Erleichterung und Zuversicht

Von: Peter Schiebel

Teilen

Der Vorstand der Perchalla (v.l.): Birgit Lindner, Florian Krapfenbauer, Heidi Lehmann, Andreas Denk, Angelika Effenberger, Tobias Schlott und Andreas Ferzandi. © jaksch

Die Starnberger Faschingsgesellschaft Perchalla geht mit einem erweiterten Vorstand in die Zukunft – und mit großer Zuversicht, die quälend lange Corona-Pause hinter sich lassen zu können.

Starnberg – Diese Zahl muss man sich mal vorstellen: Eine Durststrecke von 734 Tagen lag hinter der Starnberger Faschingsgesellschaft Perchalla, als sie heuer an Rosenmontag erstmals wieder mit Tänzern die Bühne der Schlossberghalle betrat. 734 Tage, in denen Corona zumindest das öffentliche Vereinsleben zum Erliegen gebracht hatte. Vorstandsmitglied Florian Krapfenbauer schilderte den Mitgliedern bei der Jahreshauptversammlung der Perchalla dieser Tage im Restaurant Opatija in Söcking, welche Erleichterung dieser Rosenmontag „in unserem Wohnzimmer“ gewesen sei.

Die Perchalla hatte einen internen Vereinsabend mit Auftritten der Garden organisiert, alles auf Video aufgenommen und den Mitgliedern präsentiert. Nun ist die Zuversicht groß, dass es nicht wieder 734 Tage bis zum nächsten Auftritt dauert – aber: Die Schlossberghalle wird dann wegen der aktuellen Sanierungsarbeiten wohl kaum zur Verfügung stehen.

Unabhängig davon seien sämtliche Planungen für die Saison 2022/23 aber wieder normal angelaufen, angefangen bei der Inthronisation. Die bislang letzte ist schon zweieinhalb Jahre her. Perchalla-Sprecherin Melanie Riedl geht fest davon aus, dass die Perchalla im Herbst sowohl ein neues Prinzen- als auch ein neues Kinderprinzenpaar präsentieren wird, wie sie nach der Versammlung gegenüber dem Starnberger Merkur sagte. Wo, ist aber offen. „Es ist noch keine Örtlichkeit fix.“

Zuversicht herrscht auch, was die Entwicklung der Mitgliederzahlen anbelangt. Zwar sei der Zulauf durch die fehlenden Auftritte ausgeblieben, beim Tag der offenen Tür am 30. April habe der etwa 200 Mitglieder starke Verein aber weitere Interessierte gewinnen können, sagte Riedl. Vier Tage später habe das Probetraining für Neuzugänge begonnen. „Allerdings gibt es noch immer die Möglichkeit, neu einzusteigen.“ Das hatte in der Versammlung auch Jugendreferent Andreas Ferzandi betont. „Wir suchen weiterhin nach Aktiven, denn wir sind gerade erst am Anfang der Planungen für die neue Saison.“ Auch für ihn und vor allem für die Kinder war der zurückliegende Rosenmontag ein wichtiges Datum. Endlich hätten sie gemeinsam auf der Bühne stehen können.

Der 1. Präsident Andreas Denk dankte unter anderem „allen Mitgliedern, die uns die letzten zwei Jahre die Stange gehalten haben“. Es sei nicht einfach gewesen, Veranstaltungen abzusagen, letzten Endes habe aber die Gesundheit der Mitglieder an erster Stelle gestanden, sagte er. Auch für ihn war der Rosenmontag umso wichtiger. „Es war an der Zeit, den Aktiven etwas zurückzugeben.“

Denk wurde in der Versammlung im Amt bestätigt, ebenso der 1. Jugendreferent Ferzandi, Schatzmeisterin Heidi Lehmann und Schriftführerin Birgit Lindner. Neuer 2. Präsident ist Tobias Schlott. Sein Vorgänger Florian Krapfenbauer ist nun 3. Präsident, zudem wurde Angelika Effenberger zur 2. Jugendreferentin gewählt. Beide Vorstandsposten wurden neu geschaffen.

Beim Eröffnungsfest von „See and the City“ am Bahnhofplatz am kommenden Samstag, 14. Mai, übernimmt die Perchalla Teile der Bewirtung. Am Tag darauf, Sonntag, 15. Mai, findet von 7 bis 15 Uhr erstmals wieder ein Perchalla-Flohmarkt beim Fußballplatz des SC Percha statt. Bei „Starnberg bewegt“ am Sonntag, 26. Juni, in der Innenstadt wollen Garden ihr Können präsentieren. Darüber hinaus sind ein Sommerfest und Trainingswochenenden in Planung. Die Zahl 734 sollte dann nur noch etwas für die Chronik sein.