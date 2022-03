Erleichterung und Unverständnis: Reaktionen auf die endende Maskenpflicht

Von: Tobias Gmach, Laura Forster, Hanna von Prittwitz

Teilen

Bald passé: Ab Sonntag, 3. April, gilt die Maskenpflicht in vielen Bereichen nicht mehr. © Dittrich/dpa

Die endende Maskenpflicht stößt im Landkreis auf Erleichterung, aber bei manchen auch auf Unverständnis. Fest steht: Eigenverantwortung wird künftig groß geschrieben – im Einzelhandel, beim Metzger, Wirt oder Friseur. Ein Stimmungsbild.

Landkreis – Die Metzgerei Ruf in Seefeld ist ein gutes Beispiel für einen differenzierten Umgang mit dem Thema Masken. „In der Produktion werden wir sie wegfallen lassen, im Verkauf aber beibehalten“, sagt Christian Ruf angesichts der am Sonntag (mit wenigen Ausnahmen) endenden Maskenpflicht. Der Metzger hat Verständnis für die Corona-Lockerungen – insbesondere dafür, dass die Politik den Stoff im Gesicht nicht mehr vorschreibt: „Wenn man mit Maske am Ofen im Wasserdampf steht, ist das schon eine Belastung. Und ich muss mich ja den ganzen Tag körperlich bewegen.“ Andererseits betont Ruf, dass die Verkäufer im Laden weiter Maske tragen und die Kunden mit neuen Schildern dazu angehalten werden. „Wir haben 300 bis 400 Kunden am Tag“, erklärt er.

Ein und aus gehen die Leute auch bei Friseur Reinhard Spöttl in Feldafing. Er versteht angesichts der vielen Covid-19-Infektionen nicht, warum die Masken nun fallen. „Wir tragen sie weiterhin, werden die Kunden aber nicht verpflichten“, sagt er. Auch seine Hygienemaßnahmen behält Spöttl bei. Der Luftreiniger läuft weiter, Scheren, Lockenwickler und Co. steckt er nach wie vor nach jedem Einsatz in eine sogenannte Sterilbox. Denn: „Corona ist nicht vorbei“, betont der Friseur.

So sieht man das auch bei Intersport Thallmair in Tutzing. Sepp Mursch sagt: „Der Großteil der Verkäufer wird im Kundengespräch weiterhin Maske tragen, um ein Zeichen zu setzen.“ Er selbst habe sich schon daran gewöhnt. An die Kunden appelliert er: „Wir zählen ganz stark auf Eigenverantwortung und soziales Gespür.“ Heißt: Wenn’s im Geschäft eng wird, ist es durchaus erwünscht, die Maske aufzusetzen.

Geschäftsinhaberin: „Weiß nicht, ob das der beste Moment ist“

Nicola Eggendorfer-Schropp, Inhaberin des Spielhauses in Starnberg, will trotz Lockerungen weiterhin einen Mund-Nase-Schutz tragen und legt dies auch ihren Mitarbeitern und Kunden ans Herz. „Die Corona-Zahlen sind aktuell leider enorm hoch. Ich weiß nicht, ob das der beste Moment ist, die Maskenpflicht enden zu lassen“, sagt sie.

Susann Kindler vom Starnberger Schmuck- und Modeladen Merlin ist erst mal nur erleichtert: „Wir stehen neun Stunden am Tag im Laden. Ich freue mich für die Kunden und das Geschäft.“ Durch die Lockerungen erhofft sie sich nun wieder mehr Umsatz. „Viele Kunden fühlen sich eingeschränkt, die Maske stört manche beim Anprobieren. Vielleicht denken die, die zuletzt viel im Internet bestellt haben, jetzt wieder um.“

Manfred Herz, Inhaber des „Hobbyland“ in Gilching und Herrsching, glaubt, dass sich der Großteil der Kunden über die Lockerungen freut. „Aber es gibt natürlich auch Bürger, die angesichts der Infektionszahlen ängstlich sind.“ Laut Herz sind die neuen Maßnahmen nicht unbedingt konfliktfrei. „Das wird die Spaltung der Gesellschaft noch einmal mehr aufzeigen.“

Fitnessstudio-Betreiber appelliert an faires Miteinander

Auch Frank Opis, Inhaber des Fitnessstudios „Aktivpark“ in Gilching, hält die eine oder andere Streiterei unter den Mitgliedern für denkbar. „Ich appeliere an ein faires Miteinander.“ Für Sportler, die aufgrund des Infektionsgeschehens lieber auf Abstand gehen, hat er draußen Outdoorgeräte aufgebaut und bietet dort auch Kurse an. „Am Anfang wäre es gut, wenn die Mitarbeiter in gewissen Bereichen noch eine Maske tragen – aber ich kann natürlich niemanden zwingen.“ Für Opis bedeuten die neuen Maßnahmen, die auch den Wegfall der 3G-Regel beinhalten, ein Stück Normalität. „Jetzt können wieder alle Mitglieder kommen und es wird niemand ausgeschlossen.“ In den vergangengen zwei Jahren musste der Inhaber auf rund 20 Prozent der Kunden verzichten. „Das war schon ein Einschnitt.“

Auch Branislav Sendrei, Inhaber der „Boston Bar“ an der Maximilianstraße in Starnberg, hat durch die Pandemie und die umzusetzenden Maßnahmen Gäste und Geld verloren. „Wir waren sehr streng und haben uns an alle Vorgaben gehalten. Umso mehr freut es uns, dass die Maskenpflicht nun wegfällt.“

Ähnlich geht es Till Weiß, Wirt des Augustiner am Wörthsee: „Ich freue mich riesig.“ Natürlich sei es jedem Mitarbeiter selbst überlassen, ob er zumindest im Innenraum noch Maske tragen wolle. „Aber gerade für die Arbeit draußen im Biergarten ist das eine große Erleichterung.“ Bei geschlossenen Veranstaltungen werde er es vielleicht noch empfehlen. „Aber ganz ehrlich: Ich bin dreimal geimpft, ich hatte Corona, ich habe keine Lust mehr auf das Gedöns wegen ein paar Leuten, die sich nicht impfen lassen.“ Er arbeite den ganzen Tag, „und meine Mitarbeiter laufen 14 bis 18 Kilometer, machen Sie das mal mit medizinischer Maske“. Auch in der Küche werde es keine Maskenpflicht mehr geben. „Viele meiner 35 Mitarbeiter hatten Corona. Wir sind mit dem Thema durch.“

Lesen Sie auch:

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Starnberg-Newsletter.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Starnberg finden Sie auf Merkur.de/Starnberg.