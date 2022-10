Ekel-WC am Starnberger Bahnhof: Stadt sucht Lösungen

Beschmiert, verdreckt, eklig: Die öffentlichen Toiletten am Bahnhof See sind nicht nur für die Taxifahrer Gökmen Aydogan (l.) und Sergey Budak ein Ärgernis. © Dagmar Rutt

Die Zustände in den öffentlichen Toiletten am Bahnhof See sind miserabel. Nun beschwert sich Taxifahrer Gökmen Aydogan, der auch der Starnberger Sicherheitswacht angehört, öffentlich. Die Stadtverwaltung arbeite „aktuell an einer Lösung des Problems“, teilt eine Sprecherin mit.

Starnberg – Wer derzeit am Starnberger Bahnhof See eine Toilette benutzen will, der braucht Mut. Sehr viel Mut sogar. Er muss an Wandschmierereien vorbei über einen urinbedeckten Boden auf eine der verstopften Toiletten zulaufen und steht dann mit etwas Pech auch noch vor einer mit Fäkalien beschmierte Klobrille. Dieser Zustand führt dazu, dass sich regelmäßig Bürger beschweren. „Das ist Wahnsinn. Wir Taxifahrer brauchen die Toiletten“, sagt zum Beispiel Gökmen Aydogan.

Der 44-Jährige ist selbstständiger Taxiunternehmer und ehrenamtliches Mitglied der Starnberger Sicherheitswacht. Er bekommt also viel von dem mit, was die Menschen umtreibt. „Die Touristen finden den Zustand der Toiletten miserabel und beschweren sich“, sagt er dem Starnberger Merkur. Der jetzige Zustand würde schon wochenlang anhalten, ärgert sich Aydogan.

Dem Rathaus ist die Situation bekannt, wie Sprecherin Marie Babst sagt. „Wir arbeiten aktuell an einer Lösung des Problems“, erklärt sie auf Anfrage. Dreimal täglich würden die Toiletten am Bahnhof von einer Privatfirma gereinigt. Eine Aussage, die dem Taxifahrer arg optimistisch vorkommt. Wenn er auf dem Standplatz am Bahnhof stehe und auf Fahrgäste warte, sehe er kaum Reinigungspersonal, sagt Aydogan.

„Wir haben den Turnus aufgrund der anhaltenden Verschmutzung erhöht“, erklärt Babst weiter. Allerdings habe diese Erhöhung kaum Auswirkung auf den Verschmutzungsgrad. „Leider ist manchen Benutzern der öffentlichen Toiletten nicht klar, wie eine Toilette zu benutzen ist“, betont Marie Babst. Die Kosten trägt im Übrigen die Stadt und damit der Steuerzahler: 154 000 Euro sind im laufenden Haushalt für die Reinigung aller öffentlichen Toiletten veranschlagt, weitere 25 000 Euro für Vandalismusschäden.

Stadt holt bereits Angebote ein

Aber wie soll eine Lösung für die Zukunft ausschauen? „Ein wesentlicher Bestandteil der Verschmutzung ist die unsachgemäße Benutzung der Toiletten“, erklärt Marie Babst. „Die Stadt Starnberg prüft aktuell Alternativen unter anderem auch baulicher Art. Dazu wurden bereits Angebote angefragt.“ Welche Umbaumaßnahmen das konkret sind, wollte sie noch nicht sagen. „Da sich die öffentlichen Toilettenanlagen in der Stadt Starnberg alle voneinander unterscheiden in Größe, Anzahl der Toilette, Baujahr etc., werden wir bei den Planungen jede Toilette als Einzelfall betrachten und prüfen, welche Umbaumöglichkeiten wir bei den gegebenen Voraussetzungen haben.“ Entsprechende Gelder seien aber bereits für den Haushalt 2023 angemeldet. (pt)