Er wollte wissen, „wie sich das so anfühlt“: Rentner probiert sich als Ladendieb

Ein Rentner wollte in Starnberg ausprobieren, wie man sich als Ladendieb fühlt: Das gab der 80-jährige Münchner tatsächlich zu, als eine Polizistin seine Personalien aufnahm. „Die staunte nicht schlecht“, heißt es im Polizeibericht.

Starnberg – Der Mann entwendete am Mittwoch, gegen 16 Uhr aus einer Drogerie an der Josef-Jägerhuberstraße Packungen mit Nahrungsergänzungsmittel. Er wollte das Geschäft verlassen, ohne die Waren im Wert von mehr als 111 Euro zu bezahlen. Als der Alarm ausgelöst wurde, rannte er weg und warf sein Diebesgut in den Georgenbach. Angestellte des Marktes verfolgten den Rentner, stellten ihn und übergaben ihn der Polizei. Ein Angestellter holte die Tabletten aus dem Bach heraus, die durch den Wasserkontakt jedoch unbrauchbar geworden waren.

