Elvis auf dem See und Trambahn-Pläne von 1903: Exklusive Einblicke ins Starnberger Stadtarchiv

Tag der offenen Tür

Ein Stadtarchiv ist kein öffentlich zugängliches Museum: Umso exklusiver war der Einblick, den die 100 Teilnehmer einer Führung zuletzt bekamen. Neben einer Ausstellung zum ehemaligen Kaufhaus Biller sahen sie Elvis auf einem Elektroboot – und Pläne für eine Trambahn, die nie realisiert wurden.

Starnberg – 10 500 Akten, etwa 10 000 Bilder aus verschiedenen Beständen und anderes historisches Material lagern in den Regalen des Starnberger Stadtarchivs, das am Sonntag seine Türen für etwa 100 Besucher öffnete. Sie erwarteten eine Führung durch die normalerweise nicht der Öffentlichkeit zugänglichen Räume, viele Infos und eine Ausstellung zum ehemaligen Kaufhaus der Familie Biller in der Hauptstraße 25 in Starnberg.

Es sind 15 Umzugskartons, die die Erben der Familie Biller im vorigen Herbst dem Stadtarchiv überlassen haben. Im Nachlass befinden sich mehr als 320 Fotografien, die das Familienleben beleuchten, Schulzeugnisse oder Geschäftsdokumente. „Wir ordnen und verzeichnen gerade alles und packen es in säurefreie Mappen“, erklärte Archivar Christoph Aschermann, der seit 2018 im Stadtarchiv arbeitet. Zurzeit beschäftigt er sich mit der Vergangenheit der Familie Biller und deren Kaufhaus.

Seinen Ursprung hat dieses bereits im Jahr 1804, obwohl Johann Baptist Biller erst 53 Jahre später das heute denkmalgeschützte Gebäude an der Hauptstraße errichtete. Neben Kurzwaren und Unterleibchen gab es damals unter anderem auch Gelatine, Zimt, Heugabeln und Angeln, die die Starnberger erwerben konnten.

+ Im Fokus der Archivare: die Familie Biller, die in Starnberg einst ein Kaufhaus betrieb. Im Nachlass befinden sich 320 Fotos, die von der alten Zeit erzählen. © Stadtarchiv

Über die Jahre blieb das Geschäft in Familienbesitz. Bis 2013 verkaufte zuletzt Gertrud Weiß vor allem Wäsche, Kleidung und Stoffe. „Seit ihrem Tod 2021 steht das Haus leer“, sagte Aschermann. „Nur ab und zu war es zu bestimmten Anlässen offen.“ So zum Beispiel am Tag des offenen Denkmals im September, an dem 450 Besucher das Kaufhaus Biller von innen sehen wollten und so die Archivare zu der aktuellen Ausstellung inspirierten. „Nun wurde das Kaufhaus in feste Hände weitergegeben“, sagte Kulturgestalterin Elisabeth Carr. „Nach der Auflösung war ich noch einmal dort und beruhigt zu sehen, dass die Käufer sehr sorgfältig restaurieren und dass sogar die Ladeneinrichtung bleiben wird. Wir haben getan, was wir konnten, um das Haus zu bewahren.“

Elisabeth Carr nahm ebenfalls an einer der drei Führungen durchs Archiv teil. Archivleiter Christian Fries und FOS-Praktikantin Panajiota Paliogianni führten die Gäste durch die Räume und erklärten die Arbeit der Archivare. „Wir sind das Gedächtnis der Stadt Starnberg“, so Panajiota. „Unsere Hauptaufgabe ist die Übernahme und Verwaltung aller Akten der Stadtverwaltung.“

Pläne für Trambahn in Starnberg waren fertig, wurden aber nicht realisiert

Das Archiv sei aber keine Bücherei und kein Museum. Zwar können Bürger die archivierten Akten und Fotos einsehen, allerdings müsse hierfür ein berechtigtes Interesse nachweisbar vorliegen. Dies seien beispielsweise eine Recherche zur Familiengeschichte oder ein anderes Forschungsprojekt, so Fries. Im sogenannten Magazin, dem Aufbewahrungsort der Akten, erwarteten die Besucher unter anderem ein Foto von Elvis Presley auf einem Elektroboot auf dem Starnberger See von 1959 und die Pläne einer Trambahn zwischen Starnberg und Söcking von 1903. „Alle Pläne waren fertig“, so Fries. „Es gab sogar schon einen Kostenvoranschlag. Keiner weiß, warum das Projekt nicht umgesetzt wurde.“

Fries und seine Kollegen waren zufrieden mit dem Tag der offenen Tür. Manche Besucher konnten den Archivaren weiterhelfen. „Wir haben auf einer Tafel ein paar Bilder ausgehängt, die wir noch nicht zuordnen konnten“, sagte Aschermann. Auf kleine Klebezettel konnten die Besucher ihr Wissen zu abgebildeten Personen und Gebäuden aufschreiben. Wertvolle Hinweise für das Gedächtnis der Stadt.

Vanessa Lange

