Energie-Krise: Sportverein baut Traglufthalle nicht auf, andere sind zurückhaltender

Von: Tobias Gmach

Luft raus: Die Tennis-Traglufthalle des SV Planegg-Krailling wird heuer nicht aufgebaut und beheizt. In Stockdorf dagegen hat sich der Turnverein für den winterlichen Betrieb entschieden. © SV Planegg

Um kostbares Erdgas nicht für den Freizeitsport zu verheizen, verzichtet der SV Planegg-Krailling auf seine Traglufthalle. So manchem Verein im Landkreis gehen solche Maßnahmen zu weit. Das Thema Energiesparen beschäftigt Nutzer und Betreiber von Sportstätten dennoch.

Landkreis – Landauf, landab wird angesichts reduzierter Gaslieferungen und hoher Preise zum Energiesparen aufgerufen. Eine beherzte Tat hat sich der SV Planegg-Krailling vorgenommen. Der Verein betreibt in der kalten Jahreszeit kurz hinter der nördlichen Landkreisgrenze eine beheizte Traglufthalle mit zwei Tennisfeldern. Aber nicht im kommenden Winter. Es sei nicht zu verantworten, dass „kostbares Erdgas zum Zwecke des Freizeitsports verbrannt wird“, teilte Florian Häringer mit. Er rechnet mit 50 000 Euro Einnahmenverlusten und Vereinsaustritten, Tennistrainern droht Arbeitslosigkeit. Die Entscheidung schmerze, aber die gesellschaftliche Verantwortung erfordere sie. Auch wenige Kilometer weiter, beim Tennisclub Grün-Weiß Gräfelfing, denken die Verantwortlichen über das Stilllegen der Traglufthalle nach.

Wie halten es Vereine und Sportstättenbetreiber im Landkreis Starnberg mit dem Energiesparen? Gespielt wird in der Traglufthalle des Vereins der Tennisfreunde Stockdorf auch heuer ab Ende September. Dies gelte unter Vorbehalt, teilt Vereinsvorsitzender Rainer Weber mit. Je nachdem, wie sich die Gasversorgung Deutschlands entwickelt. „Der Energieverbrauch wird durch eine punktgenaue Steuerung der Temperatur in Abhängigkeit von der Buchungssituation so gering wie möglich gehalten“, so Weber weiter. Im Oktober, November und März könne die Halle ohne jegliche Heizung betrieben werden, manchmal sogar in den Wintermonaten, zumindest tagsüber. Wegen des geringen Energiebedarfs habe der Verein die Preise fürs Tennisspielen „nur moderat“ um 15 Prozent erhöht. „Wir sehen uns auch in der Verpflichtung gegenüber den Schülern und Jugendlichen, die einen Großteil der Nutzer ausmachen.“ Auch Trainer müssten ihrem Beruf nachgehen können.

Klaus Gschwendtner, Vizevorsitzender der Tennisabteilung des TV Stockdorf, findet die Planegger Entscheidung „vorschnell“. Und er gibt zu bedenken, dass die Stockdorfer Halle erst seit Herbst 2020 im Einsatz ist. „Wir haben Gelder aufgenommen, die wir zurückzahlen müssen.“ Sprich: Die Halle müsse sich zunächst amortisieren.

Energie sparen: Stimmen von Vereinsvertretern und Bürgermeistern

Andere Vereinsvertreter und Bürgermeister, deren Gemeinden Hallen besitzen und beheizen, reagieren kurz zusammengefasst so: Das Thema ist uns wichtig, es gibt Energiespar-Überlegungen. Aber wir machen ja schon viel. Oder: Wir können gar nicht so viel mehr machen. Und: Noch ist ja nicht Winter.

Herrschings Bürgermeister Christian Schiller betont, die Gemeinde optimiere seit Jahren ihre Liegenschaften, was Heizung und Beleuchtung angeht. Es gebe Überlegungen, die Raumtemperatur beim Schulsport etwas zu reduzieren. „Aber Mindestanforderungen müssen erfüllt werden“, sagt Schiller. „Und beim Wasser haben wir die Legionellengefahr.“ Dass aus den Waschbecken in den gemeindlichen Turnhallen bald nur noch kaltes Wasser kommt, kann sich Gilchings Bürgermeister Manfred Walter vorstellen. „Was wir machen, auch beim Heizen, entscheiden wir am Ende des Sommers“, sagt er und gibt noch einen Hinweis: „Von den kommunalen Gebäuden haben wir alles mit Fotovoltaikanlagen belegt, was geht.“

Gilchinger Fußballer spielen weiter bei Flutlicht

Peter Kramer, Vorsitzender des TSV Gilching, betont, als Sportverein habe man nicht viele Kapazitäten beim Energiesparen. Muss es sein, dass die Landesliga-Fußballer auf eigenen Wunsch laut Spielplan viermal in der Hinrunde freitagabends und damit mit Flutlicht spielen? Kramer: „Die Spieler wollen auch mal ein freies Wochenende.“ Und im Winter brauche man das Flutlicht beim Training ohnehin schon ab 16 Uhr. Den Sport sausen zu lassen, sei keine Option. Da spare man an der falschen Stelle. „Das hat man doch in Corona-Zeiten gemerkt, die Kinder sind unausgeglichener“, sagt Kramer. Eine Energiespar-Einrichtung gibt es beim TSV übrigens schon lange: Die Tennisspieler müssen einen Euro einwerfen, wenn sie eine Stunde lang Flutlicht haben wollen. Der Vorsitzende: „Vielleicht müssen wir bald zwei Euro verlangen.“

Benedikt Pohlus, Geschäftsführer und Präsidiumsmitglied des TSV Starnberg 1880 Starnberg, ist froh um die Brunnangerhalle mit PV-Anlage und LED-Beleuchtung – auch wenn die Stadt als Eigentümer gerade über deren Sanierung oder Abriss und Neubau debattiert. „Wir überprüfen natürlich die Haustechnik-Einstellungen, da gibt es sicher viel zu optimieren“, sagt er. Und er vertraut darauf, dass die Trainer die Sportler sensibilisieren, das Licht auszuschalten. Ähnlich drastische Maßnahmen wie jene beim SV Planegg kann sich Pohlus nicht vorstellen. „Die Sportler sollen sich wohlfühlen.“