden. In Tutzing traf einer ein Auto, verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren die Feuerwehren Weßling, Leutstetten, Feldafing, Tutzing, Höhenrain, Machtlfing, Starnberg, Pöcking, Allmannshausen, Gauting, Kempfenhausen und Percha.

Update 20 Uhr: Der DWD hat die Wetterwarnung konkretisiert. Zwischen 1 und 5 Uhr gilt: „Es treten orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 105 km/h (29m/s, 56kn, Bft 11) und 115 km/h (32m/s, 63kn, Bft 11) anfangs aus südwestlicher, später aus nordwestlicher Richtung auf. In Schauernähe muss mit Orkanböen bis 130 km/h (36m/s, 70kn, Bft 12) gerechnet werden.“

Update 15.05 Uhr: Pro Stunde regnet es derzeit zwei bis drei Liter je Qudratmeter, was bisher keine gravierenden Auswirkungen hat. Allerdings laufen erste Keller im Landkreis voll. Wegen des angekündigten Orkans auch morgen hat die Stadt entschieden, die Eisbahn des Eiszaubers auch am Dienstag geschlossen zu halten.

Update 13.20 Uhr: Bisher sind am Starnberger See etwa 35 Liter Regen je Quadratmeter gefallen, in Rothenfeld bei Andechs waren es 34, bei Gilching 46 - jeweils in den vergangenen 24 Stunden. Folgen hatte das bisher kaum. Die Feuerwehr Weßling rückte zu der immer voll laufenden Unterführung an den Gruben aus, in Leutstetten gab es einmal eine überflutete Straße.

Starnberg - Viel Regen und am Dienstag ein Orkan - das Wetter im Landkreis Starnberg ist alles andere als angenehm. Wegen des Wetters hat die Stadt für Montag den Betrieb des Starnberger Eiszaubers eingestellt.

Noch bis Dienstag 9 Uhr gilt die Warnung vor Dauerregen. Ab Mitternacht bis Dienstagvormittag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) einen Orkan und hat eine Vorwarnung herausgegeben: „Im Verlauf der Nacht zum Dienstag muss bis in tiefe Lagen verbreitet mit Sturmböen oder schweren Sturmböen (85 bis 100 km/h, Bft 9-10) aus West gerechnet werden. Besonders mit Durchzug einer Kaltfront aus Nordwest treten während der zweiten Nachthälfte vorübergehend auch im Tiefland orkanartige Böen oder Orkanböen (105 bis über 120 km/h, Bft 11-12) aus West auf. Im Bergland bzw. entlang exponierter Lagen muss wiederholt mit Orkanböen von mehr als 120 km/h (Bft 12) gerechnet werden.“