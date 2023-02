Endlich eine neue Mauer für St. Ulrich in Wangen

Von: Peter Schiebel

Kirchenpfleger Franz Pentenrieder zeigt eine besonders beschädigte Stelle der Friedhofsmauer rund um die Filialkirche St. Ulrich in Wangen. Für die Sanierung der Mauer sind 395 000 Euro veranschlagt. © andrea Jaksch

Die baufällig gewordene Friedhofsmauer im Starnberger Ortsteil Wangen kann saniert werden. Mit der Übernahme eines Defizits von 36 250 Euro hat der Kulturausschuss des Stadtrats in dieser Woche das letzte Mosaiksteinchen zur Finanzierung beigetragen.

Wangen – Die etwa 40 Meter lange Friedhofsmauer an der Filialkirche St. Ulrich in Wangen ist das eine. Baufällig ist sie, an einigen Stellen ein paar Zentimeter nach außen gewölbt, zum Teil meterlange Risse ziehen sich durch.

Der Fußweg entlang der Mauer ist das andere. Vor allem für Mütter mit Kindern ist das Wegerl zwischen Kirchenweg und Pfarrweg die schnellste und sicherste Verbindung zum Kindergarten in Wangen.

Wobei: Es war die schnellste und sicherste Verbindung. Denn seit etwa drei Jahren ist das Wegerl gesperrt – der Sicherheitsbeauftragte des Erzbischöflichen Ordinariats München und Freising habe das veranlasst, sagt Kirchenpfleger Franz Pentenrieder. „Es besteht die Gefahr, dass die Mauer umfällt.“ Nun endlich ist die Lösung greifbar nahe. „Wir wollen mit der Sanierung der Mauer so bald als möglich beginnen“, betont der Verwaltungsleiter des Pfarrverbands Aufkirchen, Andreas Gams. Der Kulturausschuss des Stadtrats hat in dieser Woche die letzte Lücke in der Finanzierung geschlossen. Einstimmig bewilligten die Mitglieder einen Zuschuss über 36 250 Euro.

Die Gesamtkosten der Sanierung belaufen sich auf 395 000 Euro, von denen die Erzdiözese 85 Prozent übernimmt. Die restlichen 15 Prozent (59 250 Euro) hat die Kuratiekirchenstiftung St. Ulrich zu tragen. Mehr als einen Eigenanteil von 23 000 Euro schafft die Stiftung im nur rund 820 Einwohner zählenden Wangen aber nicht – deswegen kam die Bitte um Unterstützung. Und umso dankbarer sind Pentenrieder und Gams über das Votum des Kulturausschusses. Auch UWG-Stadtrat Winfried Wobbe freute sich in der Sitzung, dass die Sanierung nun starten kann. „Das ist eine gute Nachricht“, sagte er.

Mauer soll komplett abgetragen werden

Der Bauantrag liege bereits vor, mit dem Erzbischöflichen Ordinariat sei alles geklärt, erklärt Verwaltungsleiter Gams. Das Projekt sei dort in den vergangenen Jahren in der Dringlichkeit nach oben gerückt. Die Mauer stammt nach seinen Angaben aus den 1910er-Jahren, ist aus Stampfbeton hergestellt und an manchen Stellen bis zu zwei Meter hoch. Vorgesehen ist, das Bauwerk komplett abzutragen und in gleicher Form wieder aufzubauen, allerdings aus Stahlbeton und mit L-Steinen standsicher im Boden verankert. Rund einen halben Meter tief soll sie künftig ins Erdreich ragen. Auch eine Drainage für die Entwässerung ist vorgesehen, damit sich die Feuchtigkeit nicht mehr wie bisher am Fuß der Mauer sammelt.

Die Baustelle selbst bringt eine logistische Herausforderung mit sich. Denn die Mauer stützt das Erdreich rund um die höher gelegene St.-Ulrich-Kirche inklusive des dortigen Friedhofs. Auf ihm werden nach wie vor Verstorbene beerdigt, wie Kirchenpfleger Pentenrieder berichtet. Das nächst gelegene Grab befinde sich etwa einen Meter von der Wand entfernt.

Deswegen sei während der Arbeiten eine Spundwand geplant, erklärt Verwaltungsleiter Gams. „Das ist wichtig, auch um die Gräber abzusichern“, sagt er. Diese Stützmauer soll nach Fertigstellung der neuen Friedhofsmauer wieder entfernt werden. Und der Fußweg könnte dann auch wieder freigegeben werden.