Endlich wieder Maifeiern im Landkreis Starnberg

In fast 20 Orten im Landkreis wurden am Wochenende Maibäume aufgestellt, sowohl per Kran als auch von Hand. Für viele waren die Maifeiern wieder ein Stück Normalität nach der Corona-Zeit.

Hauruck: In Hechendorf konnte jeder mithelfen, den Maibaum aufzustellen. In der Regel wurde er in den Orten von Hand in die Höhe gehoben, einige holten sich einen Kran zur Hilfe. © Andrea Jasksch

Landkreis – Rein ins Dirndl, her mit der Lederhosn, hoch der Maibaum! Von Machtlfing über Gilching bis hin zu Breitbrunn, Hechendorf und Percha – überall strömten die Gäste heran, um gemeinsam mit den Burschenschaften und Heimatvereinen den 1. Mai zu feiern.

Es war kurz nach 9, als in Machtlfing die ersten Trommeltöne erklangen. Eine Gruppe von Trommlern führte die kleine Prozession aus Burschen an, die den Machtlfinger Maibaum – von einem Traktor geschoben – zum Ortskern begleiteten. Zu dreißigst hoben sie die blau-weißen 29 Meter Holz vom Wagen und schließlich in die Senkrechte. Gespannt sahen etwa 90 Gäste zu. Darunter Ferdinand (4) und Hanna (1,5) mit Mama Julia und Papa Oliver Greinwald. Es war das erste Maifest der Kinder, für Ferdinand hatte die Oma extra ein kleines graues Trachtenjäckchen gestrickt. Oliver Greinwald ist ehemaliger Vorstand des Burschenvereins Machtlfing. In der Nacht auf Sonntag hielt er noch die letzte Maibaumwache. „Wir essen, ratschen, spielen Karten und trinken Bier zusammen.“

Eine halbe Stunde, um 9.30 Uhr, später stand in Gauting der Maibaum schon fast. Krangestützt schwitzten auch dort die Burschen, die Gäste applaudierten. „Es fühlt sich so gut an“, sagte Georg Schoger. Nach den zwei Jahren Pause sei diese nun seine 40. Maifeier.

Gilching: Nach dem Aufstellen des Baums neben der Kirche St. Vitus warteten 3000 Liter Bier auf die fleißigen Helfer vom Guichinger Brauchtum und ihre Gäste. © Andrea Jaksch

Einen ganz so großen Maifeier-Erfahrungsschatz hat Andreas Fenz vom Guichinger Brauchtum noch nicht. Er ist seit zehn Jahren Vereinsmitglied, sein Vater Michi Fenz spendete den diesjährigen, 30,4 Meter hohen und drei Tonnen schweren Maibaum, der nun an seinem neuen Standort zwischen der St. Vitus-Kirche und dem Gasthof Widmann steht. „Wir haben 3000 Liter Bier vorbereitet“, so Fenz Junior. Außerdem schossen zur Feier des Tages die Guichinger Böllerschützen.

In Inning hatte der Maibaum um 11 Uhr schon einiges erlebt: ein Weißwurstfrühstück der Landjugend, die Segnung durch Pfarrer Simon Rapp, Blasmusik und schließlich die ersten Höhenmeter. So auch in Breitbrunn, wo der Andrang der etwa 400 Gäste weitaus größer als gedacht war. Für Andi Steigenberger, der zweite Vorsitzende des Sportvereins Breitbrunn, war es das erste aktive Maibaumaufstellen. „Man muss vieles beachten“, sagte er. „Zum Beispiel dürfen die Aufstellhilfen nicht rutschen beim Schieben, sie müssen auf Spannung bleiben, und man muss gut zusammenarbeiten.“ Die Stimmung gefalle ihm sehr, die Leute seien ausgehungert und froh, dass wieder etwas los sei.

Ein Maibaum für den Dorfplatz: die Perchtinger Burschen am Sonntag bei der Arbeit. © Matthias Balk/DPA

500 Semmeln, 500 Halsgrat und gut 1000 Liter Bier warteten in Steinebach auf den Verzehr. Auch die Blaskapelle Wörthsee stand in den Startlöchern, als gegen 12 Uhr die Mitglieder des Trachtenvereins zwischen rosa blühenden japanischen Zierkirschen und vor der Kirche St. Martin den Maibaum stemmten. „Alles hat nach Plan geklappt“, so Jakob Aumiller, der Vorstand des Trachtenvereins. „Alle sind gut eingespielt.“

Das kann man auch von Etterschlag behaupten. „Bei uns ist es Tradition, jedes Jahr einen Maibaum aufzustellen“, so Sebastian Kraus von der Dorfjugend. „Außerdem werden unsere Bäume nicht weiß-blau angemalt. In Natur finden wir sie schöner.“ Als Verzierung gebe es noch 14 verschiedene Zunftschilder, die an den Baum gehängt würden.

Etwas ganz Besonderes haben sich die Hechendorfer fürs Maifest ausgedacht. Dort durfte jeder Gast, der wollte, beim Aufstellen helfen. „Wir brauchen jeden starken Mann, damit wir den Baum in unseren schönen weiß-blauen Himmel ziehen können“, warb Mitorganisator Martin Dosch um Hilfe.

Unterbrunn: In der Heimatgemeinde der bekanntesten Maibaumdiebe wurde der Baum traditionell von Hand aufgestellt. © Andrea Jaksch

Tatsächlich spielte das Wetter mit und die Sonne zeigte sich, als letztendlich gegen Mittag auch in Unterbrunn der Maibaum aufgestellt wurde. Eigentlich sollte er schon seit zwei Jahren stehen, die erzwungene Pandemiepause sorgte dort für Maibaumlosigkeit.

Percha stellte bereits Samstag den neuen Maibaum auf, Sonntag wurde gefeiert. „Es ist sehr griabig hier“, sagte Max Diranko aus Leutstetten. „Die Stimmung ist gemütlich.“ Er ist selbst Mitglied in der Leutstettener Burschenschaft und wollte seine Kollegen aus Percha unterstützen. Das schätzt Oberbursch Leonhard Fersch aus Percha: „Ich bin sehr zufrieden. Die Feier ist gut besucht und die Sonne schaut raus.“ In Berg hatten sie den Maibaum schon am Samstag mit Hilfe eines Krans aufgestellt. Die Freude über das Ausleben der Tradition trübte die maschinelle Unterstützung nicht.

Percha: Die Perchaer feierten am Maibaum, den sie am Samstag mit Hilfe eines Krans aufgestellt hatten. © Andrea Jaksch

In Krailling gab es gleich zwei Dinge zu feiern: die Aufstellung des ersten Maibaums nach neun Jahren und die Einweihung des neuen Paulhan-Platzes. Nur per Muskelkraft richteten Stockdorfer Maibaumfreunde, mithilfe der Freiwilligen Feuerwehr, die weißblaue Stange fast zwei Stunden lang auf, bevor sie unter großem Applaus und Salut der Bollerschützen in ihre endgültige Position am Rande des Paulhan-Platzes geschoben wurde. Für das Design und das restaurierte Schild lobte Bürgermeister Rudolph Haux den Kraillinger Künstler Tscho Zintl.

Auf der Margaretenstraße herrschte mit Buden für das leibliche Wohl und Musik der Hochberghauser Blasmusik seit Langem mal wieder Festtagsstimmung. Dazu trugen auch die Gäste aus der französischen Partnerstadt Paulhan bei. So feierte man nicht nur eine bayerische Tradition, sondern insbesondere die seit 1975 währende deutsch-französische Freundschaft. Haux hob die Symbolik des Maibaums, den Zusammenhalt der Bürger in einer Kommune, hervor. Denn „Gemeinsam geht alles“, so der Leitspruch auf dem Maibaum 2022. Haux übertrug diesen Gedanken auf die deutsch-französische Freundschaft, als wichtige, stabile Achse in Europa, vor dem Hintergrund „kriegerischer Zeiten“.

Steinebach: Ohne Gottes Segen wird auch am Wörthsee kein Maibaum aufgestellt. Pfarrer Roland Böckler segnete den Baum und seine Gäste. © Andrea Jaksch