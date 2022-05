Entscheidende Tage für den Wald: Die Auswirkungen des Wetters auf die Natur

Von: Hanna von Prittwitz

Waldbauern sollten auch in diesen Wochen ganz genau auf ihren Forst schauen, sagt die Waldbesitzervereinigung und empfiehlt alle 14 Tage eine Borkenkäferkontrolle. © Armin Weigel

Entscheidende Tage für den Wald stehen bevor. Wie Waldbauern, Landwirte und Naturschützer im Landkreis Starnberg die aktuelle Wetterentwicklung einschätzen.

Landkreis – Zu trocken und mild waren die ersten Frühlingswochen dieses Jahres. So trocken, dass für die Amphibien schier keine Zeit blieb, um auf Wanderung zu gehen. An der Umfahrung in Weßling fiel sie offensichtlich völlig aus. Zugleich schauen die Waldbauern gespannt auf das Wetter der nächsten Wochen, denn es entscheidet mit über die Stärke des Käferbefalls in den Wäldern. Kreisobman Georg Zankl spricht derweil von einer ganz guten Saison für die Landwirtschaft. „Es hat zur rechten Zeit geregnet.“

Die Landwirtschaft

Die Rapsfelder stehen derzeit überall in voller Blüte. © Daniel Vogl

Georg Zankl ist wie alle Landwirte in diesen Tagen viel unterwegs. Die erste Mahd steht an, und bisher spielt auch das Wetter mit. Im Frühjahr allerdings habe er sich schon Gedanken gemacht. „Da war es sehr trocken“, sagt er im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Und die Pflanzen seien noch nicht im Wachstum gewesen. So gesehen seien die Regenfälle der vergangenen Wochen zur rechten Zeit gekommen.

„Wir konnten unsere Felder bestellen. Und der erste Schnitt läuft“, sagt Zankl. Es gebe also keinen Grund zum Klagen. Die Landwirte blicken allerdings mit Sorge auf die angekündigten Unwetter. „Wenn die uns verschonen, sind wir zufrieden.“

Der Wald

„Im Gegensatz zu anderen Regionen sind wir gut bedient“, sagt Anton Bernhard, Geschäftsführer der Waldbesitzervereinigung in Starnberg, mit Blick auf die Wetterlage. Die Trockenheit sei am Anfang des Jahres aber schon enorm gewesen, „und der Grundwasserstand ist allgemein wohl zu niedrig“. Der jüngste Regen tue dem Wald gut. „In Mittelfranken ist die Lage im Vergleich zu uns sehr viel dramatischer“, sagt Bernhard.

Ein bisschen entspannt habe sich die Lage mit Blick auf den Borkenkäfer. „Es ist deutlich ruhiger. 2018 bis 2020 war der Befall ganz schlimm.“ Es sei besonders wichtig, beispielsweise nach Sturmschäden im Wald aufzuräumen. „Denn die Borkenkäfer fliegen in diesen Tagen und bohren sich in frische Bäume, die umgefallen sind.“ In der Vergangenheit sei viel abgefahren worden. „So gesehen ist der Bedarf an Hackschnitzeln auch gut für den Wald, weil aufgeräumt wird.“ Gerade junge Bestände müssten gut gepflegt werden. Aufatmen könnten die Waldbauern dennoch nicht. „Man kann den Borkenkäfer nicht einschätzen. Waldbesitzer sollten alle 14 Tage eine Borkenkäferkontrolle machen“, empfiehlt Bernhard und fügt hinzu: „Es sind entscheidende Tage für den Wald.“

Insgesamt zählt die Waldbesitzervereinigung Starnberg rund 900 Mitglieder mit etwa 8000 Hektar Waldfläche. Bernhard geht jedoch von mehr als 3000 Waldbauern im Landkreis aus. „Viele haben nur kleine Bestände, die sie für den eigenen Verbrauch bewirtschaften“, erklärt er.

Die Amphibien

Kammmolche wurden heuer an der Umfahrung Weßling kaum gesichtet. © Nicolas Armer

Im Frühjahr und im Herbst gehen die Amphibien auf Wanderschaft und suchen ihre Laichgewässer auf. Dazu brauchen sie ganz bestimmte Wetterbedingungen, am liebsten sind ihnen feuchte und milde Nächte. Die gab es in diesem Jahr aber nur selten. „Es war ganz schwierig“, sagt Dr. Helene Falk, Geschäftsführerin der Bund-Naturschutz-Kreisgruppe Starnberg. Nur an ein, zwei Nächten hätten die Tiere wandern können. „Die meisten haben aber ablaichen können“, sagt sie.

Nach und nach trudeln in diesen Tagen die Ergebnisse der Amphibien-Zählungen von den verschiedenen Standorten in Landkreis ein, Tendenz sinkend. Am dramatischsten ist offensichtlich die Situation an der Umfahrung von Weßling. Wie berichtet, fand heuer keine offizielle Akzeptanzkontrolle statt. „Aber die Helfer sind in den betreffenden Nächten unterwegs gewesen. Ihre Zahlen sind sehr sehr übersichtlich“, sagst Falk. So seien beispielsweise nur 100 Springfrösche gefunden worden. „Früher waren es 2000.“ Und nur ein einziger Kammmolch. „Wir sind gespannt auf die offiziellen Zahlen im kommenden Jahr und erwarten Konsequenzen“, sagt Falk.

Bekanntlich wurden in Durchlässe entlang der Umfahrung hunderttausende Euro investiert. Falk: „Die Lage ist insgesamt prekär für die Amphibien. Das größte Problem ist, dass sie keine Nahrung mehr finden, und sie sind geschwächt, weil sie Pestizide und Dünger abbekommen“