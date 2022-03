Ergänzung zur Polizeistreife: Starnberger Sicherheitswacht kann bald starten

Von: Tobias Gmach

„Engagieren Sie sich“: Das Foto stammt aus einer Werbekampagne für die Sicherheitswacht, die in Starnberg nun vor dem Start steht. © Polizei Bayern

Fünf interessierte Starnberger haben damit begonnen, sich von der Polizei zur ehrenamtlichen Sicherheitswacht ausbilden zu lassen. Im Mai oder Juni sollen sie loslegen.

Starnberg – Als erste Kommune im Landkreis bekommt die Stadt Starnberg eine Sicherheitswacht. Beschlossen hatte der Stadtrat das bereits im Dezember 2019. Dann kam bekanntlich Corona, weshalb das Projekt für die öffentliche Sicherheit lange ruhte. Nun schreitet es aber voran: Drei Frauen und zwei Männer zwischen Anfang 20 und Ende 50 haben laut Kai Motschmann von der Starnberger Polizei ihre Ausbildung begonnen. Die erste Woche haben sie bereits absolviert.

„Wenn alles glatt läuft, sind wir bis Ende April mit dem Unterricht durch“, sagt Motschmann. Und wenn etwa coronabedingte Ausfälle den Zeitplan nicht durchkreuzen, sollten die Sicherheitswachtler im Mai oder Juni ihren Dienst antreten. Dazwischen werden sie noch „öffentlich eingewiesen“. Heißt: Die Ausbilder machen mit ihnen Touren durch Starnberg, zeigen ihnen potenzielle „Brennpunkte“.

In 40 Einheiten à 45 Minuten eignen sich die Ehrenamtlichen sämtliches Wissen an, um als Ergänzung der Polizeistreifen in der Stadt fungieren zu können. Strafrecht, Eingriffsrecht und Dienstkunde stehen auf dem Stundenplan. Die Ehrenamtlichen, die schon während der Schulung eine Aufwandsentschädigung von acht Euro die Stunde bekommen, lernen unter anderem, was sie dürfen – und was nicht: „Sie dürfen Personalien aufnehmen und Platzverweise verteilen“, erklärt Motschmann. Für Durchsuchungen und Festnahmen seien die Unterstützungskräfte dagegen nicht befugt. Sie dürfen aber jemanden, der offensichtlich eine Straftat verübt hat, festhalten, bis die Polizei eintrifft.

Sicherheitswacht soll Präsenz zeigen und so Straftaten vorbeugen

„Sie sind per Funkgerät und Handy direkt mit uns verbunden“, sagt der Hauptkommissar. Wie man ein Funkgerät bedient und sachlich korrekte Berichte schreibt: Auch das ist Teil der Schulung. Die Hauptaufgabe der Sicherheitswacht besteht laut Motschmann schlicht darin, da zu sein. „Alleine die Präsenz an der Seepromenade führt vielleicht dazu, dass der eine oder andere sein Handeln noch mal überdenkt“, sagt er. Es geht darum, Krawall und Vandalismus vorzubeugen – zum Beispiel an den Bahnhöfen oder im Schlossgarten. Die Ehrenamtlichen sollen auch Ansprechpartner für Bürger sein, die sich belästigt oder bedroht fühlen.

Was treibt einen an, ehrenamtlich nach dem Rechten zu sehen? Motschmann, einer der Ausbilder, hat den Eindruck, dass die angehenden Sicherheitswachtler sich für die Gemeinschaft einbringen wollen. „Sie möchten das Sicherheitsgefühl in der Gesellschaft stärken. Da ist keiner dabei, der sich als Hilfssheriff profilieren will. Das sind alles Leute, die mit beiden Beinen fest im Leben stehen.“ Ausführliche Informationen zur Sicherheitswacht gibt die Bayerische Polizei auf ihrer Internetseite www.polizei.bayern.de/wir-ueber-uns/sicherheitswacht.

Ein Unterkapitel dort trägt den Titel: „Die Sicherheitswacht ist keine Bürgerwehr.“ Darin heißt es, es handle sich gerade nicht um einen „autarken und quasi nebenstaatlichen Zusammenschluss von besorgten Bürgerinnen und Bürgern“, sondern um „ein vom Staat gewolltes, geregeltes und beaufsichtigtes Bündnis zur Stärkung des Gemeinwesens; getreu dem Leitsatz ,Bürger achten auf Bürger‘.“

