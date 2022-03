Immer absurdere Krapfen-Formen: Bäcker klärt auf

Eine bunte Palette an Krapfen verkauft Wilhelm Boneberger, Obermeister der Bäcker-Innung Starnberg. Er kann sich noch an Zeiten erinnern, in denen es bei ihm in Gilching nur eine Sorte gab. © Andrea Jaksch

Faschingszeit ist Krapfenzeit. So mancher Bäcker im Landkreis Starnberg hat mittlerweile mehr als 20 Sorten im Angebot. Über ein Gebäck, das schneller mutiert als das Coronavirus.

Landkreis – Marmelade auf dem frisch gewaschenen Hemd, Puderzucker im Gesicht und klebrige Finger – wer hat ihn nicht vermisst, den Krapfen. Spötter vermuten, dass das Siedegebäck von der Waschmittelindustrie subventioniert wird. Fakt ist: Es erfreut sich gerade vor und an Fasching ungebrochener Beliebtheit.

Immer absurdere Krapfen-Formen - es gibt auch Corona-Versionen

Flexibel passt es sich gesellschaftlichen Entwicklungen an und mutiert schneller als das Coronavirus – in immer absurdere Formen. Ein Lied davon singen kann Wilhelm Boneberger, Obermeister der Bäcker-Innung Starnberg. „Früher hatten wir einen klassischen Krapfen mit Marmelade im Angebot, mittlerweile sind wir bei elf Sorten“, erzählt Boneberger, dessen Bäckerei in Gilching sitzt.

Gefüllt mit Eierlikör, Baileys, Nougat und allerlei Cremes zieren die süßen Versuchungen die Theken der heimischen Bäckereien. Neben den mit Puderzucker bestäubten Exemplaren sind auch vermehrt glasierte Vertreter der Gattung anzutreffen. Auch an die Pandemie passte sich der findige Hefeballen an.

„Ich hab von Krapfen mit Spike-Proteinen gehört. Auch Spritzen-Krapfen, denen man selber die Füllung verpasst, habe ich schon gesehen“, so Boneberger. Bei domestizierten Krapfen finden sich teilweise die absurdesten Formen – siehe Leberkas-Krapfen. „Senf-Krapfen gibt es natürlich auch immer wieder“, berichtet der Bäckermeister. Diese sind meist als unangenehme Überraschung für einen unglücklichen Abnehmer gedacht.

Krapfen in Bayern: Bäckerei hat 21 Sorten

Wohl fühlt sich das Gebäck besonders in den Wintermonaten – die Population erreicht um die Faschingszeit seinen Höhepunkt. Im Sommer trifft man nur noch vereinzelt Krapfen in Bäckereien an. „Von Ostern bis ungefähr zur Wiesn ist bei uns im Betrieb Krapfen-Pause“, kündigt Boneberger an.

Gleich 21 Krapfensorten gibt es in der Bäckerei-Konditorei Lidl in Berg. Baileys, Champagner und Nutella spritzen die acht Konditoren ins Gebäck, füllen es mit Erdbeersahne, Eierlikör und allen erdenklichen Marmeladensorten. Zweieinhalb Stunden dauert es, bis dort ein Krapfen fertig ist. Ist der Hefeteig geknetet, muss er erst einmal ruhen, um das Aroma zu entwickeln, bevor er zum Ausbacken ins Siedefett getaucht wird.

Sechs Geräte stehen anschließend zum Befüllen bereit. „Die Krapfen sind ein gutes Geschäft“, sagt Anton Lidl sen. und zieht den Vergleich mit dem Verkaufsschlager Zwetschgendatschi im Spätsommer. Die meisten Krapfen gehen in der Faschingswoche über die Ladentheke, da bestellen auch viele Firmen, Hotels und Pflegeeinrichtungen bei Lidl vor. Doch mit seinen vier Fettpfannen, in die 240 Krapfen gleichzeitig passen, ist er gut gerüstet.

Krapfen zur Faschingszeit: Klassisches Gebäck am beliebtesten

Die Bäckerei Müller in Pöcking hat zur Faschingszeit acht verschiedene Versionen des Gebäcks im Angebot. Bei den Kunden kommt der klassische, gepuderte Krapfen mit Früchtemarmelade immer noch am Besten an, wie auf Nachfrage zu erfahren ist. Ebenfalls beliebt sind die Exemplare mit Vanille- und Schokoladenfüllung. Und wer auch im Süßgebäck nicht auf regionalen Gerstensaft verzichten möchte, wählt den Krapfen mit Weißbiercreme.

Sören Maas und Petra Straub

